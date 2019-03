View this post on Instagram

אני חייב להודות שאף פעם לא התחברתי לחג הזה. מעבר לזה שאני לא מת על אזני המן תמיד פחדתי שהתחפושת שלי תהיה מוגזמת מדי או פשוטה מדי ואז ארגיש לא שייך. ורק מהמחשבה על לשבת במסיבה בצד כשאני לבוש כמו חד קרן או פינגווין העדפתי לוותר. היום הופעתי ברמת גן, העיר בה גדלתי, מול ג'ירפות, דובים, מיקי מאוסים ואפילו מול כמה קובי מרימיים. הלם. כולם היו כל כך שמחים ויפים. התרגשתי. סיימתי לשיר את השיר האחרון וצעדתי אל אחורי הקלעים בעודי מזמר "יאבא יאבא". ואז פגשתי אותה והלב שלי דפק כמו מלפני שהתחלתי לשיר. כמה כח יש למילים, וכשהן מגיעות מאישה כל כך רגישה וכל כך חזקה זה מכה בעוצמות שאי אפשר להסביר. במונית הביתה הבנתי שעד שלא אהיה שלם עם עצמי, לעולם לא ארגיש בנוח באף תחפושת. אז זהו, התחלתי כבר לחשוב על תחפושת לפורים הבא.. תודה לך דנה על המילים, על החיבוק ועל הכח. תודה לעיר רמת גן על הזכות. פורים שמח מדינה שלי! @danainternational