רשויות החוק באלג'יריה עצרו 8 אנשים בחשד למעורבות בפרשת חטיפתו של עומאר בּין עומרן, שנעלם לפני 27 שנים ונמצא בדיר הכבשים של שכנו. לפי הפרסומים בכלי התקשורת המקומיים, חלק מהחשודים שיתפו פעולה עם החשוד העיקרי בפרשה – שכנו בן ה-61 של הקורבן – ועזרו לו להסתיר את מעשיו.

בין עומרן נעלם בשנת 1998 כשהיה בן 17, בזמן שעשה את דרכו לבית הספר בעיר ג'לפה, צפון אלג'יריה. הסברה הרווחת לאורך השנים הייתה שהוא נהרג במהלך עימותים שהתחוללו באותה תקופה בין ארגוני מורדים וכוחות הביטחון של אלג'יריה. הוא אותר במחבוא בדיר כבשים, מתחת לערמת חציר, בעקבות עימות בין החוטף ואחיו לגבי ירושה. הרגע שבו בין עומרן נמצא תועד והפך לוויראלי ברשתות החברתיות.

נכון לעכשיו עדיין לא ברור מדוע הקורבן לא ניסה לברוח או להזעיק עזרה לאורך השנים. גורמים המעורים בפרטי המקרה העריכו שהוא לא פנה לעזרה בגלל מצבי הנפשי הרעוע, בעוד שאחרים טוענים מנגד שהחוטף הטיל עליו כישוף או קללה.

קארים רג'ואב, דודו של בין עומרן, התייחס לפרשה בשיחה עם חברת החדשות אל-ג'זאיר N1 ואמר: "כל הסיפור הזה מוזר מאוד. כששאלנו אותו למה הוא לא צעק, ניסה להתנגד או ברח מהבית, התשובה שלו הייתה פשוטה. הוא אמר: 'לא הייתי מסוגל ללכת או אפילו לדבר'".

