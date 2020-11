נפלאות החביתה. מקושקשת, אומלט, ביצת עין או אחת הפוכה: כולה ביצה, קצת מלח, קצת שמן לבחירתכם ועשיתם אדם מאושר, הא? אם כך לא פלא שהביצים היו הראשונות להיגמר בסגר הראשון. הן הראשונות לפתוח לנו את היום עם ארוחת בוקר מעולה והאחרונות לסגור לנו יום עם שקשוקה פיקנטית או אומלט וסלט. מכיוון שהחלבון הכה פופולרי הזה משתלב עם כל כך הרבה תוספות, הרי שהוא הכוכב של היום שלנו ובא בטוב בכל רגע נתון.



אבל מלבד טעם ותוספת חלבון מבורכת לתפריט שלנו, מסתבר שאם תעשו את השילובים הבאים, החביתה האהובה עליכם גם תצ'פר אותך ביופי של ירידת במשקל. תתחילו לקשקש אותה.

תרד

העלה הירוק המצוין הזה הוא תוספת מושלמת לחביתה הגנרית שלכם. מדובר במינרל המסייע לצמיחת השרירים, מקור טוב לתחושת שובע ומגנזיום, מינרל החיוני לחילוף החומרים בפחמימות. לתרד יש יתרונות גם כשהוא נאכל מבושל וגם טרי, אבל נראה שלגרסה המבושלת יש יתרונות משתלמים ביותר. הגוף יספוג יותר ויטמין A וויטמין E, חלבון, סיבים תזונתיים, אבץ, תיאמין, סידן וברזל. כמו כן, קרוטנואידים חשובים כמו בטא-קרוטן, לוטאין וזהאקסנטין נספגים טוב יותר כשהתרד מבושל. אז הוסיפו לו ביצה מקושקשת על האש ותיהנו. הנה מתכון מושלם לחביתת תרד ועשבי תיבול. פופאי צדק | צילום: jo-sonn-M-tzZD5z720-unsplash

אבוקדו

ביצה ואבוקדו הם שילוב מצוין, גם בשביל הדיאטה וגם בשביל הבריאות. לאבוקדו ערך תזונתי גבוה והוא תורם לאיזון רמות הכולסטרול, תורם לבריאות העיניים, מונע מחלות לב וכלי דם, מחזק את העצמות ואף נמצא כמפחית סיכון לסוגים שונים של סרטן. אבוקדו נחשב תוספת מצוינת לתפריט דיאטטי, כיוון שהוא גם מכיל לא מעט סיבים תזונתיים, התורמים לתחושת שובע לאורך זמן ולפיכך מונעים אכילת נשנושים – וגם תורם לאיזון רמות הסוכר בדם. לפי מחקר שפורסם ב-2014 על ידי אוניברסיטת לומה לינדה בקליפורניה, חצי אבוקדו בארוחת צהריים יכול להפחית אכילת יתר. הם מצאו כי המשתתפים שהוסיפו חצי אבוקדו לארוחה דיווחו על רמת שובע גבוהה ב-26 אחוזים בהשוואה לאלו שלא הוסיפו חצי אבוקדו לארוחה. נוסף לכך, נמצא כי התאבון שלהם היה נמוך יותר ב-40 אחוזים שלוש שעות לאחר ארוחת הצהריים.

שעועית שחורה

השעועית השחורה לא רק תגרום לכם לשובע למשך כמה שעות טובות, אלא גם תעזור לכם להרזות. השעועית עשירה בסיבים מסיסים שמסייעים לקשירת חומרים הכרחיים במעי הגס, ולשטוף אותם הלאה יחד עם הפסולת. מה שתורם לרמות כולסטרול נמוכות ובכך מפחית את הסיכון לאי ספיקה לבבית ושבץ. כמו כן, חוקרי המרכז הרפואי של Wake Forest מצאו כי על כל עלייה של 10 גרם בסיבים מסיסים הנצרכים מדי יום, השומן הבטני בקרב המשתתפים במחקר פחת ב -3.7% במהלך חמש שנים.

פלפל שחור

אין אין אין ביצה בלי מלחייה, נכון? אבל אל תשכחו אף פעם את הפלפל השחור. אם בא לכם על טיפ אחד קטן ואין לכם כוח לחביתה מסובכת, פשוט פזרו פלפל ששחור שמשבח את הטעם וגם מגדיל את פוטנציאל שריפת השומן. הוכח כי פיפרין, התרכובת המעניקה לפלפל שחור את טעמו האופייני, מפסיק את היווצרות תאי שומן חדשים. רוצים לשדרג את הטעם? הוסיפו גם רוזמרין או אורגנו ותקבלו טעם מובהק יותר. אבל אל תשכחו את הפלפל השחור, כן? פלפל שחור מוסיף המון. לחביתה שלכם | צילום: Bozhena Melnyk, shutterstock

קינואה

הטעם והמרקם של הקינואה הבריאה והמזינה מוסיפים טעם ומרקם בלתי צפוי לתבשיל הביצה וזה לחלוטין שינוי מבורך אם אתם אוכלים חביתה באופן קבוע. בנוסף, הקינואה עשירה ביותר חלבון מכל דגנים אחרים וכוללת שומנים בלתי-רוויים בריאים ללב וסיבים. עצת הבית: ערבבו ביצה עם כמה כפות קינואה מבושלת, תרד, עגבניות, בצל וכמון מלמעלה. אחרי שהתערובת מתבשלת לה, קפלו לחביתה.

פלפלים בכל הצבעים

החביתה שלכם תודה לכם מאוד אם תוסיפו לה פלפלים ירוקים, אדומים או צהובים. הסיבה: תכולת ויטמין C הגבוהה של הפלפלים מסייעת בשריפת שומנים. מחקרים מצביעים גם על כך שוויטמין C מסייע לשרירים לעבד חומצת שומן הנקראת קרניטין החיונית לצמיחת השרירים ולהחלמתם. רבע כוס פלפלים קצוצים בלבד - על מה שתוסיפו לחביתה - מספקת 150% מהצריכה המומלצת ביום. כמו כן, זה טעים מאוד. הוסיפו גם זיתים קצוצים, בצל, שום טחון וגבינת לטעמכם. ובבקשה, תנו להם להיטגן ולהתרכך. זה עושה את כל ההבדל. ויטמין C בשפע | צילום: New Africa, shutterstock

בשר הודו

רוצים להקפיץ את מנת החלבון היומית שלכם? הוסיפו בשר הודו טחון לביצים. רצוי נניח לשעת צהריים ופחות לארוחה של שמונה בבוקר. השילוב, כך אומרים לנו, טעים ולא צפוי. בשר ההודו עשיר בחלבון ומצד שני דל יחסית בשומן. יש בו מגוון ויטמינים ומינרלים הנחוצים לבריאות. אכילת מנת בשר הודו אדום, כ-100 גרם, תספק לילד בגילאי 9-13 כ70% מקצבת החלבון היומית, כ-16% מקצבת הברזל ו-40% מקצבת האבץ. זהו גם מקור פרימו של חומצות שומן אומגה 3 של DHA, אשר הוכחו כמשפרות את תפקוד המוח ואת מצב הרוח ומונעות את צמיחת תאי השומן. המלצת השף: טגנו את ההודו הטחון עם בצל, פלפלים, פטריות והתבלינים המועדפים עליכם, שפכו ביצה וקיבלתם ארוחה מעולה לאחרי שעת אימון. (זוכרים שאתם גם אמורים להתאמן, כן?).

פלפל חריף

לנועזים במיוחד, נרשמת כאן המלצה מקפיצה בהחלט. כדי להתעורר בבוסט מטורף של אנרגיה, הכינו חביתה מפלפל חריף. קפסאיצין, החומר הפעיל הדומיננטי בפלפלים חריפים, הוא פצצת בריאות שמסוגלת להילחם בסרטן, בהתקפי לב, בכאבים כרוניים. הוא מגביר את חום הגוף, מאיץ את חילוף החומרים ומפחיתה את התיאבון, מה שהופך אותו למשתמש טוב לכל מי שמנסה לרדת במשקל.