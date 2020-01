בעבר מיץ תפוזים נחשב למשקה מאסט בארוחת הבוקר, כוס של בריאות, מלאה בוויטמין C, מושלמת לפתוח את היום. עם הזמן, היחס למיץ תפוזים השתנה, בעיקר בשל גרסאות לא הכי טבעיות, גדושות בסוכר ועתירות קלוריות, שהלכו והתרחקו מהמקור הסחוט הטבעי. היום, מיץ תפוזים לא נחשב המיץ הכי בריא שיש, אבל האם באמת כדאי לנו לוותר עליו? זה מה שיש לדיאטנים להגיד.

לפי בוני טאוב-דיס, דיאטנית קלינית, תמיד עדיף לאכול את הפרי מאשר לשתות אותו. הפרי משביע יותר ויש בו סיבים תזונתיים שתורמים לתחושת שובע לאורך זמן. אך היא מוסיפה כי אנשים שלא אוכלים הרבה פירות וירקות, כמו אמריקאים רבים, מיץ תפוזים יכול לעזור להם להשיג ויטמינים ומינרלים בצורה שיותר נוחה להם.

הנה כמה יתרונות בריאותיים שמוכיחים שלמרות המוניטין המפוקפק, עדיין כדאי לשתות מיץ תפוזים:

המון ויטמין C

בכוס של מיץ תפוזים (כ-180 מ"ל) סחוט טבעי יש כ-93 מ"ג של ויטמין C, כמות בהחלט מכובדת של ויטמין C, שעוזר לשמור על המערכת החיסונית ומקל על תסמינים של התקררות ואף יכול לקצר את המחלה. הוא גם תורם להחלמה מפציעות, לבריאות העור וייצור קולגן ועוד. בנוסף לכך, ויטמין C תורם לספיגה יעילה יותר של ברזל בגוף. ואם אתם פחות פנאטיים של תפוזים, תוכלו להשיג ויטמין C גם מפלפל אדום וירוק, אשכולית אדומה, עגבניות, תותים וקיווי.

מקור מצוין לחומצה פולית

מיץ תפוזים מכיל חומצה פולית החיונית במיוחד לנשים ותורמת לשמירה על בריאות הדם. בוני ממליצה לשתות מיץ תפוזים לצד אגוזים או לחם מועשר, המכיל כמות גדולה יותר של ויטמינים ומינרלים. המון ויטמינים ומינרלים | צילום: wavebreakmedia, shutterstock

מכיל המון ויטמינים ומינרלים

מיץ תפוזים לא רק מכיל ויטמין C, אלא גם ויטמינים ומינרלים חיוניים נוספים כמו מגנזיום, ויטמין A, אשלגן וויטמיני B.

מפחית סיכון לאבנים בכליות

לפי מחקר שפורסם בשנת 2018, צריכת מיץ תפוזים יכולה להפחית את הסיכון לאבנים בכליות ב-12 אחוזים. במיץ תפוזים יש אשלגן-ציטראט, הנקשר לסידן בשתן ומונע היווצרותן של אבנים.

ואל תשכחו: חשוב לשתות מיץ תפוזים סחוט טבעי, ללא תוספת סוכר. האופציה הטובה ביותר היא להכין אותו בבית, כך תדעו בוודאות שזה הכי טבעי שאפשר. כוס של מיץ תפוזים (כ-230 מ"ל) תכיל רק 110 קלוריות ואת כל הוויטמין C שאתם זקוקים לו ביום, אז זה בהחלט יספיק לכם.