אחד הדברים הקשים בירידה במשקל, זה השינוי התזונתי והחיפוש אחר חלופות בריאות יותר ממה שאנחנו רגילים לאכול, אבל כאלה שיהיו גם בריאים. אז אם גם אתם מחפשים לשדרג את התפריט שלכם ומתקשים למצוא מנות שהן גם דיאטטיות, גם בריאות וגם טעימות – כדאי לכם להמשיך לקרוא. אספנו בשבילכם רשימה של שילובים מנצחים שניתן להוסיף לתפריט, לא רק בגלל שהם תורמים לירידה במשקל, אלא כי הם ממש במקרה גם סופר טעימים. חלקם ייראו לכם קצת מוזרים בהתחלה, אבל סמכו עלינו, שווה לנסות את כולם.

בננה + תרד

בבננות כמעט בשלות (טיפה ירקרקות), יש עמילן עמיד. מדובר בסוג של עמילן שמערכת העיכול שלנו לא מסוגלת לעכל והיא למעשה צריכה לעבוד קשה יותר כדי לעכל אותו. וזה למעשה גורם למצב שנקרא חמצון בטא, שבו מפורקות חומצות שומן בתאי הגוף לטובת הפקת אנרגיה. יחד עם תרד, שדל בקלוריות ותורם לתחושת השובע, יש לכם שילוב מנצח של מזונות בריאים, מזינים ומעולים לירידה במשקל. הם גם הולכים ממש טוב בשייק, יחד עם חלב שקדים. תתפלאו, אבל בננה ותרד משתלבים נהדר | צילום: Beatriz Vera, shutterstock

שיבולת שועל + פירות יער

דייסת שיבולת שועל נחשבת לאחת מארוחות הבוקר היותר בריאות ומזינות שיש. היא גם משביעה לאורך זמן, מה שהופך אותה גם למעולה למי ששומר על המשקל. אז למה דווקא שיבולת שועל עם פירות יער? גם שיבולת שועל וגם פירות יער מכילים סיבים תזונתיים בלתי מסיסים, שמעלים את רמת ההורמון גרלין, ששולט על תחושת הרעב. בנוסף לכך, פירות יער מכילים פוליפנולים, תרכובות שתורמות לירידה במשקל שאף יכולות למנוע היווצרות של שומן.

פיסטוקים + שקדים

אם אתם רעבים בין ארוחות ונוטים לחפש נשנוש פחמימתי – הנה הפתרון בשבילכם – קחו פיסטוקים ושקדים במקום. השילוב הזה, לפי חוקרים, יכול לתרום לירידה במשקל (כל עוד צורכים במתינות, כמובן). בנוסף לכך, מחקר שפורסם ב-2014 בכתב העת המדעי The Journal of the International Society of Sports Nutrition מצא כי חומצת אמינו מסוימת המצויה בשקדים תורמת לשריפת שומן ופחמימות במהלך אימון גופני. ארוחת בוקר מושלמת למי ששומר על המשקל | צילום: virtu studio, shutterstock

תרד + לימון

לימון הוא לא רק מקור מעולה לוויטמין C, אלא הוא גם עוזר לספיגת ברזל בגוף. יש שתי צורות של ברזל במזון; Heme Iron, שמקורו במזון מן החי – ו-None-Heme Iron, שמקורו במזון מן הצומח, כמו ירקות ירוקים, דגנים וקטניות. ברזל מסוג Heme נספג טוב יותר בגוף, אך כשזה נוגע ל-None Heme, שספיגתו פחות טובה, הרכב הארוחה יכול לשפר את מידת ספיגתו בגוף. ויטמין C עוזר לספיגת הברזל שמגיע ממזון מן הצומח ולכן שילוב של תרד ולימון בבישול הוא סופר מזין וכדאי להוסיף אותו, במיוחד אם אתם רוצים לעבור לתזונה נכונה ובריאה יותר.

שוקולד מריר + תפוחים

שוקולד מריר בפני עצמו נחשב לנשנוש מתוק בריא ומותאם למי ששומר על המשקל. מחקרים על עכברי מעבדה הראו כי נוגדי החמצון בשוקולד המריר יכולים למנוע עלייה במשקל ולהפחית את רמות הסוכר בדם. אז כדי לתת לשוקולד המריר בוסט נוסף, נסו לאכול אותו לצד תפוחים, שמעודדים תסיסה על ידי חיידקים במעי, התורמת לעיכול בריא ויעיל יותר. חשוב לציין כי מומלץ שוקולד מריר בעל לפחות 70 אחוזי קקאו. תפוחים ושוקולד מריר | צילום: JeniFoto, shutterstock

בטטה + יוגורט

יוגורט (דל שומן) לא רק תורם למערכת העיכול, הוא גם מקור מעולה לחלבון, התורם לתחושת שובע לאורך זמן. בטטה היא פחמימה מורכבת שמתעכלת לאט יותר ולפיכך שומרת עליכם אנרגטיים ושבעים. בנוסף לכך, בבטטה יש נוגדי חמצון הנקראים קרוטנואידים, התורמים לאיזון רמת הסוכר בדם והפחתת העמידות לאינסולין, שמונעת גם הפיכה של הקלוריות שצרכתם לשומנים. יוגורט במקום שמנת חמוצה | צילום: from my point of view, shutterstock

אגוזי מלך + פטל

כמו מזונות רבים ברשימה, פטל מכיל המון סיבים תזונתיים, שתורמים לעיכול יעיל יותר ובריא יותר. אגוזי מלך מכילים חומצות שומן בלתי רוויות שמפעילות גנים שמפחיתים את אחסון השומן בגוף. רק שימו לב שכדאי לצרוך אגוזי מלך במתינות, בשל הערך הקלורי הגבוה שלהם.

דג + שום

דג עם שום זה שילוב מנצח לכל מי ששומר על המשקל. בדג יש אומגה 3, התורם להפחית את רמת הטריגליצרידים בגוף. בדג יש גם לא מעט חלבון, התורם לבניית שריר. ככל שיש לכם יותר שרירים בגוף, כך קצב חילוף החומרים שלכם עולה. מחקרי עבר הראו כי תזונה הכוללת יותר שום יכולה לעזור להפחית במשקל, כך ששום לא רק יוסיף טעם לדג שלכם, הוא גם יעזור לכם לירידה במשקל.

שעועית + תירס

זה נכון ששעועית יכולה לגרום לנפיחות, אבל היא למעשה מזון מעולה לשמירה על המשקל. בשעועית (וגם בקטניות אחרות) יש המון חלבון וסיבים תזונתיים, שחשובים לעיכול תקין ויעיל יותר ולפיכך גם תורמים לשמירה על המשקל. תירס, כמו בננות, מכיל גם הוא עמילן עמיד, שתורם לירידה במשקל. ביחד הם שילוב טעים (שמתאים במיוחד לחורף!) שניתן להוסיף לתבשילים או לאכול כתוספת בארוחה. המקסיקנים לא טועים | צילום: Liliya Kandrashevich, shutterstock

תפוח + אבטיח

כמו מזונות אחרים ברשימה, תפוחים מכילים לא מעט סיבים תזונתיים, מה שהופך אותם למזון שתורם לתחושת שובע לאורך זמן, מונע נשנושים ותורם בטווח הארוך לשמירה על המשקל. אבטיח, שגם הוא נחשב פרי מעולה לירידה במשקל, תורם למניעת הצטברות שומן בגוף.