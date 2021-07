מהרגע שנטע ברזילי זכתה ב"כוכב הבא" (ויש כאלה שיגידו שאפילו מהרגע בו עברה את האודישן הראשון) היא נכנסה לקצב עבודה בקצב מטורלל, והיא מעידה על זה בעצמה ("המוזיקה שלי הייתה על סטרואידים כי גם התקופה הייתה על סטרואידים. כאילו, בוא, מי ישן?"), לכן זה היה די מפתיע ומרענן לשמוע בשוע שעבר את יכולות הספיד שלה על דווקא שיר בוסה נובה עם הפקה עדכנית כמו ב"אפס מאמץ" שיצא כחלק מאלבום הבכורה של סטטיק ובן אל.

"אני כבר המון זמן על פול גז בניוטרל", מספרת ברזילי בשיחה מיוחדת עם mako לרגל יציאת השיר. "אני נותנת מלא ולא מוציאה כלום, ומרגישה שאני לא באמת נהנית מהדרך - אז הבית שכתבתי זה קצת שיחה שלי עם עצמי".

לאחרונה עברת לגור מול הים ביפו. משם הגיעה השורה על הנוף הפסטורלי והשלווה שעוטפת את השיר?

"בול. אני גרה על הים וזה נותן לי המון השראה. כזה 'רגע, תריחי את הוורדים'. הכל בסדר, הכל באמת בסדר. זה מאוד כיף וזה הביא את ה'אפס מאמץ'. הקורונה וכל הלחצים והדברים שהיא הביאה איתה - אנחנו שוכחים שזו התקופה הכי יפה שתהיה או הייתה לנו בחיים - והחיים עוברים אז כדאי ליהנות מהם. אני ממש נהניתי לעשות את זה. להזכיר לעצמי ולנו, כי אנחנו באמת אחרי תקופה מאוד קשה. בא לנו שיהיה לאנשים כיף עם הדבר הזה".

נטע מספרת שהיא קיבלה לידיה את החלק של סטטיק בשיר והתחילה לכתוב עם עצמה את החלק שלה במטרה לייצג את הצד הנשי בשיר. לטענתה, זו הפעם הראשונה בה היא נהנית מהדרך שלה בעולם המוזיקה: "נכנסתי בפול פאוור לתוך עולם שהייתי צריכה להבין איך שוחים בו, ואני לאט לאט מבינה אותו. זה כל היופי, זו פעם ראשונה שאני ממש נהנית מהדרך. אני לומדת לעשות את זה. זה חשוב נורא מהמון בחינות. השיר הוא בעצם קריאה לאנשים שאומרת: שבו רגע, תיהנו מזה".

מצילה את העולם אחרי השנ"ץ

ואיך כל הדבר הזה התחיל להתגלגל?

"זה התחיל בכמה סשנים יצירתיים של ג'ורדי וסטטיק אחרי ששיחקתי איתם המון באולפן. מתפתחת איזה סוג של חברות באולפן של אפילו סתם לשבת ולנסות להביא דברים וזה לא משנה למי, למה או מתי. אין לזה תאריך, זמן או מטרה - אנחנו פשוט מתיישבים לעשות מוזיקה ולפעמים זה כל כך כיף ותמים וטהור".

חוץ משיתוף הפעולה עם ג'ורדי, סטטיק ובן אל, גם יסמין מועלם, שנטע מעידה שמרגשת אותה מאוד, הצטרפה לסשנים המוזיקליים וחתומה על יצירת השיר יחד איתם. "מהרגע שהאלבום הראשון שלה יצא אני רוצה לעשות איתה משהו - 'באתי לפני' מה שנקרא. הרגשתי שהיא מדברת את כל תקופת הרווקות התל אביבית. הסטורי שלי במשך יומיים היו רק 'אתם לא מבינים מי זאת יסמין, אתם לא מבינים מה קורה פה'. היא מדברת את הלב שלי וזה היה מאוד מרגש מבחינתי שהיא נגעה בדבר הזה".

יכול להיות שנקבל בקרוב שיתוף פעולה איתה?

"זה חלום שלי להוציא איתה שיר ביחד. אני מאוד אוהבת את הילדה הזאת ואני חושבת שהיא קול מרענן ועצמאי כל כך במוזיקה הישראלית. אני חושבת שהיא ממש יודעת מה היא עושה, למה שיגידו לה איך עושים את זה נכון, לא? היא מדהימה. זה כל כך מגניב שיש עוד ועוד נשים שכותבת בעצמן וגם ממציאות עוד ועוד מוזיקה".

לא ברור אם ההשפעה של מועלם מסתכמת רק בלחן או גם בסלסולים שאפשר לשמוע בסוף כל פזמון, ונטע עצמה מברכת על שיתוף הפעולה עם כל הרביעייה, אבל היא גם מודה בכנות שעדיין קשה לה לתת לאחרים לכתוב לה. "היה לי חשוב לכתוב את מה שאני הבאתי", היא מספרת. "קטע כמו שאני מביאה אי אפשר לכתוב עבורי, 'טושטוש' זה משהו שצריך ויכול לבוא רק ממני, אבל זה גם בעוכרי, כי אני צריכה לעבוד ממש קשה בשביל להיות אותנטית".

עוכרייך עוכרייך, אבל הבאתם פה וואחד שיחוק.

"אני באמת מאושרת על הדבר הזה. היום אפילו רקדתי אותו עם סבא שלי בסלון. זה השיר הראשון שלי שהוא אוהב. סבא שלי בן 85, כן? אמרתי לו 'סבא, זה השיר הראשון שאתה אוהב', הוא ענה 'את כולם אני אוהב, אבל זה...'.

במהלך השיחה נטע שומרת על פתיחות וכנות, נותנת תחושה של נוחות, אבל היא גם יודעת לשמור את מה שהיא רוצה לעצמה. למשל, הפירוש לגבי שורה נוספת שבולטת בשיר: 'אל תפחדי שיגידו שנמאס'. על זה היא לא רוצה לפרט יותר מדי, טוענת שזה יכול להיות להתאים לאלף ואחד דברים. "יש לנו המון פחדים והמון חוסר ביטחון לגבי מי שאנחנו ואיך שאנחנו בכל מצב - ואמנות השחרור זו האמנות שאני למדתי לאמץ בשנה האחרונה", היא אומרת בביטחון.

ברזילי, שהקצב המוזיקלי שלה נשמע כאילו נלקח ישירות ממשחקי מזל קוריאנים מהפנטים עם אורות שלא מפסיקים להבהב, מדגישה שוב שכמו השיר החדש, גם היא בתקופה האחרונה מוצאת זמן לנוח ואפילו חוזרת על מנטרת המיינדפולנס: "All of life comes to me with ease, joy, and glory".

"התחלתי להגיד את זה כשנהיה לי לחוץ", היא מסבירה וצוחקת. "פשוט לשחרר. אני ממש ממליצה לכולם. ובאמת הדברים הכי יפים קורים כשאתה משחרר, בדיוק כמו השיר הזה והחיבור הזה שקרה ביננו בצורה כל כך טבעית שבאמת באמת לא היה צריך להתאמץ. חבורת מוזיקאים גאונית. סטטיק מוכשר פצצות, ג'ורדי אלוהים ויסמין הכניסה שם את כל הצבע היפה שלה. ממש שומעים את זה בשיר".

וכמובן, אי אפשר להתעלם מה-שורה שמשכה את כל תשובת לב.

"בגדול, יש לי עניין עם מדליות ופרסים. כאילו, ניצחתי גם בכוכב הבא וגם באירוויזיון, אז זה קצת אוקסימורון שאני מנצחת בדברים כי בתכלס האופי שלי לא באמת חג מסביב לדברים האלה. אין שיר שלי שהוא לא שיתוף פעולה עם אמנים אחרים. כשאני עושה שיר אני אף פעם לא לבד, אני אף פעם לא מתנצחת עם אף אחד, אני אף פעם לא רצה סולו. זה תמיד עבודת צוות בשבילי, אז כל העניין של פרסים ומדליות והישגים זה מאוד מאוד שונה מהאופי שלי, כאילו 'אל תביא לי עוד מדליה', אני באמת לא צריכה את זה".

"ומדלי... הוא פשוט נקלע לסיטואציה", היא צוחקת בקול וממשיכה תוך כדי: "אין לי מה להגיד זה פשוט היה מתבקש, זו הייתה הרמה להנחתה אז שמתי את זה שם ולא חשבתי יותר מדי". ברזילי ומדלי, כזכור, עבדו ביחד על "Toy", השיר שזיכה את ישראל באירוויזיון אחרי שנים רבות שלא. אמנם אפשר לחשוב שמדובר בהוצאת קיטור אחרי הרבה זמן, אבל היא דווקא מסבירה שזה בדיוק ההפך.

איך הוא הגיב?

"אני ודורון בקשר מאוד מאוד טוב, עדכנתי אותו. אנחנו מדברים כמעט פעמיים-שלוש בשבוע, הוא חבר טוב שלי אז אמרתי לו 'שמע, איזה לי איזה משהו בשיר' והוא רק שאל 'כמה שטויות?'. אני מתייעצת איתו בכל שיר שאני מוציאה, יש לי איזו שותפות גורל איתו".

כאמור, ברזילי מדברת בפתיחות רבה ולא מתביישת בכלום, עד שזה מגיע לנושאים שלגביהם היא לא מוכנה לשתף, וגם שם היא עושה את זה בנחמדות יתרה. לגבי מוזיקה חדשה, למשל, היא לא הייתה מוכנה לחשוף יותר מדי חוץ מלהגיד שהיא מכינה המון הפתעות ושהיא לא רוצה להרוס הכל עכשיו אלא "שייפול לכם על הראש".

"במהלך השנה האחרונה עבדתי מאוד קשה על דברים שאני לא באמת יכולה לשתף. זה מתבשל על הגז קצת יותר מדי בשבילי", היא מספרת ולא חושפת את הסיבה שבגללה היא לא יכולה "להקיא" הכל החוצה. "חכו חכו, זה מה יש לי להגיד. אני באמת בתנועה כבר כל כך הרבה זמן. אני בשקט שזה לפעמים כואב לי בעצמות שאני עוד לא יכולה לשחרר את הדברים, אבל אני מאמינה שדברים קורים בזמן שלהם ויש להם את ההעיתוי שלהם ואני צריכה לזרום עם ההתרחשויות ולא לכעוס. קורים דברים ואני לא יכולה לשתף אני פשוט יושבת כאן כמו ילדה עם סוד גדול. כן, אני ילדה עם סוד גדול".

