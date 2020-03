לא ידענו עד כמה בני האדם הפריעו לטבע, עד שכולם נכנסו לבידוד: ברחבי העולם גולשים ממשיכים לתעד מה קורה ברחובות העיר שלהם בזמן שכולם בבידוד, ונראה שחיות הפרא ממשיכות להשתלט באין מפריע על הרחובות הריקים.

בבולדר, קולורדו, תושבים תיעדו פומות הרים - חיה שבקושי נצפית - מסתובבות ממש בצמוד לבתי הקרקע של העיר המפורסמת, בזמן שכולם נמצאים בסגר. בסן פרנסיסקו, קליפורניה, תועדו זאבי ערבות ליד ספסלים ברחובות העיר.

גם בספרד, ממש כמו באיטליה, התושבים התחילו לתעד חזירי בר ענקיים שמתהלכים בכבישים בעוד המדינה משותקת ומתמודדת עם מספר גבוה של חולים.

בהודו המצב גרוע יותר, כאשר מתקבלים דיווחים על כמות גדולה יותר של טיגרסים המתקרבים לערים ולא רק לכפרים שנמצאים באזורי טבע גדולים.

Coronavirus in Catalonia — Boars descend from the mountains to the very center of Barcelona, after several days of people being locked at homepic.twitter.com/6IRFzl2cKz — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) March 19, 2020

מי שגם מרגישים בהתשלטות החיות אבל בצורה הרבה פחות מסוכנת, הם תושבי מדינת מסצ'וסטס, אשר מדווחים במוקדים שונים על יותר ויותר תרנגולי הודו שמטיילים להם בנת במרכזי ערים.

Turkeys in Boston are living their best lives these days... pic.twitter.com/a1Y5WGNgvt — Only In Boston (@OnlyInBOS) March 24, 2020

Harvard belongs to the turkeys, now pic.twitter.com/5Z2PEhypv2 — Faine Greenwood (@faineg) March 17, 2020

ככל הנראה החיות שבדרך כלל נמצאות רחוק ממרכזי ערים, מגיעות לשם בימים אלה גם כי אין רכבים ואנשים שיפחידו או יגבילו את מסלולם וגם כי הם נמצאים בחיפוש תמידי אחר מזון - וערים גדולות "נטושות" הן כר פורה לכך.