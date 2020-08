בתחילת החודש השחקנית ג'ינה דייוויס העמידה למכירה את הבית שלה בלוס אנג'לס. מדובר בבית ששטחו כ-480 מ"ר, עם חמישה חדרי שינה ועיצוב נאה בסגנון ספרדי, ודייוויס מבקשת תמורתו 6 מיליון דולר (20.5 מיליון שקל). כל הפרטים האלה אינם יוצאי דופן בלוס אנג'לס, אבל פרט אחד שהתגלה בתמונות של הנכס עורר עניין רב בקרב הגולשים: בסלון הבית יש קמין המעוצב כפה פעור בפרצוף ענקי.

המתווך של דייוויס אמר ל-Architectural Digest שהפרצוף הוא פרצופו של נפטון, אל הים במיתולוגיה היוונית, אבל הגולשים עדיין תהו מה משמעותו של העיצוב המוזר. אין ספק גם שהקמין הדרמטי לא ממש משתלב בעיצוב המודרני של הבית.

"אני צריכה לדבר על הקמין של ג'ינה דייוויס", כתבה טריסיה ג'ילברייד בטוויטר. "אני אוהבת את ג'ינה דייוויס ולא חשבתי שאני יכולה לאהוב אותה יותר, אבל אז ראיתי את הקמין שלה. היא אומרת שזה אמור להיות נפטון, אבל מותק – זה זארדוז", כתבה גולשת אחרת שהפריט המוזר הזכיר לה את סרט המד"ב מ-1974, ואחרים הזכירו מגוון סרטים וסדרות, כולל סרטים שדייוויס שיחקה בהם כמו "הזבוב" ו"ביטלג'וס".

גולש אחר נזכר בכך שדייוויס עוסקת בקשתות (ואפילו הגיעה למקום 24 מתוך 300 במבחנים לנבחרת ארצות הברית בתחום לקראת האולימפיאדה בשנת 2000), וכתב: "אתם חושבים שהיא יורה חץ בוער אל הלוע הפעור כדי להדליק אותו? כלומר, במסיבות וכאלה".

דייוויס עצמה לא התעלמה מהדיונים. לציוץ "יש לי כמה שאלות לג'ינה דייוויס בנוגע לקמין שלה", היא הגיבה באימוג'י קורץ. אנחנו מקווים שהיא תרחיב, כמו שעשתה דמי מור.

