רבים נוטים לחשוב שכדי לשמור על הגזרה צריך רק לאכול טוב ולהתאמן הרבה. זה נכון, אבל חשוב לזכור דבר נוסף: צריך לעשות גם שינויים נוספים באורח החיים ולהיפטר מהרגלים שאמנם נראים תמימים, אך יכולים בהחלט לחבל לכם במשקל. הנה 10 הרגלים נפוצים שיכולים לגרום לעלייה במשקל: >> כבר עשיתם לנו לייק בפייסבוק? 1. לא ישנים מספיק/ישנים יותר מדי אין ספק ששינה היא סופר חשובה לבריאות הכללית שלכם ולגזרה בפרט. הבעיה היא, שכמו הרבה דברים בחיים, יתרונותיה של השינה תלויות במינון. אנשים מסוימים ישנים מעט מדי (שזה בהחלט לא בריא), אחרים ישנים יותר מדי (שזה גם לא מומלץ). בשני המקרים זה יכול לפגוע בבריאות שלכם וזה כולל גם עלייה במשקל. לפי חוקרים מאוניברסיטת ווייק פורסט בצפון קרוליינה, אנשים תחת משטר דיאטה שישנו חמש שעות או פחות – הראו עלייה פי 2 וחצי בשומן הבטני. אנשים שישנו יותר משמונה שעות בלילה – העלו בצורה דומה. אז מה אתם צריכים לעשות? לפי החוקרים מומלץ לישון בין 6 ל-7 שעות בלילה, אם אתם רוצים לשמור על המשקל. לא לישון מעט מדי ולא הרבה מדי | צילום: bruce mars on unsplash 2. אתם אוכלים בקבוצות גדולות מי שאוכל לבד אוכל יותר? אז מתברר שמי שאוכל עם אנשים אחרים דווקא אוכל יותר. ממחקר שפורסם בכתב העת Nutrition עולה כי אכילה בקבוצות גורמת לאנשים לאכול יותר. לפי החוקרים, כשאתם אוכלים עם אדם נוסף, הארוחה תהיה גדולה יותר ב-33 אחוז בממוצע. כשאתם אוכלים עם עוד שני אנשים, הארוחה תהיה גדולה יותר ב-47 אחוז. ואם אתם אוכלים בקבוצה הכוללת עוד 4, 6, או יותר משמונה חברים – הארוחה תגדל ב-69, 70 ו-96 אחוז, בהתאמה. מי שאוכל לבד אוכל פחות? | צילום: Soloviova Liudmyla, shutterstock 3. אתם בדיאטה חושבים שדיאטה קשוחה תפחית לכם את הכרס? תחשבו שוב. אם לאחרונה התחלתם דיאטה שמוציאה מהמשוואה קבוצת מזון מסוימת, כמו פליאו או דיאטה דלת-פחמימות, כדאי לכם להיזהר. אתם לא רק מסתכנים במחסור בערכים תזונתיים חיוניים, אתם גם עלולים להשתעמם מהתפריט במהירות וכתוצאה מכך למצוא את עצמכם אוכלים יותר ממה שתכננתם. אז אם אתם באמצע דיאטה דלת פחמימות, כדאי לכם לעשות הפסקה של שבועיים ואז להמשיך. לפי מחקר שפורסם בכתב העת הרפואי International Journal of Obesity, פסק זמן של שבועיים יכול לעזור לכם להוריד במשקל, בהשוואה לאנשים שממשיכים לאורך זמן עם דיאטות מגבילות במיוחד. גם להגביל את עצמכם יותר מדי לא עוזר | צילום: Yuriy Maksymiv, shutterstock 4. רחוק מהעין, רחוק מהלב כן, רבים מאיתנו אוכלים עם העיניים וזה משפיע הרבה יותר ממה שנדמה לכם. מחקר שנעשה במשרדי גוגל בניו יורק, מצא כי אנשים יאכלו פחות מקערה של M&Ms שקשה לראות מבחוץ מה יש בה, בהשוואה לקערה של M&Ms שעשויה זכוכית שקופה. בנוסף לכך, במהלך הניסוי מוקמו חטיפים בריאים במדפים בולטים יותר בארונות וזה אכן גרם לאנשים לאכול יותר בריא. אז תשנו את הסביבה שלכם, הרחיקו מעיניכם חטיפים וממתקים לא בריאים כמה שאפשר ותראו שגם החשק יירד בהתאם. 5. אתם רואים יותר מדי "מאסטר שף" אתם ככל הנראה משערים שתוכניות ריאליטי-בישול עושות אתכם רעבים ולכן הן עלולות לתרום לכרס ההולכת ומתפתחת – אך מתברר שיש סיבה נוספת. "מתכונים המוצגים בטלוויזיה לרוב מכילים יותר קלוריות, יותר חלבונים ויותר שומן מהכמות המומלצת", מסבירה מרי הרטלי, דיאטנית קלינית ל- Eat This, Not That. "לפי מחקר שנעשה באוניברסיטת קורנל, בישול לאחר צפייה בתוכניות בישול נקשר ל-BMI גבוה יותר. ואילו אנשים שצופים בתוכניות בישול אך לא מבשלים לאחר מכן, לא היו בעלי BMI גבוה יותר". אז מה מכורים לתוכניות בישול צריכים לעשות? צפו בהן בכיף וכשאתם ניגשים לבשל – השתדלו להכין גרסאות למנות שראיתם שיהיו בעלות ערכים תזונתיים טובים יותר. עוד ב-mako בריאות: >> אם לשניים: "כך ירדתי 12 וחצי ק"ג תוך חודשיים וחצי" > האם באמת גברים "נדלקים" מהר יותר מנשים?

>> 7 סיבות מדאיגות לכך שאתם נרדמים מהר מדי 6. אתם אוכלים מול המחשב במשרד אולי זה כי עמוס לכם בעבודה או כי אתם רוצים להרשים את הבוס/ית, אבל אכילה מול המחשב לא תורמת לגזרה שלכם. הבעיה היא שדעתכם מוסחת בזמן האוכל, מה שיכול להוביל לצריכה של 50 אחוז יותר קלוריות ממה שהתכוונתם, כך עולה ממחקר שנערך ב-2013. הטיפ שלנו: קחו הפסקה כמו שצריך, שבו לאכול עם קולגות בעבודה, תתאווררו ותנו למוח שלכם קצת מנוחה. לקחת הפסקה כמו שצריך | צילום: Estrada Anton, shutterstock 7. אתם מזמינים את המנה הכי בריאה בתפריט חושבים שהבחירה במנה שנראית הכי בריאה בתפריט תתרום לדיאטה? אז מתברר שלאו דווקא. לפי מחקר שפורסם בכתב העת Consumer Research , אנשים שמזמינים מנות בריאות במסעדות או בתי קפה, נוטים לבחור במנות צד, קינוח ושתייה שמכילים 131 אחוז יותר קלוריות. נסו להסתכל היטב על התפריט עוד לפני שהגעתם למסעדה, מה שמאפשר לכם לעשות בחירה מושכלת ולא כזו שתלויה ברמת הרעב שלכם בהגיעכם למסעדה. זה לאו דווקא רעיון טוב להזמין סלט במסעדה | צילום: nd3000, Shutterstock 8. אתם אוכלים שלוש ארוחות ביום דיאטנים רבים ממליצים על שש ארוחות קטנות ביום, אבל מה לעשות שרובינו מורגלים כבר לאכול שלוש ארוחות בלבד. כשאתם אוכלים 3 ארוחות ביום, אתם למעשה יוצרים הפסקות ארוכות בין כל ארוחה ובהתאם לכך מגיעים די רעבים לכל ארוחה ביום. ההמלצה היא לאכול חטיף בריא או ארוחה מזינה כל כשלוש שעות, כדי לשמור על רמות סוכר בדם מאוזנות, מה שיבטיח גם שלא יהיו לכם חשקים מטורפים לנשנושים לא בריאים. 9. אתם תמיד משתמשים במעלית נכון שהמעלית תיקח אתכם ליעדכם הרבה יותר מהר ממדרגות, אבל עלייה במדרגות תשרוף פי 2 יותר קלוריות. וכשאתם מקפידים לעשות זאת מדי יום, זה בהחלט יצטבר ויעזור לכם להפחית את הכרס. באופן כללי, השתדלו תמיד לבחור במדרגות ולנסוע כמה שפחות במעלית, זה ישתלם לכם. 10. אתם אוכלים מהר מדי לוקח 20 דקות לקיבה להעביר למוח את המסר שהיא מלאה. לכן נמצא כי אנשים שאוכלים לאט יותר צורכים פחות קלוריות מאנשים שאוכלים מהר יותר. נסו להניח את המזלג בין כל ביס (ושלא יהיו ביסים גדולים!), אל תמהרו ובעיקר תנו לעצמכם ליהנות מהארוחה כמו שצריך.





