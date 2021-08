מנהיג צפון קוריאה רשם לאחרונה הופעה ציבורית ובעקבותיה, חזרו ספקולציות לגבי הרעה במצבו הבריאותי. סוכנות הידיעות NK News, שמדווחת ומנתחת את המתחולל במדינה תחת המשטר הדיקטטורי, חשפה אתמול כי קים ג'ונג-און תועד במהלך הימים האחרונים עם כתם כהה על החלק האחורי של ראשו.

הכתם, שנראה לעיתים בגוון ירקרק או שחור, נצפה לראשונה ב-24 ביולי בזמן שהעריץ האסיאתי השתתף במצעד צבאי. הכתם נראה שוב גם באירוע שנערך לכבוד הווטרנים של צפון קוריאה ב-27 ביולי, לפני שקים ג'ונג-און צולם עם פלסטר על הכתם המסתורי.

NEW: Kim Jong Un appeared with a dark spot on the back of his head during public appearances last week:



-Visible from July 24-27, absent on June 29

-Covered with a bandage in some footage

-Cause or nature of the large, dark spot or bruise is unknownhttps://t.co/WvwRGFME7J pic.twitter.com/oLwQCwTsJX