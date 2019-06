תקרית מזעזעת במקסיקו: מתאבקת הוטרדה מינית במהלך מופע

ארגון ההיאבקות המקסיקני AAA ממשיך לכבוש כותרות, וכרגיל זה קורה מהסיבות הגרועות ביותר. חודש אחרי שאחד המתאבקים הוותיקים בארגון לקה בליבו במהלך קרב, השבוע דווח על תקרית חמורה נוספת שהתרחשה במהלך מופע ה-AAA Worldwide בקנקון כאשר אחת המתאבקות הותקפה מינית על ידי צופה.

סקרלט בורדו, מתאבקת בת 28 שמתחרה תחת ארגון ה-IMPACT, הייתה קורבן התקיפה החמורה שהתרחשה לאחר שביצעה תרגיל צלילה אל מחוץ לזירה שהוביל אותה אל גדר הבטיחות.

כפי שניתן לראות בסרטון מהתקרית כאן למטה, כאשר בורדו קמה על רגליה, אחד הצופים בשורה הראשונה תפס אותה באגרסיביות ולא שחרר, בזמן שצוות האבטחה באירוע לא הגיב ולא עשה דבר.

התקרית מסעירה בימים האחרונים את אוהדי ההיאבקות וגורמים שונים בתעשייה, וסקוט פישמן, כתב לענייני היאבקות של העיתון ה-Miami Herald, הזדעזע מהתיעוד וקרא לעשות סדר בשירותי הביטחון של מופעי היאבקות.

"מאבטחים במופעים צריכים לעבור ריענון", כתב פישמן בחשבון הטוויטר שלו. "אם מה שקרה לסקרלט בורדו אכן אמיתי - אז הבחור שעשה את זה היה צריך לעזוב את המקום באזיקים. סוף סיפור".

עורכי אתר חדשות ההיאבקות Daily DDT התייחסו גם הם לתקרית, וציינו כי זו הפעם השלישית בחודש האחרון בה מתרחש עימות כלשהו בין צופה לבין מתאבק או מתאבקת. "זה מתחיל להיות מפחיד", נכתב בחשבון הטוויטר של האתר. "תשמרו את הידיים שלכם לעצמכם ואם אתם רואים מישהו נוגע במתאבקים, תזעיקו את הביטחון והם יעיפו אותם החוצה".

The security at many pro wrestling shows needs to be reevaluated. If what happened to Scarlett Bordeaux ringside is accurate, then that guy should have immediately left in cuffs. End of story. #AAA

On the Scarlett Bordeaux / AAA incident...



First off, this is at least the third fan altercation to happen at a major wrestling show this month. Shit is getting scary now.



Second, please, keep your hands to yourselves. If you see someone groping, call security to kick them out.