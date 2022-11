האירוויזיון בליברפול בסכנה? נפתחה ועדת חקירה לגבי ליקויי אבטחה בהיכל "M&S בנק ארנה" שאמור לארח את התחרות במאי 2023: מעריצים רבים שנכחו בהופעה של ג'יימי וובסטר בשבת האחרונה התלוננו על דוחק עצום בקהל ואבטחה רשלנית שאפשרה לרבים להיכנס למתחם עם כרטיסים מזויפים. "מתנצלים, בטיחות הלקוחות שלנו בראש סדר העדיפות", מסרו מטעם החברה שמנהלת את האולם.

בעקבות אותן תלונות של המעריצים, נפתחה חקירה על ידי "ACC ליברפול גרופ" שמנהלת את האולם, בנוגע לאפשרות קיום תחרות השירים הגדולה דווקא באולם הספציפי הזה בעיר. מעריץ אחד צילם את העומס הגדול במקום וכתב כי "אפילו לא בודקים כרטיסים, תהיה פה התמוטטות אחד על השני. עוד יותר אנשים נכנסו, אנשים יוצאים, הייתי חייב להתרחק". בראיון שהעניק אותו מעריץ ל-BBC טען כי הכרטיסים שלו לא נבדקו, ושהכניסה להופעה הייתה מלאה באנשים.

"היא הייתה מלאה לגמרי. כשאנחנו נכנסנו הייתה קבוצה לידנו שהייתי אומר שמנתה 15-20 אנשים, שפשוט החליטה ללכת משם ולא להתמודד עם כל זה. יותר ויותר אנשים יצאו, נכנסו לפאניקה, ופשוט אמרו 'זה לא שווה את הביטחון האישי שלנו'. התחושה הייתה שאם ניכנס פנימה, נהיה בסיטואציה שלא רצינו להיות בה. היינו במין מנהרה כזו, וזה לא הרגיש כאילו הצוות במקום באמת מנסה לעשות משהו".

מעריץ נוסף יצא נגד הנהלת האולם: "ג'יימי וובסטר היה נהדר, אבל כל הארגון שלכם היה נורא! לצוות העובדים במקום לא היה מושג מה הולך, היו תורים ארוכים ארוכים, אף אחד לא בדק כרטיסים והיה עומס שכבר היה מפחיד".

פיי דייר, מנהל חברת ACC מסר הצהרה ל-BBC: "היו דיווחים על דוחק בקומות הקרקע אבל העומס נפתר והאנשים שהיו במקום פונו. גם המשטרה קיבלה דיווח על עניינים ביטחוניים והגיעה למקום בזמן שצוות האבטחה שלנו התמודד עם התקרית, עד שהיה בטוח להמשיך את האירוע".

"בנוגע לבדיקת הכרטיסים", המשיך, "זהו הליך קפדני, וכל הבדיקות כן נעשו באותו לילה. הבטיחות של הלקוחות שלנו הוא בראש סדר העדיפויות שלנו ואנחנו מתייחסים לאירוע ברצינות, כשחקירה כבר החלה. אנחנו מתנצלים בפני ג'יימי שהופיע אצלנו את המופע הגדול בחייו, ולמעריצים שלו שהציפייה שלהם לא תאמה את החוויה במציאות. אנחנו מודים לג'יימי והמנהל שלו, שגרמו לכך שלא יבצע הדרן כדי שהאירוע יסתיים בבטחה".

האולם בו אמורה להתקיים התחרות, M&S Bank Arena יכול לאכלס עד כ-11 אלף איש, ועד כה הופעות התקיימו בו כסדרן. אמן גדול נוסף שהיה אמור להופיע בו סמוך למועד האירוויזיון היה אלטון ג'ון, שהיה אמור להופיע בו באפריל.

כתוצאה מהכנת המקום לתחרות האירופאית בה תייצג אותנו נועה קירל, אלטון נאלץ להזיז את ההופעות המתוכננות שלו באיצטדיון ולהקדים אותן ל-23 במרץ ול-24 לחודש זה, בהתאמה. אנחנו בינתיים נקווה שאם יש הופעות עתידיות במקום שכן יתקיימו, שיאורגנו באופן מסודר, כדי שגם האירוויזיון, שרק אתמול פרסמנו כי שיטת ההצבעה בו השתנתה, יוכל להתקיים באולם בבטחה.