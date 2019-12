בובת הכריש BLÅHAJ היא אחד הלהיטים המפתיעים של איקאה. החברה החלה לייצר את הבובה, שעשויה מבדים קטיפתיים בכחול-אפור ולבן, ב-2014, וב-2015 הופסק הייצור. הצעד עורר מחאה ואף פורסמה עצומה שבה נכתב: "מעט אנשים אוהבים כרישים מכיוון שהם מוצגים כרוצחים צמאי דם. הצעצוע הזה מאפשר לילדים להכיר צד נוסף של בעל החיים". ב-2016 חזרה איקאה לייצר את הבובה ומאז היא זוכה לביקוש רב ומככבת בממים ותמונות ברשתות החברתיות.

עכשיו החליטה איקאה להפוך את הכריש הידידותי לפרזנטור של קמפיין "בואו נשחק!" (Let’s play!) שלה. מטרת הקמפיין, שיימשך עד סוף החודש, שכולנו יכולים להפוך את המשחק לחלק מחיי היומיום שלנו. במסגרת הקמפיין הפכה איקאה ציורי ילדים לבובות בד, ובנוסף בובות הכריש פוזרו בסניפים במחלקות השונות, לא רק במחלקת הילדים, והקונים מוזמנים לחפש אותן. הקונים זמחו לגלות את הכרישים המוחבאים, הצטלמו בחברתן ואפילו סידרו אותם מחדש בעצמם – וכמובן תיעדו ברשתות החברתיות.

thinking about this family of sharks eating dinner i saw in Ikea pic.twitter.com/YydESBq5nr — ez ♂ (@tiredezra) November 3, 2019

i wish i could be half as cool as ikea shark pic.twitter.com/dNzO3YsV2F — AKY @ 25% nibo (@aky_niboshi) November 12, 2019

my mom works at ikea so i asked her about the ikea sharks..... was not disappointed pic.twitter.com/GyjG13pid7 — brigid ❐ (@brigmemeguire) November 10, 2019

I don’t know who hid sharks all over this Ikea. But please know that i utterly enjoyed trying to find them all. pic.twitter.com/Wepunnq2FX — Cassandra Jean (@CassandraJP) November 21, 2019

But wait TheREs mOre pic.twitter.com/zC3DMQB5WO — Cassandra Jean (@CassandraJP) November 21, 2019

It’s somebody’s birthday here pic.twitter.com/n6T7tK2nVI — elina is a rat (@night_tide_) November 4, 2019

I've met them. VERY funny and surprisingly down to earth. pic.twitter.com/hzgBngTY75 — Flynn, C.J (@eightsixonesix) November 4, 2019

Omg I had dinner with one of the sharks! pic.twitter.com/ewQjEDb7m8

shark on a shelf in ikea pic.twitter.com/urIY0wxrSd — alexis〰 (@AlexisHowick) December 6, 2019

the reason why I want to buy Ikea shark: https://t.co/WeasUPwxMO via @9GAG — Ranran (@lavirannightray) December 5, 2019

מחירה של בובת הכריש 79 שקל, היא בטוחה לשימוש מגיל 18 חודשים ואפשר לכבס אותה במכונה.