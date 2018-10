בתחילת השבוע התראיין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתוכנית "60 דקות" של רשת CBS. בין תשובות לשאלות של המראיינת לזלי סטהל על יחסיו עם ולדימיר פוטין ועם קים ג'ונג און ועל עמדתו בנושא שינויי האקלים, הבחינו הצופים בפרט מעניין: ציור המציג את טראמפ יושב בחברת נשיאים רפובליקנים מהעבר.

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx — Josh Billinson (@jbillinson) October 15, 2018

הציור נקרא "המועדון הרפובליקני" וצייר אותו אנדי תומאס, צייר ממיזורי. בציור נראה טראמפ מחייך לעברו של אברהם לינקולן ובתמונה מצוירים גם הנשיאים ג'ורג' בוש האב והבן, רונלד רייגן, דווייט אייזנהאואר, ג'רלד פורד, ריצ'רד ניקסון, קלווין קולידג' ותאודור רוזוולט. "הדיילי ביסט", שכינה את הציור "פנטזיה קיטשית", ציין שהנשיא נראה רזה יותר בציור. תומאס צייר ציורים דומים של הנשיאי מהמפלגה הדמוקרטית משחקים ביליארד וב-2008 צייר את הנשיאים הרפובליקנים (ללא טראמפ, כמובן) משחקים פוקר. הדפסים של "המועדון הרפובליקני" נמכרים באתר של תומאס במחיר 1,700-155 דולר.

Since I see the Republican painting in my timeline. Here is the Democrat and the Republican paintings together. Both were painted by the talented Andy Thomas



CC: @Asher_Wolf pic.twitter.com/dr3RA6Rx6k — Steve Ragan (@SteveD3) October 15, 2018

תומאס סיפר ל"דיילי ביסט" כי הסנאטור דארל איסה ממיזורי נתן לטראמפ הדפס של הציור וכי הנשיא התקשר אליו לפני כשבועיים ואמר לו שאהב את הציור. עם זאת, תומאס לא ידע שהציור נתלה בבית הלבן וגילה זאת בעקבות שידור הריאיון.

הגולשים ברשתות החברתיות מיהרו להגיב לציור. "אלוהים אדירים, זה תלוי בבית הלבן", כתב ג'וש בילינסון. אחרים טענו שהוא מזכיר את סדרת הציורים "כלבים משחקים פוקר" של קסיוס מרסלוס קולידג' וערכו בציור שינויים מגוונים:

I hope it’s Trump with the poker playing dogs. pic.twitter.com/PzWagGYGLF — Mark Thompson (@Son_of_a_Thomp) October 15, 2018

הגולשת אנג'י נוניה נזכרה בציור של בנקסי שגרס את עצמו במהלך מכירה פומבית וכתבה: "ובכן, זה ציור שצריך להתקין בו מגרסה".

Now this is a painting that should have had a built-in shredder. — Angie Nunya (@Islegrlnfl) October 15, 2018

Thought this summed it up perfectly, the GIF that keeps on giving pic.twitter.com/LQWg7LGjE7 — steven hayhurst (@rotherham_red) October 15, 2018

בציור אפשר לראות מאחורי הנשיאים דמות אישה מטושטשת. "זאת האישה שתהיה הנשיאה הרפובליקנית הראשונה. עשיתי אותו הדבר גם בציור של הנשיאים הדמוקרטיים", הסביר תומאס ל"סיאטל טיימס". בטוויטר, לעומת זאת, צייץ אחד הגולשים שזאת "הרוח של העתיד של ניקי היילי", שגרירת ארצות הברית באו"ם שהתפטרה לאחרונה מתפקידה.

ולמי שתוהה מה שותים הנשיאים, תומאס הבהיר ל"סיאטל טיימס" שטראמפ שותה דייט קולה, המשקה החביב על הנשיא, רייגן שותה משקה פירות, ג'ורג' בוש הבן תה קר, ניקסון נהנה מכוס יין ולינקולן מסתפק במים.