במכירה פומבית שנערכה לפני כחודש נמכרה כורסת איקאה מדגם קוואלי בת 62 שנים ב-12,473 פאונד (כ-52 אלף שקל). מומחה העיצוב אנדראס סיסינג תיאר את הכורסה בכתבה ב"גרדיאן" כ"הגביע הקדוש לחובבי עיצוב". כן, לרשת הפופולרית שהפריטים שלה לא נחשבים לעמידים במיוחד, יש רהיטים שמחזיקים מעמד עשרות שנים. בעשורים האחרונים קיבלו הרהיטים האלה מעמד של פריטי וינטג' נחשקים והם נמכרים בעשרות אלפי שקלים. הגביע הקדוש. כורסת CAVALLI | צילום: Maxim Lysenko, shutterstock

אז האם צריך להקפיד על שלמותה של ספריית בילי שניצבת בחדר הילדים? כנראה שלא. רוב רובם של הפריטים של איקאה מיוצרים בעשרות מיליוני יחידות ולעתים מחומרים שלא עומדים במבחן הזמן, למשל שבבית דחוסה. הפריטים שערכם עלה במהלך השנים הם בעיקר אלה שיוצרו במספר יחידות מצומצם יחסית מחומרים עמידים ועל-זמניים כמו עץ טיק, עור ומתכת.

מ-1,400 שקל למנורת תקרה

באתר barnebys.com המנטר אלפי אתרים של מכירות פומביות אפשר למצוא מבחר פריטי וינטג' של איקאה. באתר שוודי, למשל, נמכר זוג כורסאות Kolding מעץ טיק עם ריפוד בד שעיצב Erik Wörtz בשנת 1962. המחיר המבוקש הוא כמעט 30 אלף קרונות (יותר מ-10,160 שקל).

באתר www.pamono.eu אפשר למצוא מגוון פריטים, בהם שידה מדגם Ladoga Sideboard שגם אותה עיצב Erik Wørts ב-1960. המחיר הוא 2,500 יורו (כ-9,000 שקל. Ladoga Sideboard | צילום: www.pamono.eu

כדי להקל על הקונים להזיז את הרהיטים בקלות ברחבי הבית ייצרה איקאה גם פריטים עם גלגלים. את ה-Bore Leather Lounge Chair – כורסה והדום עם בסיס מצינורות פלדה וריפוד מעור חום רך בדוגמת קפיטונז' – עיצב בשנות ה-70 המעצב היפני נובורו נקמורה (שעיצב גם את כורסת Poäng שנמכרת עד היום ברשת). באתר www.vinterior.co אפשר למצוא אותה ב-3,269 פאונד (כ-14,000 אלף שקל). Bore Leather Lounge Chair | צילום: www.vinterior.co

באתר www.vntg.com, המחבר בין מוכרים וקונים, יש עשרות פריטי וינטג' של איקאה. אספן בלגי, למשל, מציע סט של שישה שרפרפי עץ בקווים מעוגלים משנות ה-70 המזכירים קצת אוכף של סוס ב-2,310 יורו (כ-8,300 שקל) לסט. כיסאות המזכירים אוכף | צילום: vntg.com

את מיטת Kromvik עיצב קנוט האגברג, שעיצב יחד עם אחותו מריאן כ-1,600 פריטים לחברה. למיטה, שיוצרה בשנים 1994-1982, יש מסגרת כרום בסגנון פוסט מודרני, והיא מוצעת למכירה – כולל מזרן הקפיצים המקורי - ב-6,500 דולר (יותר מ-20,200 שקל) באתר www.1stdibs.co.uk. מיטת Kromvik | צילום: www.1stdibs.co.uk

גם הבסיס של כורסת Impala עשויה צינורות, והיא מבוקשת לא פחות. Gillis Lundgren עיצב בשנת 1972 את הכורסה וגם את ספת Impala הנפתחת למיטה. שתיהן נמכרו עם ריפוד צהוב או אדום, אבל מייסד איקאה אינגוואר קמפרד חשב שהן לא פרקטיות מספיק וייצורן הופסק. באתר המכירות www.1stdibs.co.uk הכורסה נמכרת ב-8,550 דולר (26,600 שקל). כורסת IMPALA | צילום: ikea.com

ולא רק פריטים מעץ איכותי, עור או מתכת בעיצוב נקי זוכים לעדנה ולעלייה במחירם - יש גם פריטי פלסטיק. מנורת התקרה שעיצב Bent Boysen Gantzel בשנת 1970 ומורכבת מקונוסים מפלסטיק בגוני כחול נמכרת ב-400 יורו (כ-1,400 שקל), וזוג מנורות בגוני ירוק נמכר ב-495 יורו (1,740 שקל). צילום: www.vntg.com צילום: www.pamono.eu

עוד פריט צבעוני שלא מתיישר עם הקו הסולידי של החברה ומחירו האמיר משמעותית הוא כיסא Vilbert המעוצב בקווים גיאומטריים חדים ובצבעוניות נועזת של כחול-סגול-כתום-טורקיז. את הכיסא עיצב ורנר פנטון ב-1990 ויוצרו ממנו כ-4,000 יחידות בלבד. המחיר המבוקש לשני כיסאות הוא 2,450 פאונד (כ-10,300 שקל). כיסאות Vilbert | צילום: www.vinterior.co

טיפים לרכישת פריטי וינטג' של איקאה

חשוב לוודא שהפריט מקורי. באתרים מקצועיים למכירת פריטי וינטג' ולמכירות פומביות יש תיעוד של המוכרים והם עורכים בדיקת אותנטיות.

אפשר לעקוב אחרי האשטגים כמו ikeavintage ברשתות החברתיות ולחפש מציאות, אך זכרו לבדוק את האמינות של המוכר לפני שאתם מעבירים כסף. אפשר למשל לבקש סלפי של המוכר עם הפריט.

בררו מה מצבו של הפריט, ואם יש לו סימני שימוש. אפשר לבקש תמונות נוספות.

בדקו אם יש משלוח למקום המגורים שלכם ומה עלות המשלוח (משלוח לארץ יכול להיות גבוה ממחיר המוצר). השוק העיקרי של פריטי הווינטג' של איקאה הוא באירופה (בדגש על מדינות חובבות וינטג' כמו הולנד, בלגיה ואנגליה) ובארצות הברית.

בנוסף לאתרים שצוינו בכתבה, אפשר למצוא פריטי איקאה מהשנים 1990-1960 גם באתרים Etsy, Studio Montcalm, homeunion, Chairish.

מידע רב נוסף אפשר למצוא בספרים שונים העוסקים בחברה, כמו " Ikea the Book: Designers, Products and Other Stuff".

