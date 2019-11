פרשת היעלמותה של אדריאן קווינטל קיבלה לאחרונה תפנית ביזארית, לאחר שחוקרים חשפו מספר ממצאים מזירת הפשע. ביממה האחרונה, חוקרים ממשרד השריף של מחוז בנזי, מישיגן, עדכנו כי הם חקרו דיווחים לפיהם הנעדרת בת ה-47 הייתה מעורבת בתקרית ירי – למרות זאת, זירת הפשע מעידה אחרת. אדריאן "אדה" קווינטל נעלמה ב-17 באוקטובר, לאחר שבילתה לילה בבקתת עץ באזור חלקה הצפון-מזרחי של ימת מישיגן. על פי הפרסומים, היא נעלמה לאחר שיצרה קשר עם חברה בסביבות השעה 02:45 והתחננה בפניה שתזעיק עזרה. כעת, חוקרים מדווחים כי אותה חברה סיפרה להם שקווינטל הייתה מעורבת בתקרית ירי. STILL SEARCHING: @MichStatePolice are now using drones along with searching on foot for missing Southfield woman Adrienne Quintal. She was in northern Michigan at a family cabin when she called a friend to say she needed help. She has not been seen since. pic.twitter.com/Eek2xDDxgZ — Ali Hoxie (@ali_hoxie) October 23, 2019 "האישה שיצרה קשר עם המשטרה הזדהתה בתור חברה של המשפחה", נמסר ממשרד השריף. "לטענתה, אדריאן קווינטל סיפרה לה כי היא מעורבת בקרב יריות עם שני גברים שבמהלכו, היא כביכול ירתה לאחד מהם בפרצוף". חוקרים אישרו כי מצאו חורי ירי ברחבי הבקתה, כולל בחלק מן החלונות והתקרה של המבנה. לטענתם, הראיות מצביעות על כך שמישהו אכן ירה. למרות זאת, הם לא מצאו ראיות שמצביעות על כך שמישהו נורה בסביבת הבקתה או שכלי נשק נורו מחוץ למבנה. כלומר, אין עדות לפציעה והירי, אם התרחש אז, היה רק בתוך הבקתה. כמו כן, במהלך החיפוש בזירת הפשע, הם מצאו את הנשק האישי של קווינטל והטלפון הנייד שלה על גג הבקתה. MISSING WOMAN - $5000 reward for information that helps police find her.

Adrienne (Ada) Quintal 47 • 5’7 125 lbs

Last known place: Honor Michigan



Call Benzie County Sheriff's Office at 231-882-4487https://t.co/Cw9ZSDlzxX pic.twitter.com/VYiGpFpBwY — Goth Girls For Bernie 2020 (@Torchlight_lms) October 26, 2019 טד שנדל, השריף המקומי, התייחס להשתלשלות החקירה ואמר כי היא הובילה אותם למבוי סתום. "אנחנו מאוד מוטרדים מן הפרשה הזו. אני עובד במקצוע הזה 39 שנים ויש כאן המון דברים שפשוט אין להם היגיון. אנחנו בדקנו כל דיווח, חקרנו כל קצה חוט וכולם הובילו אותנו למבוי סתום". לאחרונה, בני משפחתה וחבריה הציעו פרס כספי בשווי 10,000 דולר לכל מי שימסור מידע שיסייע לחוקרים למצוא אותה. המשטרה עדיין חוקרת את הפרשה המסתורית. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן