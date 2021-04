זאת לא פחות מרעידת אדמה, היא מתרחשת ברגעים אלה ממש בארצות הברית, והעולם כולו יחוש בה בקרוב. בחור צעיר ומוכשר בן 22 שלא מפחד מאיש הולך להפוך במו ידיו את היחסים בין קהילת הלהט"ב לעולם ההיפ הופ, הראפ, והקהילה השחורה בכלל - ועל הדרך הוא מתעמת (שוב) עם האוונגליסטים וכל הדתיים החשוכים בכל מקום, כמו גם עם השמרנים החדשים והישנים שתמיד יש להם סטנדרט כפול כשזה מגיע להומואים. אוי ואבוי, רק שהילדים של סמוטריץ' לא יחשפו לזה.

הכלי איתו מתרחש העימות הישיר הזה הוא שיר חדש ומדהים בשם "Montero (call me by your name)", שמלווה בקליפ פורץ דרך - ולמהפכן הצעיר קוראים מונטרו לאמאר היל, מי שאתם מכירים בתור ליל נאס X. זה נשמע כמובן קצת מוגזם, שיר אחד וקליפ אחד שישנו את העולם - אבל אין דרך להציג את זה אחרת, כי הייצוג הלהט"בי בכלל, והייצוג הלהט"בי השחור בפרט - הם שני דברים שונים לגמרי לפני ואחרי הקליפ הזה.

אם עוד לא הבנתם מה קורה בקליפ כאן למעלה, אז הנה התקציר: מדובר בשיר אהבה ששר בחור מאוהב עם רפרור לסרט ולספר בעלי אותן שם - אבל בקליפ הוא הופך לחזיון יומרני בהרבה ולסיפור על בחור צעיר שהוא בעצם אדם (כן, אותו אחד מאדם וחווה) שנמצא בגן עדן, מתאהב בנחש, מתעלס איתו ואז זה שולח אותו לגיהנום, שם הוא כבר מפתה את השטן עצמו ואחרי שהוא מספק אותו מינית הוא פשוט רוצח אותו ותופס את מקומו.

אם כל זה נשמע לכם מוגזם, קחו בחשבון שהגיבור עובר מגן עדן לגיהנום כשהוא מסתובב בווירטואוזיות על עמוד מהסוג שתמצאו בעיקר במועדוני חשפנות, והאופן שבו הוא מפתה את השטן הוא הדבר הכי קיצוני שנראה בקליפ מיינסטרים אי פעם כשהוא משתמש בדימויים שלקוחים מעולמן של קארדי בי וניקי מינאז' ובמיניות שלו כנשק חם. בום!

עכשיו חשוב לציין: זה לא קליפ שולי של אמן אינדי. זה קליפ יפיפיה ומתוחכם שעלה מליוני דולרים, ומאז שיצא לפני שבועיים בדיוק הוא צבר יותר ממאה מיליון (!) צפיות וכמות הדיונים עליו ברשתות החברתיות היא אינסופית. כל הדבר הזה מונח עכשיו על כתפיו של בחור מתוק שנולד ב-1999 ועד לפני שנתיים עוד ישן על הספה בסלון של אחותו כי הוא החליט שבא לו להיות מוזיקאי ולא היה לו גרוש על התחת. הסיפור הזה הופך לעוד יותר מעניין כי אותו בחור התפרסם ב-2019 עם להיט מטורף בשם "Old Town Road", סוג של שיר קאנטרי באווירת היפ הופ וטראפ שהוא יצר אחרי שקנה ברשת ביט ב-30$ מאיזה דיג'יי הולנדי.

ליל נאס כתב את "Old Town Road" במשך חודשים ואז החל להפיץ אותו בטיקטוק בעזרת ממים שונים תוך שהוא מנסה לייצר אתגר שבו אנשים מתחילים את הסרטון לבושים רגיל - ואז, כשהביט נופל, הם הופכים לקאובויים. זה הצליח לו הרבה יותר מהמצופה והשיר שלו הפך לשיר הכי פופולרי בעולם באותו קיץ, ולזה שבעצם הפך את הטיקטוק לממליך הלהיטים החדש ושינה את עולם המוזיקה כולו - ובאמריקה, כמו באמריקה, כל חברות התקליטים הענקיות בארה"ב השתגעו סביבו, ובסופו של דבר ליל נאס חתם חוזה עם קולומביה הענקית, אבל עם סעיף אחד קטן וחשוב שמאפשר לו חופש אמנותי מוחלט.

בסוף 2019 נאס כבר זכה בכל פרס אפשרי; גראמי, פרסי MTV, פרסי מוזיקת הקאנטרי, פרסי חביב הקהל ומה לא. אלא שלפני שכל זה קרה הוא הצליח לעורר מהומה לא קטנה אחרי שתעשיית מוזיקת הקאנטרי הגזענית והמאוד לבנה (עד היום) ניסתה בהתחלה לטעון שהשיר אינו באמת שיר קאנטרי ועשתה הכל כדי להעיף אותו ממצעדי הז'אנר. אבל אז, מי שנכנס לתמונה, היה בילי רי סיירוס (אבא של מיילי) שהקליט עם ליל נאס גרסת דואט של השיר - ומול זה גם האנשים החשוכים ביותר בדרום ארצות הברית כבר לא יכלו לעמוד.

מה שעוד תרם להיסטריה סביבו הייתה ההחלטה של נאס X לצאת מהארון ברגע שהשיר התפרסם. הוא לא חיכה שנים, הוא לא נתן זמן לספקולציות, ופשוט הודיע שהוא הומו גאה. פרנק אושן היה הראפר החשוב הראשון שיצא מהארון בשנת 2012, והוא אמנם נחשב ליוצר מוערך מאוד - אבל מעולם לא הגיע לליגת העל. זמרים שחורים כמו שמיר האמריקאי ו-MNEK האנגלי גם הם מחוץ לארון - אבל לא באמת שייכים לקהילת ההיפ הופ, שאיכשהו מצליחה לאורך השנים לשמור על טון להט"ופובי, כשמדי פעם בורחת למישהו אמירה מגעילה שהוא צריך להתנצל עליה. ליל נאס X מיקם את עצמו מיד כדור הבא של ההיפ הופ; הומו שלא מתבייש ולא מסתיר - וכשזה הגיע עם שיר כמו "Old Time Road"' שהפך תוך רגע לשיר האהוב ביותר על ילדים בכל רחבי אמריקה - היה ברור שהוא מוביל מהפכה.

ל-"Old Time Road" היה את הניחוח הזה של מה שקוראים לו "One Hit Wonder", כלומר של שיר שהיוצר שלו הצליח איכשהו לעלות על נוסחה מנצחת ולא יצליח לעולם לשחזר אותה בעתיד. במילים פחות יפות: בתעשייה היו בטוחים שהשיר הזה הוא מקרה, והבחור הנחמד הזה יעלם עם כל הכסף שעשה מהשיר ויישכח בין דפי ההסטוריה כמו טוני באזיל ושירה "מיקי" או להקת סורביבור ושירה "Eye Of The Tiger", שלא לומר להקת אירופה והשיר "The Final Countdown". בקיצור, יש מלא כאלה.

ואכן הסינגלים הבאים שהוציא ליל נאס (האחרון שבהם נקרא "Holiday"), לא הותירו רושם על איש, אבל אז הופיע השיר הזה, "Montero (Call me by your name)" ושינה את כל התמונה בשנייה - כי מהרגע שיש לך שני להיטי ענק מטורפים, אתה כבר לא סתם ילד חמוד - אתה כבר משהו אחר לגמרי, ובשבועיים האחרונים ליל נאס X הוא שוב הדבר הכי חם בארצות הברית, וליל נאס X הוא גם אחד שיודע לעבוד אחרי שסיפר בראיונות שונים שכאשר שחרר את "Old Time Road" הוא בילה חודשיים שלמים ללא שינה שבהם שלח את השיר לעוד ועוד אנשים ברשת כדי לקבל תגובות, ועכשיו כשהוא מיליונר עם צוות ענק - הוא כבר לא צריך לעשות את זה לבד.

ועדיין, ברור שהוא מאוד נהנה לשחק באפליקציות; קחו לדוגמה את המכתב שכתב לעצמו בן ה-14 ופרסם באינסטגרם ובו הוא מסביר כמה זה טוב לצאת מהארון, בזמן שבטיקטוק הוא מעלה עוד ועוד סרטונים מצחיקים שבהם הוא עושה צחוק מהשיר שלו וכמובן מפרגן ומעלה מחדש את הקטעים המצחיקים שעשו אחרים. "Old Time Road" כבר נחשב היום ללהיט הטיקטוק הראשון בעולם, וליל נאס עצמו לאמן החשוב ביותר שפרץ דרך האפליקציה - כך שבגיל 22, ועכשיו כבר עם שני להיטי ענק, ליל נאס X רשום על לא מעט מהפכות - שבעיני כמובן החשובה שבהן היא המהפכה הגאה בעולם ההיפ הופ.

ורק בשביל יום העצמאות שבפתח, הנה קצת גאווה ישראלית: בחבורה של ליל נאס X נמצא גם המוזיקאי הצעיר (מאוד) והמצליח עומר פדי, בנו של המתופף הישראלי אשר פדי ומי שאחראי בין היתר ללהיט הענק MOOD של האמן הצעיר 24kGoldn. עומר, שגדל בלוס אנג'לס, כבר נמצא עמוק בלב תעשיית המוזיקה המקומית, וגם בשיר החדש של ליל נאס יש לו קרדיט - ויותר מזה; השבוע יצא קליפ חדש לשיר שבו רואים את הזמר וחבורתו בתהליך העבודה, והקליפ עצמו נגמר כשליל נאס עומד באולפן ליד הליכון שעליו עומר פדי הולך במהירות כשהוא לבוש בבגדי היפסטר.

ואחרון חביב: אם כבר בא לכם לשמוע השבוע מוזיקה שחורה ולהט"בית, שימו לב לאלבום החדש של הומו אמריקאי מהמם בשם ג'ושיה וייז, שמקליט תחת השם SERPENTWITHFEET (יעני נחש עם רגלים). אלבומו השני "Deacon" הוא תענוג חמישה כוכבים של היפ הופ-סול-טראפ-לו פיי מודרני שפשוט אי אפשר לעמוד בפניו. יש שם אפילו שיר שלדעתי נכתב עלי ועל בן זוגי איתן שנקרא "Same Size Shoe"' ולשיר הזה יש גם קליפ מהמם. יום עצמאות שמח!