חודש אחרי: נעצר האחראי על הטבח של בני משפחת לברון במקסיקו

כוחות מזוינים של צבא מקסיקו יחד עם סוכני משרד היועץ המשפטי לממשלה, כוחות המשמר הלאומי ומרכז הביון המקיסקני, עצרו בסוף השבוע האחרון שלושה חשודים במעורבות ברציחתם של תשעת בני משפחת לברון בגבול מקסיקו-ארה"ב לפני כחודש.

על פי גרסאות שונות שפורסמו בעיתונות המקסיקנית, האחראי הישיר לטבח המחריד הוא "אל מאיו", חבר ארגון La Linea ("הקו"), ארגון שנחשב לזרוע הצבאית של קרטל חוארז, אותו קרטל שנחשד בטבח האכזרי בו נפגעו 17 מבני משפחת לברון ב-4 בנובמבר האחרון בעיירה בווסיפה שבאזור סונורה שבצפון מערב מקסיקו.

בימים אלה מתברר כי שופט פדרלי מקסיקני הוציא צו מעצר אשר אפשר את מעצרו של אותו "אל מאיו", כל זאת מבלי שנורתה ירייה אחת.

מעצרו של "אל מאיו" ושני החשודים האחרים ששמם טרם פורסם מגיע לאחר שהרשויות עצרו זמן קצר לאחר הטבח אדם אשר נחשד במעורבות באירוע, והוא היה זה שחשף את שמם של כל שאר המעורבים.

אותו "אל מאיו", אשר מוכר גם כמריו ה' (Mario H) בעולם הפשע המקסיקני, הוא הבוס הגדול והכל יכול של ארגון "הקו", ושולט יחד עם חבריו לקרטל על "משולש הזהב המקסיקני" של צ'יוואווה, סינאלואה ודורנגו - שם מרוכזים רוב גידולי המריחואנה והפרג במדינה

כזכור, ב-8 בנובמבר האחרון טבחה קבוצה של חמושים בשני טנדרים בהם נסעו שלוש נשים עם כמה מילדיהם באזור צ'יוואווה ובסונורה - כולם חברי קהילת לברון. 3 נשים ומספר ילדים נרצחו באותו אירוע נורא, ובנוסף נפצעו קשה עוד 5 קטינים.

עוד נחשף כי אדם לנגפורד, ראש עיריית בווסיפה לשעבר, קיבל לידיו מאנשי המשמר הלאומי סרטון שצולם על ידי מבצעי הטבח, ובהקלטה נראים 15 חמושים לבושים בבגדים שחורים מכף רגל ועד ראש כשהם מקיפים את רכבי משפחת לברון וברקע נשמעים קולות שמורים "לשרוף את המשאיות".

הטבח הקשה עורר זעזוע עמוק משני צדי הגבול, וגם בארה"ב התייחסו למסע הרצח לאחר שהנשיא דונלד טראמפ צייץ כי יש לחקור את האירוע עד תום והוסיף כי הוא מצפה שכל קרטלי הסמים במקסיקו יוכרזו כטרוריסטים על ידי הממשלה המקומית.

המתקפה נגד בני המשפחה המשיכה גם לאחר הטבח, אז נשמעו קולות רבים ברשתות החברתיות במקסיקו שכינו אותם "מוכרי המולדת", דבר שהוביל את אחד מבני המשפחה לפרסם "פוסט הגנה" זועם: "אנחנו לא מוכרים את המולדת או בוגדים במדינה שהיא גם שלנו", נכתב בפוסט. "המציאות האמיתית היא שהביטחון, החופש וההזדמנויות הכלכליות נשלטים על ידי הקרטלים במקסיקו, ואם אנחנו, תושבי המולדת, לא נדרוש צדק ומיד - כלל לא תהיה לנו מולדת למכור".

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!