לפני חמישה חודשים התחתנה ג'ניפר לופז עם בן אפלק, ממנו נפרדה לפני כ-20 שנה. כזכור, השניים היו מאורסים בעבר וביטלו את חתונתם. לאחרונה שיתפה הכוכבת אודות ה"פוסט טראומה" שמלווה אותה מאז שחזרה לזרועותיו של האקס - החתן הנוכחי. "תכננו להתחתן באוגוסט בחתונה גדולה עם כל החברים והמשפחה, אבל הכל נהיה כל כך מלחיץ. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל היינו אמורים להתחתן לפני 20 שנה, ואז הכל התפרק. הייתה לי קצת פוסט טראומה מאז, ושאלתי את עצמי "זה באמת יקרה הפעם?"

תאמינו או לא - ג'י לו לא המציאה את המונח. פרידות בזוגיות הן נושא כואב ולעיתים הן עלולות לשבש את התפקוד היום-יומי. איך מתגברים על פרידה קשה, ואיך מצליחים לבנות מחדש את האמון ולחזור לזוגיות עם מי שנפרדנו ממנו? לפני הכל, קצת נתונים: על פי מחקר מ-2013 שבחן זוגות בני 24-17, כמעט מחצית ממערכות היחסים הזוגיות שהתפרקו שבו לאיחוד בשלב מאוחר יותר. בנוסף, נמצא כי 53% מהנפרדים והנפרדות קיימו יחסי מין עם האקס (Sex With the Ex) בתקופה של שנתיים לאחר הפרידה.

מהי פוסט טראומה בזוגיות?

פוסט טראומה, או ליתר דיוק הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) נקראת בעברית "הפרעת הלמת", והיא מופיעה בעקבות אירוע שבו נחשפים לאחד מהדברים הבאים: רעידת אדמה, שיטפון, מלחמה, תאונה קשה, פיגוע, אונס או לאירועים המוגדרים בקהילה המקצועית כטראומתיים. באופן כללי, אירוע טראומתי הוא אירוע שממוקם מחוץ לטווח ההתנסויות הרגילות, הגורם לסבל כמעט לכל אחד ומעורר חוויות של פחד, אימה וחוסר אונים. אנשים שסובלים מהתופעה חשים בחוויה שהעולם מפחיד ולא בטוח, לעתים חווים מחדש את אותו אירוע (פלשבקים), וסובלים מקשיי ריכוז, קרירות ריגשית, חוסר סבלנות, פגיעה בדימוי העצמי, בושה ואשמה, מהימנעות ממה שעלול להזכיר את האירוע הטראומתי ועוד.

בין שמדובר בהפרעת דחק פוסט טראומטית ובין שמדובר בהיבט אחר שנצרב בתודעה ומשפיע עליה, אין ספק שפרדה יכולה להשפיע על חזרה לזוגיות עם אותו הפרטנר. מה שמאפיין פרידות כאלה מניסיוני הוא האמון שהתרסק ונשבר, שהוביל לדימוי עצמי פגוע ולתחושת בדידות וריקנות.

איך מתגברים על פוסט טראומה בזוגיות לאחר פרדה?

בד"כ, כשזוג חוזר לאחר פרדה, הוא צריך להתמודד עם שבר מסוים באמון. זה יכול לקרות על רקע בגידה או פשוט מפני שהקשר כשל. הכלים הבאים יעזרו להתגבר על מכשולי העבר.

נסו להבין מה לא עבד ושפר את זה: כל אחד מהפרטנרים צריך לעשות עם עצמו עבודה ולהבין מה הוא יכול לשפר בתקשורת או בהתנהלות שהייתה לקויה בעבר. לפעמים דווקא תקופה שבה הקשר לא צלח יכולה ללמד אותנו דברים חשובים על בן או בת הזוג, ועל מה שכן יכול לעבוד בזוגיות איתו.

הצטיידו בהמון סבלנות והכלה: לפעמים אירועים מהעבר נצרבים בתודעה, וכל היבט כזה עלול לצוץ ברגעים מסוימים ולגרום למתח או לתחושת דה ז'ה וו. נסו להיות יותר מכילים וסבלניים כלפי הפרטנר שלכם.

דברו: שתפו - אל תשמרו בבטן. הניחו את כל הפחדים והחששות על השולחן.

היו נאמנים לעצמכם: הכלל הזה חשוב בזוגיות באופן כללי, וודאי כשמדובר באיחוד זוגי. למעשה, פעמים רבות זוגות נפרדים בגלל הסיבה הזאת. זכרו שאותנטיות היא עניין חשוב בקשר זוגי. אל תיבהלו מריבים – גם הם חלק מ"עסקת החבילה".

גשו לטיפול זוגי: זוגות שנפגשים שוב לאחר שעברו כברת דרך בחיים, לעתים נדרשים להכיר את בן הזוג מחדש. לעתים דווקא ההתפתחות האישית או השינויים מובילים לשיפור בקשר המחודש, אך לעתים הם גורמים לקשיים. אם אתם לא מצליחים להתגבר על משקעים, או שקשה לכם להתמודד עם השינויים שחלו – גשו לדבר עם איש מקצוע. זה תמיד יכול לשפר את הזוגיות המחודשת שלכם.

הכותבת היא לילך שוורץ פלג, מטפלת רגשית, זוגית ומשפחתית