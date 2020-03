בזמן שמדינות ברחבי העולם ממשיכות להנחות את תושביהם שלא לצאת מן הבתים ומוקדי התפרצות שונים הטילו סגר על האזרחים, רחובות רבים נותרים ריקים מאדם – ובחלוף הזמן, מתמלאים בחיות בר שונות.

רק לפני שבועיים דיווחנו על כך שקופי מקוק פשטו בהמוניהם על העיר לופבורי במרכז תאילנד בחיפוש אחר מזון וכעת, מתברר שהתופעה התחוללה במקומות נוספים ברחבי העולם.

Since there's nobody around wild boars decided to go for a walk in the city (this is in Sassari) pic.twitter.com/5WAtoc3Z7p