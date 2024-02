אושיית רשת בת 23 עשויה להישלח למאסר באשמת "ביזוי" אנדרטת מלחמה ברוסיה, והכל בגלל סרטון הומוריסטי שהיא העלתה לסטורי שלה. אלנה אגפונובה נעצרה אחרי שתועדה בעיר וולגוגרד "מדגדגת את הפטמה" של הפסל "אמא מולדת", שמנציח את הקרב בעיר סטלינגרד במלחמת העולם ה-2.

הסרטון צולם בשנה שעברה ובעקבותיו, אגפונובה נמלטה לאי סרי לנקה כדי לחמוק מהמשטרה הרוסית. היא נעצרה בשבוע שעבר לאחר שהגיעה לבקר את בני משפחתה במוסקבה והוסגרה לרשויות החוק בוולגוגרד. היא תישאר במעצר עד תום החקירה נגדה, כך לפי כלי התקשורת הרוסים.

Another example of the fascism in #Russia



This is Alena Agafonova, 23, making a funny video. She's not extremist or even anti-war as far as I know.



Today she was remanded in jail for a month, facing 5 years behind bars for "desecration of symbols of Russia's military glory" pic.twitter.com/35keBRC7aT