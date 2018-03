1. קבלו את עצמכם כפי שאתם נכון, לפעמים זה לא קל, אבל ברגע שתבינו שאתם פאקינג נהדרים, תרגישו הרבה יותר טוב. מחקר שנערך באוניברסיטת הרטפורדשייר ב-2014 מצא שמספיק להיות נחמדים כלפי עצמכם כפי שאתם נחמדים לאחרים, או אפילו לבלות קצת זמן לבד עם עצמכם במחשבות על קבלה עצמית, כדי להעלות את רמות האושר. 2. קחו את עצמכם לארוחת צהריים בהמשך לסעיף הקודם, לפעמים חשוב לעזוב את הכל באמצע יום העבודה ולפנק את הנפש בלאנץ' טעים, רק אתם ועצמכם. התנתקו מהמחשב, נשמו קצת אוויר, חשפו את עצמכם לאור השמש ותרגישו איך מצב הרוח עולה והתחושות משתפרות לכל אורך היום. כמו כן, קצת ריחוק פיזי מהבוס שלכם לא יכול להזיק. 3. השקיעו מאמץ בלהכיר אנשים חדשים נכון, זה לא קל, בייחוד בתור מבוגרים, אבל לפי מחקר שפורסם ב-PLOS One בשנת 2013, רכישת חברים חדשים בעולם המציאותי, בניגוד לעולם הווירטואלי, הופכת אותנו למאושרים יותר. 4. ודאו שאתם ישנים מספיק חוסר בשינה עלול להוביל לדיכאון, לפי ה-National Sleep Foundation, וזאת בניגוד לכמות המומלצת – בין 7 ל-9 שעות בלילה – שיכולה לעשות בדיוק הפוך. כשאתם מתעוררים אחרי שינה טובה, אתם מרגישים רעננים, מלאי אנרגיה ושמחים בטירוף. 5. נהלו יומן של אירועים חיוביים מחקר שפורסם ב-the Journal of Personality and Social Psychology בשנת 2013 מצא כי אנשים שמחים יותר כשהם ממוקדים בדברים החיוביים שקרו להם בחיים. כך שרצוי לתעד אותם, בין שבאופן יומיומי או לפי אירוע, ואז יהיה קל יותר להיזכר ברגעים משמחים. צילום: Unsplash 6. העסיקו את עצמכם זה אמנם יכול להוביל למתח, אבל לא אם מדובר בדברים שאתם אוהבים לעשות. מחקר שפורסם ב-journal Social Indicators Research ב-2008 מצא כי לעשות יותר דברים אהובים במקום לבלות מול הטלוויזיה יכול לשפר את רמות השמחה שלכם. למעשה, נמצא כי ל-51 אחוזים מהאנשים אומללים יש שעות מתות שבהן הם לא עושים כלום. לא חבל? 7. קנו לעצמכם פרחים הם לא רק יאירו את הבית אלא גם את הנשמה. מחקר מ-2005 שפורסם ב-Evolutionary Psychology מצא שהאפקט של פרחים צבעוניים יכול להימשך ימים שלמים אחרי שאתם מכניסים אותם לחלל. 8. התהלכו זקופי קומה מחקר מ-2015 שפורסם ב-Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry מצא שהליכה זקופה לעומת הליכה בהשפלת ראש יכולה לגרום לכם להרגיש מעט יותר מאושרים. השינוי בפוזה אפילו יגרום לכם להרגיש בטוחים יותר בעצמכם. נסו. 9. פנקו את עצמכם בשוקולד מריר ראו בזה כתירוץ לגיטימי לאכול שוקולד: לפי ה-Cleveland Clinic, אכילה של כ-50 גרם שוקולד מריר ביום, שמכיל לפחות 70 אחוזי קקאו, יכולה לרומם את מצב הרוח באופן פלאי. 10. בזבזו כסף על אחרים בין שמדובר בתרומה לצדקה או במתנות לחברים ומשפחה, מחקר מ-2009 שפורסם במגזין Science מצא כי הוצאת כסף על אחרים משמחת יותר מקניית מתנות לעצמכם. תראו את אופרה ווינפרי ואלן דג'נרס. צילום: Unsplash 11. אכלו יותר מזונות עם אומגה 3 אומגה 3, שנמצאת בשומנים בריאים כמו אבוקדו, סלמון ואגוזים, לא רק מסייעת לתפקוד תקין של המוח, לפי ה-Cleveland Clinic, אלא גם משפרת את מצב הרוח וגורמת לתחושות שמחה. וכמובן, שובע. 12. צבעו את הקירות בירוק זו לא בדיחה: מחקר משנת 2001 שפורסם ב-Journal of General Psychology מצא כי הצבע הזה משמח מבוגרים, כך שלהביט בו בכל יום, לפחות בקיר אחד, יכול לשלוח בכם וייבים חיוביים! 13. השתמשו במיטות שיזוף כתרפיה מחקר מ-2001 שפורסם במגזין Archives of General Psychiatry מצא כי מבוגרים מדוכאים שנחשפים לפחות לשעה אחת של אור כחול חיוור בכל יום מאושרים יותר מאלו שלא. כבונוס נוסף, האור הכחול עוזר גם להפחית מתחים. רק לא להגזים עם זה, כן? 14. התלוננו יותר זה כבר ממש כיף: קצת תלונות מעולם לא הרגו אף אחד. מחקר מ-2014 שפורסם ב-Journal of Social Psychology מצא שאלו שהביעו תלונות ומאנות כלפי מישהו אחר שיכול לעזור להם הרגישו נחת וסיפוק, כמו גם שמחה רגעית להוריד את המטען מהכתפיים ולחלוק אותו עם מישהו. 15. חבקו מישהו שאכפת לכם ממנו אם מדובר בבן/בת זוג, קולגה, חבר קרוב, בן משפחה או סתם מישהו באוטובוס, חיבוק מסוגל לסייע לכם להרגיש אושר רגעי. מחקרים רבים גילו שמגע פיזי משחרר את הורמון האוקסיטוצין, שמשפר את מצב הרוח. טוב, אולי לא מישהו זר באוטובוס, אבל אתם מבינים את הכוונה. 16. כנסו לאמבטיה מתברר שמוניקה מ"חברים" צדקה: אמבטיה חמה באמת מסוגלת להקל מתחים ולהעלות את רמות האושר. מחקר מ-2007 באוניברסיטת נוטינגהם מצא שלפעולה הפשוטה הזו יכולה להיות השפעה חיובית על הבריאות הנפשית. צילום: Unsplash 17. האזינו למוזיקה שאתם אוהבים לא פלא שכולם ברחוב מסתובבים עם אוזניות: כוח העל של מוזיקה קשור באיך שהיא גורמת לנו להרגיש, ומחקר מ-2013 ב-Journal of Positive Psychology מצא שהאזנה לשירים אהובים יכולה לגרום מיידית לאושר, אפילו במשך 12 דקות בלבד. דמיינו מה פלייליסט שלם יכול לעשות. 18. לטפו חיית מחמד אין לכם כלב או חתול בבית? לא נורא, לכו למכלאה הקרובה, כי זמן איכות עם חברים פרוותיים חמודים יכול לגרום לכם להרגיש על גג העולם (ועל הדרך תוכלו גם להתנדב שם קצת ובכלל לסגור שני סעיפים במכה אחת). 19. בלו יותר זמן במטבח מעבר לזה שאמא שלכם תהיה מאושרת, מחקר מ-2016 שפורסם ב-Journal of Positive Psychology מצא כי אנשים שבישלו או אפו מדי יום בזמן שהיו מתוחים ולחוצים הצליחו להעלים את רמות המתח ולהעלות את רמות האושר. בייחוד אם אפו קינוח, שאחרי זה אפשר לחסל. 20. היזכרו בעבר הישן והטוב מחקר שפורסם ב-the Personality and Social Psychology Bulletin ב-2013 מצא כי קצת נוסטלגיה יכולה להיות לנחם. בייחוד אם מעלים בזיכרון רגעים נעימים, זיכרונות ילדות, מעלעלים בתמונות ישנות או מאזינים לשיר אהוב מתקופת התיכון. 21. קבלו עיסוי ממישהו מעבר לכך ששחרור מתחים מהשרירים מרגיע, שלא לדבר על המגע הגופני שדיברנו עליו קודם, מסאז' מפנק יכול לשפר את הבריאות הנפשית שלכם. הגוף והנפש נכנסים למוד של רגיעה, ובסוף תצאו בתחושה רעננה של זן. 22. חייכו, גם כשהכי לא מתחשק אפילו שאתם עצובים, מדוכאים או מתוחים, גם חיוך מלאכותי שאין מאחוריו שום כוונה יכול להעלות את מצב הרוח. מחקר מ-2008 שפורסם ב-Journal of Pain מצא שהבעה של רגש, גם אם מזויפת, יכולה בסופו של דבר לגרום לכם להרגיש אותו באמת. 23. נסו לחשוב חיובי נשמע קל יותר מכפי שזה באמת, אבל מחשבה חיובית בנוסח "הכוס חצי מלאה" בסופו של דבר תורמת להעלאת רמות האושר ולשיפור מצב הרוח. מחקר שפורסם במגזין Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes ב-2013 מאשר זאת בחיוך. 24. בלו קצת זמן בפארק הטבע הוא משפר מצב רוח עצום, אם זה טיול בין העצים או שכיבה על הדשא וקריאת ספר. מחקר שפורסם ב- International Journal of Environmental Research ב-2014 מצא כי ככל שהחלל סביבכם ירוק יותר, כך תרגישו מאושרים יותר, וכבר דיברנו על ההשפעה של הצבע הזה הרי. צילום: Shutterstock 25. עשו מקלחת יער ואם כבר טבע, מקלחת היער (שינרין-יוקו ביפנית) היא מסורת יפנית עתיקה שלפיה נכנסים ליער, מאטים את הקצב, פותחים את החושים ואת תשומת הלב לטבע ומבצעים פעילות פיזית מתונה במטרה לרענן את הגוף והנפש. מחקר באוניברסיטת ניפון שבטוקיו כבר מצא כי מקלחת שכזאת משפרת את המערכת החיסונית, מעלה חיוניות, מפחיתי הורמוני מתח, חרדה, דיכאון, כעס, עייפות ובלבול, וגם מפחיתה לחץ דם ומשפרת מטבוליזם. 26. תפסיקו לעבוד כל כך הרבה הגדירו גבולות ברורים בין העבודה לבית, והתרחקו מהמחשב או מהמייל של העבודה כשאתם מגיעים הביתה. מחקר שפורסם ב-Better Life Index חשף כי תושבי דנמרק הם האנשים המאושרים בעולם, כי רק שני אחוזים מהם עובדים שעות נוספות. 27. תתקשרו לאמא (וגם לסבתא) נכון שלפעמים שיחות עם אמא, או בני משפחה באופן כללי, יכולות להיות מעיקות, אבל מחקר מ-2016 באוניברסיטת סטנפורד מצא כי שיחה עם אמא בטלפון היא פעולה שיש לה אותה השפעה פסיכולוגית כמו לקבל ממנה חיבוק כשהייתם ילדים ונפלתם בגן המשחקים. ולגבי סבתא, נו, באמת לא יזיק לכם. 28. עשו סקס פעם בשבוע סקס, כצפוי,מוביל לאושר, אבל ממש תלוי כמה. במחקר שנעשה באוניברסיטת מיססוגה בטורונטו נמצא כי בני זוג המקיימים יחסי מין פעם בשבוע מאושרים יותר מאלה שעושים סקס בתדירות גבוהה יותר. 29. העדיפו חוויות במקום חפצים פיזיים הגאדג'ט הכי חדש או הקולקציה הכי עכשווית אמנם מפתים לרכישה, אבל מחקר מ-2009 שפורסם ב- Journal of Positive Psychology מצא כי חפצים חומריים לא מסבים לנו יותר אושר מחוויות פיזיות, כמו למשל טיול במקום שלא הייתם בו או פעילות ספורטיבית שתמיד רציתם לנסות. 30. צאו החוצה לשמש קל להישאב לבהייה מול מסך בחדר סגור במשך 8 שעות ביום, אבל מחקר שפורסם במגזין Dermato Endocrinology מצא כי הגדלת החשיפה לשמש תספק לכם ויטמין D, שמשפר את מצב הרוח ומרומם את הנפש. 31. צלמו סלפי אם אתם מילניאלס אתם ממילא עושים את זה, אבל כל מי שלא, שימו לב: מחקר מ-2016 במגזין journal Psychology of Well-Being מצא כי אלו שמצלמים שוב ושוב תמונות של עצמם מרגישים בסופו של דבר יותר בטוחים בעצמם ובגוף שלהם, וכתוצאה מכך חיים חיים מאושרים יותר. צילום: Unsplash 32. לכו לחדר כושר למען האמת, כל פעילות ספורטיבית יכולה לעבוד, בגלל שחרור האנדורפינים הידוע למערכת הדם, כמו גם כימיקל האושר דופמין, שיגרמו לכם להרגיש הכי טוב בעולם כשאתם מסיימים אימון, כך לפי ה-Mayo Clinic (וגם כל מחקר אחר בעולם, בערך). 33. נסו להיות רוחניים יותר בין שמאמינים בדת, בכוח עליון, בנפש האדם או ברוח המדיטטיבית, מאמר שפורסם ב-Handbook of Religion and Health בשנת 2011 טען כי האמונה במשהו והתשוקה אליו מסייעות ביצירת תחושת שמחה ואושר. 34. התכרבלו עם בני הזוג ממש כמו חיבוקים, גם כירבולים עם הפרטנר/ית יכולים לשחרר אוקסיטוצין בגוף ולסייע בתחושת רוגע ושלווה. עוד ב-mako בריאות: >> חוקרים טוענים שמצאו את הסוד לירידה במשקל

>> הטעות הכי גדולה שאתם עושים עם הקפה של הבוקר

>> אלה המאכלים הטובים ביותר להעלמת הצמיגים 35. שירו שירו בגרון ניחר לא סתם שלחנו את שרה'לה שרון לאירוויזיון עם השיר הזה: מחקר שפורסם ב-2014 ב- Journal of Behavioral Medicine מצא כי שירה בקול רם מסוגלת להוריד את רמות המתח ולסייע לבריאות הנפשית. רק לא בציבור, בבקשה. 36. קנו עציצים לבית עוד חוכמת חיים באדיבות דמות פיקטיבית מהטלוויזיה, הפעם חנה מ"קרובים קרובים" ששוחחה עם העציצים שלה ולא בכדי: מחקר מ-2014 שפורסם ב-Journal of Experimental Psychology מצא כי עציצים בבית מעלים את מצב הרוח, יוצרים אווירה רגועה ואפילו תורמים ליצירתיות. צילום: Unsplash 37. הפסיקו להשוות את עצמכם לאחרים אם גם אתם מעלעלים בפייסבוק או באינסטגרם תוך כדי הזעפת פנים וקנאה רבה בכל המוצלחים והמוצלחות, בואו נפסיק לעשות את זה יחד – זה סתם גורם לנו להרגיש רע עם עצמנו. במקום זאת, עדיף להתמקד במה שאנחנו אוהבים בעצמנו, ומה אנחנו יכולים לשפר כדי להרגיש טוב יותר. 38. הקדישו זמן איכות לחיית המחמד שלכם מחקר משנת 2009 שפורסם בכתב העת הרפואי Hormones and Behavior גילה כי בילוי במחיצת כלבים יכול להעלות את רמות האוקסיטוצין, המכונה גם "הורמון האהבה", שגורם לנו להרגיש שמחים. ואיך אפשר שלא להיות שמחים כשיש מולכם גור חמוד? 39. אכלו קלמנטינה מחקר שפורסם ב-2005 בכתב העת הרפואי Chemical Senses גילה שניחוח הקלמנטינה גורם לאנשים להרגיש שמחים ואנרגטיים. אז קלמנטינה אחת לנשנוש יכולה לספק לכם אחלה בוסט למצב הרוח. בנוסף, בקלמנטינה יש המון ויטמין C, אז על הדרך תקבלו גם חיזוק למערכת החיסונית. 40. בלו עם אנשים חיוביים כנראה יצא לכם לשים לב שאתם הרבה יותר מאושרים כשאתם מבלים עם חברים שמחים וחיוביים מאשר עם חברים פסימיסטים – ויש לכך גם גיבוי מדעי. מחקר משנת 2008 שפורסם בכתב העת הרפאי BMJ מצא כי אושר למעשה מידבק. במחקר נכתב שאושר תלוי באנשים שסביבנו, לכן חשוב לבחור אותם בקפידה. 41. שימו אודם אדום ממחקר שפורסם ב-2011 בכתב העת הרפואי PLOS One עלה כי נשים שמרחו ליפסטיק אדום היו יותר בטוחות בעצמן מאשר נשים ללא הליפסטיק. נוסף לכך, נראה שהשפתון גם תרם לשיפור מצב הרוח שלהן. נכון שמדובר בפתרון שטחי, אך אם זה גורם לשיפור במצב הנפשי, אנחנו בעד. צילום: Unsplash 42. קנו חוברת צביעה למבוגרים לא רק שצביעה מחזירה אתכם לילדות, היא גם עוזרת להפחית סטרס ולהעלות את רמות האושר. מחקר שפורסם בשנת 2016 בכתב העת Journal of Happiness גילה שעשייה יצירתית גורמת לכם להרגיש יותר שמחים. עם חוברות צביעה למבוגרים אתם גם לא חייבים להיות פיקאסו כדי לבטא את הצד היצירתי שבכם. 43. הקפידו על תזונה נכונה עד כמה שגם גלידה, פיצה וממתקים יכולים מאוד לשמח אותנו, פירות וירקות יתרמו יותר לאושר שלכם בטווח הרחוק. בשנת 2012 פורסם מחקר בכתב העת הרפואי Social Indicators Research, שמצא שככל שאוכלים יותר פירות וירקות – כך מרגישים מאושרים יותר. זה לא מפתיע בהתחשב בכך שפירות וירקות עשירים בוויטמינים וחומרים מזינים אחרים, הטובים יותר לגוף שלנו מאשר קינוח שמכיל הרבה סוכר ושומן. 44. תרגלו יוגה אנשים טענו במשך עשורים שיוגה היא התרגול האולטימטיבי לאושר – ובהחלט כבר יש מחקרים מדעיים שמגבים את זה. מחקר משנת 2010 שפורסם בכתב העת Journal of Alternative and Complementary Medicine גילה שליוגה יש השפעה חיובית על מצב הרוח והיא גורמת לאנשים להרגיש פחות חרדים ויותר מאושרים. צילום: Unsplash 45. היו נדיבים יותר מחקר משנת 2017 שנעשה באוניברסיטת ציריך חשף כי אנשים נדיבים יותר היו שמחים יותר מאנשים אנוכיים. כשאתם עושים משהו בשביל מישהו אחר, זה מפעיל אזור במוח שקשור לאושר. כדאי לכם לנסות, זה מצב של ווין-ווין. 46. נסו מדיטציה מחקרים רבים מראים שישנן השפעות חיוביות רבות למדיטציה, הכוללות בין השאר הפחתת סטרס, שחרור מתחים ושיפור מצב הרוח. מחקר משנת 2008 מצא כי תרגול מדיטציה לפחות 5 פעמים בשבוע ל-15-20 דקות בלבד יכול להגביר רגשות חיוביים ולגרום לאושר. 47. תפסו שנ"צ שנת צהריים קצרה יכולה לא רק לעשות פלאים לאנרגיות שלכם, אלא גם לעשות אתכם מאושרים. מחקר שנעשה באוניברסיטת נוטינגהאם בשנת 2007 גילה כי גיחה קצרה למיטה יכולה לגרום לתחושות חיוביות ולשפר את הבריאות הנפשית. 48. העיפו את הסטרס מחייכם אין ספק שלחצים וסטרס הם חלק מהחיים, אבל כשהם במינונים גבוהים מדי, זה יכול להשפיע משמעותית על האושר שלכם. מחקרים רבים הראו שסטרס לאורך זמן יכול לגרום להישחקות ולבסוף למחלות לב, שבץ וסוכרת. לעומת זאת כשאתם מתמקדים בהוצאת הסטרס מחייכם, אתם גם מאושרים יותר וגם בריאים יותר. 49. שתו קפה אנחנו כבר יודעים שקפה מעורר אותנו ומשפר לנו את האנרגיות בשעות הבוקר הקשות, אך מתברר שהוא גם מעין נוגד דיכאון. על פי מחקר מ-2011 שפורסם בכתב העת JAMA, קפאין משחרר דופמין וסרוטונין, שתורמים לתחושת ה"היי". צילום: Unsplash 50. התרחקו מרשתות חברתיות מחקר שפורסם ב-2016 בכתב העת Computers in Human Behavior מצא שאנשים שהשתמשו במדיה חברתית לעתים קרובות יותר היו בעלי סיכון גבוה פי 2.7 לפתח דיכאון, בהשוואה לאנשים שנוטים להתחבר לעתים רחוקות. נסו להגביל את הזמן שלכם בפייסבוק ובאינסטגרם ותראו שזה יעזור לרמות האושר שלכם. 51. הגידו יותר "תודה" לא משנה איך אתם אומרים את זה, העיקר שאתם יודעים להודות על דברים. מחקר שפורסם בשנת 2003 הראה שמשתתפים שספרו את הדברים שהם מודים עליהם במקום הדברים שמכבידים עליהם, היו ב-25 אחוז יותר שמחים ואופטימיים. הסיבה לכך היא שהם התמקדו בדברים החיוביים בחייהם, במקום בשליליים. 52. צחקו כמה שיותר כן, זה "נו-בריינר", אבל תתפלאו כמה אנשים עדיין לא יודעים את כל יתרונות הצחוק. צחוק לא רק מפחית לחצים, אלא גם עוזר לנו להיות אנשים חיוביים יותר. מחקר מצא שאנשים המשתמשים בהומור כדרך להתמודד חיוביים ושמחים יותר. 53. היו יצירתיים יותר במקום העבודה מחקר שנערך בבית הספר למנהל עסקים של המכללה למנהל מצא שהעבודה משפיעה משמעותית על רמות האושר שלנו. החוקרים מצאו שאנשים שעושים מאמץ יצירתי בעבודה מאושרים יותר. מחקרי עבר גם הראו שיצירתיות חשובה לשביעות רצון מהחיים. 54. הפכו את הבית למקום רגוע ומאושר הציבו במקומות שונים בביתכם חפצים ומזכרות בעלי משמעות רגשית. כשאתם ממלאים את הבית שלכם בזיכרונות טובים, אתם יכולים להעלות משמעותית את רמות האושר שלכם. צילום: sirtravelalot, Shutterstock 55. תנו לעצמכם להרגיש באמת מחקר שנעשה על ידי האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה, בניהולה של חוקרת ישראלית' גילה שאנשים מאושרים יותר כשהם מרגישים את הרגשות שהם רוצים להרגיש, גם אם הם לא נעימים. אנחנו חיים בעולם שמעודד אנשים להיות שמחים תמידית, אך למעשה זה יכול לעשות נזק רב. חשוב שנקבל את הרגשות שלנו, גם אם הם שליליים, כדי להיות מאושרים יותר ומסופקים יותר מהחיים. 56. צפו בסרטונים מצחיקים במחקר שנערך ב-2014 נתנו לאנשים לצפות בסרטונים מצחיקים. הממצאים הראו שסרטוני הווידאו הפחיתו לחץ ותרמו לתחושת אושר כללית. אז אם אתם מרגישים בלחץ או בדאון, חפשו בפייסבוק סרטונים משעשעים, עדיף כאלו עם כלבים וחתולים חמודים. 57. סדרו את החיים שלכם כשהבית שלכם מאורגן – גם הראש שלכם מאורגן. זה לא ציטוט של חולי ניקיון, זה למעשה נכון לגבי אנשים רבים. אם הדירה שלכם מבולגנת, תתחילו לארגן אותה ולהיפטר מדברים שאתם לא באמת זקוקים להם. ארגון וניקיון בבית עוזרים לכם לארגן טוב יותר גם את הראש ואת הנפש. 58. השתמשו בימי החופשה שלכם נכון שלפעמים נדמה לנו שזו משימה בלתי אפשרית, אבל זה ישתלם לכם לנצל כמו שצריך את ימי החופשה שלכם. במחקר שפורסם בשנת 2010 נמצא כי אנשים שיצאו לחופשה הרגישו שמחים מאוד בתקופה שלפני. כי אין באמת משהו טוב יותר מהציפייה להרפתקה חדשה. צילום: Gettyimages IL, getty images 59. לבשו בגדים שגורמים לכם להרגיש בטוחים בעצמכם עזבו את הבגדים שגורמים לכם להרגיש אי-נוחות ולבשו רק בגדים שגורמים לכם להרגיש טוב עם עצמכם ומעלים לכם את הביטחון. כשאתם מסתובבים בעולם בהרגשה שאתם נראים מעולה – רמות האושר שלכם עולות פלאים. 60. קראו ספר חדש במקום לבלות את כל הזמן החופשי שלכם בבינג' על עוד סדרה, שבו עם ספר חדש שמעניין אתכם לקרוא. קריאה עוזרת לכם להירגע ולהרגיש רעננים, ועל הדרך תעזור לכם גם להיות מאושרים יותר. 61. לבשו יותר צהוב אם אתם לא נוהגים ללבוש הרבה צהוב, הגיע הזמן לעשות קצת שינויים במלתחה. מחקר משנת 2001 שפורסם בכתב העת הרפואי Journal of General Psychology גילה שהצבע הצהוב גורם למבוגרים להרגיש שמחים. זה גם לא מזיק שצהוב הפך בשנים האחרונות לצבע טרנדי. 62. שימו סרט אהוב שעושה לכם טוב לכל אחד יש סרט אחד (או כמה) שלא משנה כמה פעמים יראה אותו, הוא תמיד ישפר לו את מצב הרוח. תחושת הנוסטלגיה והחזרה למשהו מוכר ואהוב תשפר לכם את ההרגשה ותהפוך אתכם לשמחים יותר. וכמובן גם הפופקורן לא מזיק. צילום: Elena Elisseeva, Shutterstock 63. עשו פסק זמן מהטכנולוגיה ממחקר שנעשה שפורסם בשנת 2012 בכתב העת הרפואי Developmental Psychology עלה כי אנשים שמשקיעים זמן רב בשימוש בסוגים שונים של טכנולוגיה פחות שמחים מאנשים שלא מבלים זמן רב מול המסכים. אז אל תחששו, העולם לא ייפול אם לא תהיו זמינים במשך שעתיים. עשו לעצמכם קצת הפסקה מכל מדיה אפשרית. 64. אתגרו את עצמכם השגרה לא חומקת מאף אחד (כן, גם לא מהספונטנים שביניכם). וכשאנחנו עושים את אותו הדבר בכל יום, אנחנו עלולים להשתעמם, והשעמום יכול בקלות להוביל לחוסר שביעות רצון מהחיים. מחקר הראה שאנשים שחוו חוויות שונות ומגוונות היו חיוביים ושמחים יותר מאלו שפחות התנסו בדברים שונים. אז כשאתם מרגישים בדאון, שברו את השגרה ועשו משהו חדש שלא עשיתם בעבר. סמכו עלינו, תרגישו מאוד מרוצים מעצמכם אחרי שתעשו את זה. 65. בלו יותר עם חברים גם אם אתם לא מגדירים את עצמכם כאנשים מוחצנים שאוהבים סביבות חברתיות, קצת בילוי עם חברים טובים יעשה לכם טוב. מחקר משנת 2008 הראה שאנשים שיותר פעילים מבחינה חברתית היו שמחים יותר מאלו שהעדיפו רק להישאר בבית ולראות טלוויזיה._OBJ 66. עלו יותר על רחבת הריקודים אוקיי, אתם לא חייבים בהכרח לעלות על רחבת הריקודים, גם ריקוד בבית יעשה את העבודה. מחקר שנערך ב-2012 ופורסם בכתב העת הרפואי Pediatrics & Adolescent Medicine גילה שריקוד (גם אם זה אחת לשבוע) יכול לשפר משמעותית את מצב הרוח, וכי התוצאות נשארות לאורך זמן רב. 67. גרמו למישהו לחייך אושר יכול להגיע ממקומות שונים ומשונים ואחד מהם הוא לשמח אדם אחר. ממחקר שפורסם בשנת 2014 נמצא שאנשים שהוטלה עליהם משימה לגרום לאדם אחר לחייך, באמצעות אקט של נדיבות, הרגישו מאושרים יותר. {title}





