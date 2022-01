באוגוסט 2020 התפרסם הקטלוג האחרון של רשת איקאה, ובסוף אותה שנה הודיעה החברה שהיא לא תפרסם קטלוגים נוספים. קטלוג איקאה היה אחד הפרסומים הנפוצים בעולם (בשנת 2018 הודפס הקטלוג ב-250 מיליון עותקים – פי שניים וחצי מכמות ספרי התנ"ך המודפסת בעולם בכל שנה), וגם אנשים שלא תכננו קניות באחד מסניפי הרשת נהנו לעלעל בו, להתרשם מהחללים המעוצבים אך הנגישים ולקבל השראה לעיצוב הבית הפרטי. עכשיו לטובת כל המתגעגעים לחוברת העבה, הודיעה הרשת על פרסום חדש: ספר עיצוב שיתפרסם במרץ הקרוב.

את הספר, הנקרא Us & Our Planet: This is How We Live ("אנחנו וכוכב הלכת שלנו: כך אנחנו חיים"), ערכה מייסי סקידמור והוא יתפרסם בהוצאת Phaidon המתמחה בספרי אמנות, אדריכלות ותרבות פופולרית. בניגוד לקטלוג, שחולק בחינם, הספר נמכר באתר ההוצאה ב-20 פאונד (85 שקל). כריכת הספר Us & Our Planet: This is How We Live | צילום: phaidon.com

לפי אתר ההוצאה, הספר הוא "מחקר מעורר השראה הבוחן כיצד לחיות חיים טובים ובני קיימא... ומראה כיצד שינויים קטנים בבית ישפיעו באופן חיובי על קיימות למען כוכב הלכת שלנו". עוד נכתב באתר כי "השגת חיים בני קיימא יותר בבית היא אחד האתגרים החברתיים והסביבתיים הדוחקים ביותר שאנו מתמודדים איתנו כיום כחברה".

בספר מוצגים 12 בתים, מקומות עבודה וחללים משותפים ברחבי העולם, ממקסיקו ועד מוסקבה ומבאלי ועד ביירות, והוא מחולק לשישה נושאים - זמן, מרחב, אוכל, מנוחה, משחק ויחד. בכל חלק מוצגים שלושה פריטים בולטים של איקאה, שני בתים או חללים, ומאמר מצולם המציג פרשנות של צלמים שונים לנושא הפרק. קטלוג איקאה. היה אחד הפרסומים הפופולריים בעולם | צילום: Hadrian, Shutterstock

בין השאר מוצגים בספר אלורה הארדי (אדריכלית המתגוררת בבאלי ויוצרת מבנים בני קיימא מבמבוק), רידמה פאנדי (אקטיביסטית בת 14 מהודו), רון פינלי (גנן מלוס אנג'לס שהופך שטחים מוזנחים בצדי הדרך בשכונות מעוטות הכנסה לגנים קהילתיים) ובני זוג צעירים המתגוררים עם ילדם הקטן בדירה קטנה ליד מוסקבה.

איקאה לאספנים

במכירה פומבית שנערכה לפני כחודש נמכרה כורסת איקאה מדגם קוואלי בת 62 שנים ב-12,473 פאונד (כ-52 אלף שקל). מומחה העיצוב אנדראס סיסינג תיאר את הכורסה בכתבה ב"גרדיאן" כ"הגביע הקדוש לחובבי עיצוב". לרשת הפופולרית שהפריטים שלה לא נחשבים לעמידים במיוחד, יש רהיטים שמחזיקים מעמד עשרות שנים, ובעשורים האחרונים קיבלו הרהיטים האלה מעמד של פריטי וינטג' נחשקים והם נמכרים בעשרות אלפי שקלים. הגביע הקדוש. כורסת CAVALLI | צילום: Maxim Lysenko, shutterstock

רוב רובם של הפריטים של איקאה מיוצרים בעשרות מיליוני יחידות ולעתים מחומרים שלא עומדים במבחן הזמן, למשל שבבית דחוסה. הפריטים שערכם עלה במהלך השנים הם בעיקר אלה שיוצרו במספר יחידות מצומצם יחסית מחומרים עמידים ועל-זמניים כמו עץ טיק, עור ומתכת.

הפריטים העכשוויים שיש להם סיכוי להגיע למעמד הזה הם בעיקר אלו שנעשו בשיתוף פעולה עם מעצבים מוכרים ועם בתי עיצוב, בהם טום דיקסון, זנדרה רודס, SONOS וסטודיו HAY. הקולקציה של איקאה ומעצב העל וירג'יל אבלו הייתה מבוקשת במיוחד, והפריטים נמכרו במחירים גבוהים באתרים כמו EBAY. בעקבות מותו של אבלו מחירי הפריטים עלו אף יותר.