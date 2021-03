אם יש שנה שבה כולנו אכלנו יותר אוכל קנוי כנראה מאי פעם - זו השנה האחרונה. מגפת הקורונה סגרה אותנו בבית ולא השאירה לנו אופציות רבות לפעילויות מהנות ושוברות שגרה, במשך יותר משנה. וכך רבים מצאו את עצמם מתנחמים באחת הנחמות היחידות שהיו לנו בתקופה הקשה הזו - אוכל. יותר מסעדות שדרגו את מערך המשלוחים שלהן וכך שנת הקורונה הפכה גם לשנת משלוחי האוכל. אך בעוד שאין ספק שזה סיפק לנו נחמה רגשית מבורכת, כעת נראה כי ההשלכות הפיזיות עשויות להיות משמעותיות, ולא במובן חיובי.

>> לייק בפייסבוק כבר עשיתם?

מחקר חדש שפורסם בכתב העת הרפואי Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics חושף ממצאים מעניינים בנוגע להשפעה של אוכל מוזמן (כלומר אוכל קנוי ולא כזה שהכנתם בבית) על הבריאות שלנו. ולצערנו מדובר בחדשות רעות עבור כל מי שהתמכר בתקופה האחרונה לטייק אוויי. החוקרים ניתחו נתונים שנאספו מ-35 אלף אנשים בגיל 20 ומעלה במשך כ-15 שנה והם מצאו כי צריכה מוגברת של אוכל מוזמן קשורה לתמותה מוקדמת.

זה לא סוד שאוכל שאנחנו אוכלים בחוץ הוא פחות בריא מאוכל שאנחנו מכינים במטבח הפרטי שלנו. אוכל קנוי, בין שהוא הוזמן במשלוח או במסעדה - נוטה להיות שומני יותר, מלוח יותר, עתיר קלוריות, מלא בסוכר, מטוגן והמנות נוטות להיות גדולות יותר ממה שאנחנו רגילים לאכול בבית. אך מחקר זה הוא אחד היחידים שבדק עד כמה אוכל קנוי משפיע לרעה על תוחלת החיים.

במחקר השתמשו החוקרים במידע שנאסף במהלך סקר בריאות ותזונה לאומי של ה-CDC (המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב) בין השנים 1999-2014. במהלכו, התבקשו המשתתפים לדווח על הרגלי התזונה שלהם, כולל התדירות שבה הם אכלו ארוחות מוזמנות. אוכל קנוי לרוב עתיר שומן, סוכר, מלח וקלוריות | צילום: Jeremy Bentham, shutterstock

עוד ב-mako בריאות:

>> אוהבים תרד? יש משהו שאתם צריכים לדעת

>> מחקר מצא יתרון נוסף לחיסון הקורונה

>> יש לכם טעם מוזר בפה? זו עלולה להיות הסיבה

לפי החוקרים, תוצאות המחקר הראו כי אנשים שאכלו שתי ארוחות מוזמנות (או יותר) ביום היו בסבירות גבוהה יותר ב-49 אחוזים למות מכל גורם. בנוסף לכך, הם היו גם בסיכון גבוה יותר ב-65 אחוזים לתמותה כתוצאה מסרטן. במהלך תקופת הסקר כ-2,800 משתתפים מתו, כ-500 מתוכם ממחלת לב וכ-600 מסרטן.

"מדובר באחד המחקרים הראשונים שמכמת את הקשר שבין אכילה בחוץ לתמותה", ציין ד"ר ווי באו, מרצה באוניברסיטת איווה בארה"ב, בהצהרה לתקשורת. הוא הוסיף כי הממצאים הללו תומכים במחקרים קודמים שהראו כי צריכה תדירה של אוכל מוזמן קשורה להשלכות בריאותיות קשות ושייתכן כי בעתיד יפורסמו הנחיות והמלצות לפיהן יש להפחית את צריכת המזון הלא-ביתי.

זה לא אומר שאתם צריכים להפסיק לחלוטין עם משלוחי האוכל והאכילה במסעדות אך בהחלט כדאי לצמצם אותם ככל האפשר. גם כשאתם מזמינים משלוח או יוצאים לאכול במסעדה, אפשר להקטין את הנזק על ידי בחירות מושכלות של המנות שלכם. והנה כמה טיפים למשלוח בריא יותר.