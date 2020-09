האם נפתרה תעלומת מותן של מאות אלפי ציפורים בדרום ארה"ב? חוקרת מאוניברסיטת ניו מקסיקו (UNM) סבורה שמצאה הסבר נוסף למותן המסתורי של אינספור ציפורים קטנות במדינות טקסס, אריזונה וניו מקסיקו.

הפרשה הביזארית החלה לפני כשבוע, כאשר תושבי דרום ארה"ב דיווחו על גוויות של מאות אלפי ציפורים שנמצאו על האדמה. אורניתולוגים מקומיים סברו כי השריפות שמשתוללות במערב ארה"ב גרמו בעקיפין למותן של הציפורים, שנדדו לאזור בעל כורחן ומתו מתשישות או משאיפת עשן. כעת, חוקרת מהפקולטה למדעי החיים ב-UNM טוענת כי ייתכן שהציפורים מתו מסיבה אחרת לגמרי.

I just recorded this up in Velarde, N.M. I've never seen anything like it. I'm told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7 pic.twitter.com/XXVM4AZrDu