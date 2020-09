1. סוף סוף הצלחתם להדחיק את הפרסומת של הבוזגלוס לבזק? חבל, כי באנו להחזיר אתכם ללופ; למרות מה שנהוג לחשוב, מי ששר את הראפ ב"יעקב" של ללדין הוא ממש לא שי אביבי אלא יאיר שדה, שכתב את השיר. שי אביבי סתם משתתף בקליפ.



2. יזהר אשדות, מראשוני חובבי האינטרנט וחלוץ מוזיקלי, הצליח להקריס את הרשת הישראלית כולה בכוחות עצמו. ב-1996 אשדות שלח את האלבום החדש שלו ברשימות תפוצה ארוכות והשרתים הרעועים דאז לא עמדו בזה - וקרסו. ישראל כמעט נותקה לחלוטין מהאינטרנט והפרעות נרשמו אפילו בארצות הברית.



3. אם כבר ללדין, בנות הלהקה שרו את החלק הנשי בשיר "להתראות נעורים שלום אהבה" של משינה. בדיוק כשמשינה הקליטו את השיר שלהם, הבנות הקליטו את "יעקב" ונקראו לעזור - אז הן עזרו, בכיף מה.



4. "סיגפו" היא לא מילה אמיתית אלא הלחם של השם סיגלית והמילה "פה" שחברי בית הבובות הרכיבו לאחר שסיגלית, חברה שלהם, חזרה לארץ מחו"ל.







5. במקור, "בסבוסה" של שריף הכיל את השורה "הדבש שלך מה לי עשה" מאחר שזה היה שיר על אהבה שבין אדם לבין, ובכן, עוגיה עיראקית מלאה בדבש, אז מחשש ששיר על עוגיה לא יצליח - השורה שונתה ל"אבא שלך מה לי עשה".



6. השיר "שומרת מרחק" של עדן בן זקן נכתב על שי חי ואשתו לשעבר, איה מלמד.



7. מי שכתב לפנינה רוזנבלום את "תמיד אישה" הוא דני רובס. הוא לא מאוד גאה בזה - וחבל.





8. תחנות הרדיו החרדיות התקשו לשדר את הלהיט "החיים שלנו תותים" של חנן בן ארי בגלל השורה "על הזכות לראות את מסי". כשבן ארי התארח באולפני קול ברמה, הוא התבקש למצוא פתרון לסוגיה ולכן החליף את השורה על מסי בשורה "על תוספות ורש"י" וכולם היו מרוצים.



9. אנני לנוקס אייקון? כן. נחמדה? לא כל כך. המכשפות הקליטו קאבר לשיר שלה "Sweet Dreams", אבל לנוקס אסרה עליהן להשתמש בו. הפתרון של ענבל פרלמוטר לעניין היה להפיץ את הקאבר באופן מחתרתי ולכתוב על הקלטת "חרא זכויות".



10. את התשובה הנשית ל"רוצה בנות" של חובבי ציון, "רוצה בנים" של חובבות ציון (שהן בעצם יעל גולדמן ורוני דואני), כתבו שניים שביקשו לשמור על זהותם בסוד. אז מי השניים האלה? עברי לידר וגל אוחובסקי!



11. אחרי השבץ שעבר, צביקה פיק עשה את הקאמבק שלו על בימת הפסטיגל, שם זכה ליחס של אורח הכבוד. מי שהיה הקול שלו שם היה ניקי גולדשטיין, שמצטיין כל כך בחיקוי של המאסטרו שהקהל לא שם לב.



12. הפרידה של אביתר בנאי מאפרת בן צור אמנם הביאה ליצירתו של השיר המופלא "תאטרון רוסי", אבל גם לשורה המבעיתה מתוכו "אמן תישארי לבד לנצח". הרבה שנים עברו מאז ובנאי הפסיק להרגיש בנוח עם השורה הזו והחליף אותה בהופעות מ"אמן" ל"שלא"





13. נכון האלבום "בהופעה חיה בצרפת" של שרית חדד? אז הוא הוקלט באולפן, בישראל. מחיאות הכפיים שמופיעות באלבום הן לגמרי מוקלטות.



14. אתי אנקרי כתבה את השיר "געגוע" על אביה אנדריי שהתאבד בירייה.



15. תכירו בבקשה את זמירה חן, האישה שכתבה את הלהיט המיתולוגי "פמלה". בטוח שתהיתם פעם למה שיר שנכתב מנקודת מבטו של גבר מכיל פתאום את השורה "והיא תוהה". ובכן, מדובר בשרשרת של טעויות, אז קחו אוויר: השורה המקורית בשיר הייתה "היה תוהה האם אמת או רק חלום הייתה, פמלה" אבל בועז שרעבי בטעות שר את השורה "והיא תוהה" וכך זה נשאר. המבצעת המקורית של השיר, יפה ירקוני, שגתה גם היא אבל בשורה אחרת, אגב.



16. אה ואותה יפה ירקוני, זמרת מלחמות מיתולוגית ואייקון שירה? היא סבתו של הראפר והאח היקר שצובר, מיכאל סוויסה.



17. נחזור רגע לזמירה חן, ברשותכם. זמירה היא גם זו שכתבה את "ים של דמעות", אבל מאחר שזוהר ארגוב ביצע את השיר ללא רשותה, במשך שנים שמה ככותבת לא הופיע.



18. וגם הוא השריש טעות בשירה של זמירה! ארגוב שר "ארוכים הלילות מיום שהלכת" כשהשורה במקור היא "ארוכים הלילות מיום שעזבת".



19. מה דה פאק זה "דנדילייט"? שאלתם את עצמכם פעם? ובכן, כשמאור כהן התחיל לעבוד על "הכי יפה בעולם", הוא הלחין את השיר למילים שהן ג'יבריש אמריקאי. כשהשיר היה מוכן, הוא החליף את המילים בעברית אבל רק למילה אחת - "דנדילייט" - הוא לא מצא חלופה הולמת וכך המילה הלא קיימת הזו נשארה בשיר.

>> זמני כניסת ויציאת צום יום כיפור 2020



20. ומי היא אותה הבחורה שהיא הכי יפה בעולם? מאור כהן חשף גם את זה לראשונה בפודקאסט "שיר אחד" - מדובר בדוגמנית קרן מיכאלי, שבתמונתה נתקל בעיתון וקיבל השראה.







21. עידן רייכל ייעד את השיר "הנך יפה" למאיר בנאי ז"ל, שאמנם הקליט את השיר אבל הציע לרייכל שישר בעצמו כי לדעתו הוא מתאים יותר לכך. הגרסה של בנאי עדיין קיימת בארכיון של רייכל ואולי זה הזמן לשחרר אותה לאוויר העולם.



22. "כל הדברים היפים באמת" של דניאלה ספקטור נכתב כחלק מקורס ברימון שמטרתו להלחין שורה אחת בשיר שלם.

23. השיר "קפה אצל ברטה" של יגאל בשן נכתב על צדי צרפתי שהיה נוהג ללכת לקוראת בקלפים בשם רחל לוי שגרה מולו.

24. מי ששרה במקור את "חיה לי מיום ליום" היא תיקי דיין, שביצעה את השיר בלחן אחר לגמרי בסרט "פנטזיה על נושא רומנטי". רק אחרי שרמי קליינשטיין הלחין מחדש את השיר ונתן לריטה לבצע אותו, השיר הפך ללהיט מסחרי. דיין, אגב, לא משתגעת על הגרסה של ריטה מאחר שזו מוציאה את השיר מהקשרו המקורי.



25 השיר "אמא" של אלון עדר והלהקה לא נכתב על אמו של עדר, מיקי קם (שגם מופיעה בקליפ), אלא על אמו של הכותב, רן דרום, ממנה התייתם כשהיה בן 6.



26. המנהל המיתולוגי של מועדון ה"פלקה" הוא יוסי שטרוזמן, אביה של המגישה שלמור שטרוזמן.



27. ההורים של אגם בוחבוט קראו לה על שם אגם רודברג.



28. אחרי שנופנף על ידי המנהל של שלומי שבת, דורון מדלי המשיך עם השיר "אם יש גן עדן" לאייל גולן. בעקבות ההצלחה של השיר, שבת החליט לפטר את המנהל, לפנות למדלי וגם לקבל ממנו את השיר "אבא".







29. אם השורות בשיר "תור א ב ג" של אושיק לוי מוכרות לכם (והן לא), זה כי הפתיחה והסיום זהים לשורות שמופיעות ב"טרמינל לומינלט" של מאיר אריאל. אריאל כתב גרסה מוקדמת של "טרמינל" ללוי, שכח ממנה לגמרי ורק אחר כך כתב את הגרסה המלאה של "לומינלט".



30. עידן רייכל כתב את "שאריות של החיים" בעקבות שיחה עם החבר רועי בר נתן, שהיה מאוד מבולבל באותה תקופה.



31. מי שכתב את המילים ל"מיליון כוכבים" של עמית פרקש הוא יפתי, מנחה ערוץ הילדים לשעבר ומי שנולד בשם יפתח קרזנר. קרזנר כתב את השיר לזכרו של תום, אחיה של פרקש, טייס שהלך לעולמו בהתרסקות מטוס.



32. לוחמת הקורונה וחברת הכנסת יפעת שאשא-ביטון ניסתה להתניע בעברה קריירה מוזיקלית. לצערה ולשמחתנו, יש לזה תיעוד.



33. את השיר "Sister" כתבה אורית שחף, סולנית "היהודים", על אחותה החורגת שעל קיומה לא ידעה. האחות הציגה את עצמה בפניה כמה דקות לפני אחת ההופעות של הלהקה. למרות ההלם, שחף עלתה להופיע ובהמשך גם כתבה על זה כאמור שיר.



34. אחרי שמאיר עמר, המפיק המוזיקלי שידוע בכינויו BIG M, הכין להנאתו רמיקס לשיר ישן שלהם, טיפקס הפכו אותו לחבר להקה מן המניין.



35. יהודה לוי לא התקבל ללהקת "היי פייב" מאחר שהיה צעיר מדי.



36. אבל מי כן התקבל? חמי רודנר. טוב, לא בדיוק אבל רודנר כתב שירים ללהקה תחת השם הבדוי "נינה שדה".







37. מתי כספי כתב את המוזיקה לסרט "חגיגה בסנוקר" והכניס לתוכו מנגינה ללא מילים לחלק הרומנטי בסרט. שלוש שנים אחרי, הוא הוסיף חלק, העביר את השיר לאהוד מנור והתקבל מה שאנחנו מכירים היום כשיר "ברית עולם".



38. מיכה שטרית שרבט את המילים ל"בגלל הרוח" על מפית נייר בבית קפה בזמן שישב עם ארקדי דוכין ולאה שבת. שטרית לא היה מרוצה מהתוצאה ולכן זרק את המפית, אבל שבת אספה אותה, ביקשה להלחין והביאה את המילים כמו שהם לשלומי. אף מילה בשיר לא שונתה מאז אותה מפית.



39. הצל - הלוא הוא יואב אליאסי - בחר בכינוי הזה מכיוון שהחל להופיע בזמן שהוא משרת כמפקד בשירות קבע בצה"ל ולא רצה שפקודיו יזהו אותו.

40. רון נשר, הראפר והאיש שאוהב להשמיץ מוזיקאים אחרים, טען שהיה חלק ממשפחת תאקט אבל למעשה הוא היה חתום על הסכם הפצה בלבד, וגם זה בוטל אחרי שיר אחד.



41. אלדד גואטה, הבסיסט של מוניקה סקס, זכה גם באוסקר וגם בגלובוס הזהב על עבודתו כמפיק מוזיקלי ב"לה לה לנד" (הסרט, לא הריאליטי).



42. "זקני צפת" זה מוזר לכם? אז דעו שהשם הקודם של הלהקה, שהורכבה אז ממאור כהן, אורן לוטנברג, עדיאל פורטוגלי ויוני בן טובים, היה "מקהלת בית לוינשטיין".



43. אחד מלהיטיה הגדולים והנוקבים של תיסלם, "חצבים פורחים", הוא למעשה שיר פרסומת לבנק לאומי שפנה לחברי הלהקה והציע להם להוביל קמפיין לתכנית חיסכון לצעירים בשם "חצב".







44. אגב, כל צעיר שפתח את התכנית בבנק, קיבל במתנה מיני תקליט שקוף ובו השירים "חצבים פורחים" ו"כוכבים". כדי לשמוע אותו, היה צריך להניח אותו על תקליט רגיל.



45. אה, וכמה תיסלם היו נחשבים רוקנ'רול ומחתרתיים וכל זה? הם לא הורשו להופיע בהיכל התרבות בתל אביב. הם הופיעו שם לראשונה ב-2011, כשהתאחדו.



46. עפרה חזה בכלל נולדה בשם בת שבע, על שם היותה הבת השביעית במשפחה. אחיותיה הגדולות לא התחברו לשם ושינו אותו לעפרה.



47. השם הזמני איתו אסף אמדורסקי עבד על "רכבת לצפון" היה "קקי בכנרת". מקסים וריחני.



48. "פרח השכונות" של טיפקס ועלמה זק נכתב בהשראת "Don`t you want me" של The Human League.



49. הדג נחש זה למעשה שיכול אותיות של נהג חדש.



50. ב"שירת הסטיקר" חברי הלהקה החליטו להוסיף את המשפט "טסט בירכא" כדי להקליל את האווירה הכבדה.



51. וגם החליטו לשנות מ"מוות לערבים" ל"מוות לערכים".



52. אותו מיגל מ"שיר אהבה אינדיאני" של עלמה זהר (וסליחה מראש על ה-Earworm) נכתב בכלל על בחור ממוצא אתיופי שזהר פגשה בטיול וניהלה איתו רומן.







53. הצירוף "חזקה מהרוח" בשיר של גלי עטרי בכלל לא מופיע בשיר עצמו (כן, אתם יכולים ללכת לבדוק).



54. יענקל'ה רוטבליט סיקר את המשפט של שמעיה ושרה אנג'ל לעיתון "חדשות" ובעקבות זאת, כתב על השניים את השיר "רחבת הריקודים".



55. למה הבעל המסתורי ב"סיגליות" שולח לאשתו את הפרח מדי נובמבר אם פריחת הסיגליות בישראל היא בכלל בחודשי אפריל-מאי? כי מקור השיר הוא ארגנטינאי ושם פריחת הסיגליות היא בנובמבר. תזכרו את זה בתשיעי הבא.



56. "אל תדאג" הארסי של אביב גפן נכתב על קארין אופיר (תותי מ"פלורנטין"), שיצאה עם גפן בזמן לימודיהם ברימון.



57. מי שכתבה את המילים ללהיט המרגש "תרצי בי" של שלומי שבת היא לא אחרת מאפרת בוימולד.







58. התל אביבית הצעירה מיה ג'ניפר וקסמן שינתה את שמה הפרטי לאיגי על שם חבר להקת משינה, איגי דיין.



59. השיר הראשון שהושמע אי פעם בגלגלצ היה "סע לאט "של אריק איינשטיין. לא חשבנו שזה יהיה משהו מזרחי בטעות.



60. אתניקס היא גלגול של להקת מחאה בשם "מוסקבה".



61. ולטיפקס סתם קראו קודם "ההוצאה לפועל".

62. מה משותף לשב"ק ס' ו"בן אנד ג'ריס"? לא רק העיר יבנה, אלא העובדה שחברת הגלידות מימנה את הלהקה בתחילת דרכה ולכן השורה "ויש לי ימבה בן אנד ג'ריס לקינוח" בשיר "יהיה פיצוץ".



63. מי שאחראי לג'ינגלים המפורסמים של גלגלצ (גלגלצ פור לה מוזיק, גל-גל-גל-גלגלצ) הוא עופר מאירי, האיש מאחורי ההרכב מטרופולין.