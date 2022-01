עלמה גוב - מאוחר מדי

עלמה גוב, מוזיקאית, זמרת וכותבת, מוציאה לעולם מיני אלבום בכורה תחת הלייבל קמע. בתנועה קלילה בין סגנונות הפולק, הג'אז וא"י הישנה, השירים של גוב מזמינים את המאזינים לקחת פסק זמן ולהתמסר לעולם של רגש ועומקים חדשים. "מאוחר מדי" הוא השם, אבל עלמה, בת ה-19 בלבד, הספיקה להשתתף בפרויקטים שונים, ביניהם אוסף מיוחד של פרויקט "הגנרטור" מתוכו יצא סינגל הבכורה "תראה" שזכה לביקורות אוהבות. בנוסף, היא השתתפה במופע "פרויקט 30" בפסטיבל הפסנתר האחרון, ועם סאונד חם ואינטימי, השירים שלה לעיתים מנחמים ולעיתים מלנכוליים. הקול העוטף והאוסף שלה מסמן אותה כיוצרת שהעתיד עוד לפניה עם מוזיקה איכותית ומסקרנת שממשיכה את הקו של יוצרות כמו דניאלה ספקטור, ענת מלמוד, האחיות ג'משיד ודניאל רובין.

עמרי קרן - Love in mind

אלבום הבכורה של עמרי קרן צפוי לצאת בעוד כעשרה ימים, ומתוכו יצאו כבר 3 סינגלים: Love in mind, Going to ו-Forever one, שהוכיחו שעמרי עומד לחלוטין בזכות היצירה המעולה שלו. הייחוס המשפחתי שלו (נכדו של שלום חנוך) בעיקר עורר בו השראה ככל הנראה, כי המוזיקה נשמעת לחלוטין מהסבנטיז, כאילו כמו מתוך סשנים של קרוסבי, סטילס ויאנג. למרות הניחוח הנוסטלגי באנגלית, השירים שיצאו בינתיים מושמעים בתחנות הרדיו הגדולות בצורה מרשימה, ובנוסף להיותו גיטריסט על - עמרי חתום על כל הקרדיטים באלבום: הוא כתב, הלחין וניגן על כל הכלים. התוצאה? חגיגה לאוזניים.

אלבום הבכורה של יעל את מגזימה

יעל ברונשטיין, הלא היא "יעל את מגזימה", היא זמרת, יוצרת, וראפרית ירושלמית ששחררה את אלבום הבכורה שלה ממש לאחרונה. האלבום, שיצא אחרי חמש שנים של הופעות וחיפוש אמנותי בין הראפ לספוקן וורד, מקפל בתוכו שירים שמלאים בכנות רדיקלית והומור עצמי. יעל היא סינגר-סונגרייטרית צבעונית שכותבת טקסטים סוערים, רלוונטיים ולא מתנצלים, ולמעשה מדובר בסטוריטלרית שמספרת על חייה בלי פילטרים ועם הרבה אותנטיות; מצד אחד מעמיקה, ומצד שני מציגה פלואו מחשבתי שקל לעקוב אחריו. תמיד עם פואנטה, כמו גלגול מוזיקלי של פסטיבל מספרי סיפורים על ביטים. האלבום מציג דמות משוק מחנה יהודה בלי טיפה של פאסון ועם התעקשות להציג את המשותף והדומה בחיים הקצת חבוטים של כולנו.

האקס של קמילה

אלבום הבכורה שלה, "אדמה", יצא כבר ב-2015, אבל חלקכם שמע עליה רק לאחרונה בזכות ההשתתפות שלה באקס פקטור. כנראה שבאירוויזיון היא כבר לא תייצג אותנו, כי לשופטים ולקהל קצת קשה לעכל אותה, אבל אם מורידים את כל הדרמה והמניירות, מדובר ביוצרת מאוד ייחודית ואמיצה. השבוע היא הוציאה גרסה יפיפייה בהפקת נעם הלפר ל-"קטורנה מסאלה" של אתניקס שריגשה מאוד את זאב נחמה וחבריו, ועל השיר שיופיע באלבומה השני סיפרה שהוא הציל אותה בשנה הראשונה שלה בארץ לאחר העלייה מאזרבייג'אן: "כשהגעתי לארץ, סירבתי לשמוע מוזיקה ישראלית כי התמרדתי נגד העלייה הזו. הכל היה נראה לי זר פה וקראו לי רוסיה מסריחה או רוסיה זונה. השיר הזה שימש פלסטר נהדר למכאוביי וגעגועיי והזכיר לי מוזיקה אזרבייג'אנית". מה נגיד? יופי של קונטרה לקאקדילה של עומר אדם.

רתם שפרן - השמיים ואמנות הנפילה

"השמיים ואומנות הנפילה". לא שם שהייתם מצפים לשמוע מילד בן 17 שצפוי להוציא בקרוב את אלבומו הראשון. כשמקשיבים ל"אלייך" הסינגל הראשון ו-"הטשטוש" שאנחנו חושפים כאן לראשונה את הקליפ שלו בבכורה, נדמה שמדובר ביוצר ותיק ובשל שעבר כבר דבר או שניים בחיים. רתם עוסק במוזיקה ומנגן בפסנתר וגיטרה מגיל מאוד צעיר, ההשפעות שלו נעות מפול סיימון, דרך ניק דרייק ועד ברונו מייג'ור, ומה שמרשים עוד יותר זו העובדה שכל אחד משבעת השירים שיכלול האלבום נכתב והושלם ביום אחד בלבד. לכישרון הצעיר מתקשים להישאר אדישים כמה יוצרים שפעילים כבר כמה שנים בתעשייה כמו אלון לוטרינגר שהפיק ועיבד את האלבום מוזיקלית, יוגי שמנגן בכינור ואמיר ברסלר בתופים.

שלי אלמה – קח אותי איתך

תכירו: זמרת ויוצרת ירושלמית שחזרה ארצה אחרי תקופה ממושכת בה התגוררה, הופיעה ויצרה בניו יורק ובמקסיקו. "קח אותי איתך", שיצא השבוע, הוא הסינגל השלישי מאלבומה החדש שייצא בקרוב. שיר שיכול היה להשתלב בכיף ברפרטואר של "הבנות נחמה" שכנראה השפיעו על שלי, אבל השהות שלה בחו"ל משלבת גם גרוב דרום אמריקאי, ג'אז, מוסיקה אלקטרונית, ים תיכונית, היפ הופ, יוונית ומוזיקה מקסיקנית מסורתית בשילוב טקסטים מקוריים בעברית. מבחינתה מדובר בשיר נחמה ללב שבור שמכוון לשחרר מהעבר שלנו ולהמשיך קדימה - בדיוק מה שרבים מאיתנו צריכים אחרי השבוע הזה. מסקרן יהיה לשמוע את שיתוף הפעולה שלה עם אסתר רדא, קרולינה או יסמין מועלם ובכל מקרה, בינתיים אפשר לחלוטין להסתפק באנרגיות שלה.

בנוסף לששת האמנים הצעירים והמבטיחים שציינו כאן למעלה, יש לא מעט אמנים ותיקים וידועים שצפויים לשחרר אלבומים מעוררי ציפיות ב-2022. בין השאר כולנו מחכים לאלבום הראשון בעברית של פולטראנק, אלבומו השני של שי צברי, אלבומם החמישי של ג'יין בורדו, אלבומו החמישי של שלומי שבן, אלבום בינלאומי של נינט, אלבומו השני של לירון עמרם, ויש אפילו איזו שמועה על אלבום איחוד חדש של תערובת אסקוט. תבואו רעבים ועם אוזניים פקוחות לרווחה.