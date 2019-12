טקסס: אם ובתה נעלמו באורח מסתורי - וכולם חושדים באב

Shane Carey and his wife Heidi Broussard pictures, A mother and her daughter mssing at Cowan Elementary School in Austin https://t.co/vECqRsT9cH pic.twitter.com/r9nkF7JaD7 — infowe (@infowe) December 16, 2019 טקסס: היעלמותן המסתורית של אם ובתה ממשיכות להסעיר את תושבי אוסטין. לאחרונה, בעלה של הנעדרת התייחס לפרשה המטרידה והכחיש כל קשר להיעלמותה של זוגתו ובתם בת ה-10 חודשים. היידי ברוסארד (33) נעלמה ביום חמישי האחרון יחד עם בתה, מרגוט. שיין קארי, ארוסה של הנעדרת, סיפר שהפעם האחרונה ששמע ממנה הייתה כמה דקות אחרי השעה 08:00 – אחרי שהיא הורידה את סילאס, בנו בן ה-6 של קארי, בבית הספר היסודי. מצלמות האבטחה של ביה"ס אף צילמו את האם מתהלכת במסדרונות המוסד החינוכי לפני שנסעה בחזרה לביתה. מאז אבדו עקבותיה. Attached is an updated photo of Heidi Broussard from Dec. 12, 2019 at 7:50 a.m. at Cowan Elementary. The clothing pictured is what she is believed to have been wearing when she was last seen. Anyone with information about her and Margot is asked to call 911 immediately. https://t.co/bvpNxAqX7i pic.twitter.com/KS0aMJSbAg — Austin Police Department (@Austin_Police) December 13, 2019 קארי מספר כי ניסה ליצור קשר עם זוגתו כמה פעמים במהלך היום, אך הטלפון הנייד שלה היה כבוי. כשהוא חזר לביתם בשעה 14:00, לא היה כל זכר להיידי או מרגוט. לטענתו, רכבה הפרטי נותר לא נעול בחניית הבית והארנק שלה עדיין היה בפנים. למעשה, חפציה היחידים של אשתו שנעלמו היו המפתחות של רכבה והטלפון הנייד שלה. זמן קצר אחרי שחזר לביתו, הנהלת ביה"ס יצרה קשר עם קארי על מנת לדווח לו כי היידי לא הגיעה לאסוף את סילאס לאחר תום יום הלימודים. כמה שעות אחרי שהאב נסע לאסוף את הילד בעצמו, הוא יצר קשר עם המשטרה על מנת לדווח על היעלמותה של זוגתו ובתו. רשויות האכיפה החלו לחקור של נסיבות האירוע. נכון לעכשיו, טרם נרשמה פריצת דרך משמעותית בחקירה. בהיעדר עדכונים לגביה הפרשה, החל להתעורר חשד כי קארי מעורב בדרך כזו או אחרת בהיעלמותן של היידי ומרגוט. Who is missing Mom with Baby Daughter: Heidi Broussard biography, Wiki, Age, Daughter(Margot Carey), Personal Life, Facebook, Instagram and Facts You Need To Know https://t.co/ka2ZZMZjRu pic.twitter.com/L9U2IPobps — WIKI ABOUT WORLD (@wikiaboutworld) December 15, 2019 הספקולציות לפיהן בעלה של היידי אחראי להיעלמותה מהדהדות פרשות דומות שהתחוללו בארה"ב בשנים האחרונות – בין אם זה הרצח המשולש של בני משפחת ווטס, היעלמותה של ג'ניפר דולוס או הרצח האכזרי של א. ג'. פרנד. למרות זאת, קארי מכחיש כל קשר לסברות הללו. "אני משתדל להתעלם מהתאוריות האלה כי אני לא יודע איך להתמודד איתן", סיפר האב בריאיון. "אני יודע שיש לאנשים הרבה שאלות בנושא, אבל אני משתדל להתעלם מהן. אני יודע ששום דבר מזה לא נכון". בהמשך דבריו, קארי התייחס גם לאפשרות שזוגתו ובתו נלקחו בניגוד לרצונן. כשדמעות חונקות את גרונו, האב פנה אל האדם שכביכול חטף אותן ואמר: "אם אתה מעורב בזה, לא אכפת לי. שים את זה בצד. פשוט תחזיר אותן הביתה בריאות ושלמות. אתה לא תסתבך בצרות. פשוט תשחרר אותן במקום כלשהו. לא אכפת לי. פשוט תוודא שהיא ובתי בסדר". {title}





