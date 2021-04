"הוא לא היה אמור להיות איתה בקשר, אבל היא זו שיזמה את זה כשכתבה לו מכתב": אסיר לשעבר מבית הסוהר שבו כריס ווטס מרצה חמישה מאסרי העולם חשף כי רוצח המשפחה האמריקאי עדיין בקשר עם ניקול קיסינג'ר – האישה איתה ניהל רומן לפני יותר מ-3 שנים.

בשיחה עם אתר החדשות הבריטי Dailymail, האסיר לשעבר דיוויד קרטר טען שווטס סיפר לו כמעט הכל על הקשר החדש שלו עם קיסינג'ר. "הוא אמר לי שהיא רצתה לדבר איתו בשביל להסדיר כמה עניינים", סיפר קרטר. "הוא לא אמר לי על מה הם דיברו בדיוק. למרות זאת, אני יודע בוודאות שהם לא אמורים להיות בקשר".

Family killer Chris Watts 'back in touch with lover he killed wife and kids for'https://t.co/bACnlmUrH2 pic.twitter.com/hmpSQRSgs8