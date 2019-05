תחרות האירוויזיון תיפתח מחר באופן רשמי בערב חצי הגמר הראשון, שיתקיים בגני התערוכה בתל אביב. הערב נערכת החזרה הגנרלית לאירוע הרשמי שיפתח את התחרות וישודר למאות מיליוני צופים ברחבי העולם. במהלך החזרה עלו בזה אחר זה 17 נציגי המדינות המשתתפות בחצי הגמר הראשון.

המדינות שהופיעו היום, לפי סדר השירים בחצי הגמר הראשון, הן קפריסין, מונטנגרו, פינלנד, פולין, סלובניה, צ'כיה, הונגריה, בלרוס, סרביה, בלגיה, גאורגיה, אוסטרליה, איסלנד, אסטוניה, פורטוגל, יוון וסן מרינו.

בנוסף למתמודדים של אותן מדינות, יופיעו בחצי הגמר הראשון גם זוכות האירוויזיון הישראליות נטע ברזילי (שתפתח את האירוע עם ביצוע מיוחד של "TOY") ודנה אינטרנשיונל (שצפויה לשיר בערב הגמר את "Diva" ואת הלהיט של עומר אדם "תל אביב").

נטע ברזילי | צילום: ניר רז

נטע החלה את החזרה של השיר איתו זכתה בשנה שעברה בתחרות, אבל תקלה במערכת החשמל גרמה לעצירה של המוזיקה באמצע הביצוע. את הזמן שעבר את שטופלה הבעיה נטע מילאה עם ריקוד על הבמה בפני הצופים באולם. גם דנה אינטרנשיונל סבלה מבעיות טכניות במהלך החזרה שלה ונאלצה להפסיק את הביצוע שלה לשיר "Just the Way You Are" של ברונו מארס ולהמשיך אותו מספר דקות לאחר מכן.

אחת המדינות הבולטות שמתמודדות בחצי הגמר הראשון היא איסלנד, שאותה מייצגים חברי להקת הרוק הטארי עם השיר "Hatrið Mun Sigra" ("שנאה תנצח"). לצד המסר הלא אופייני וההופעה הפרובוקטיבית, חברי ההרכב עוררו סערה תקשורתית עם דעותיהם נגד מדיניות ישראל.