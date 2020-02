בזמן שכמות הנדבקים ממשיכה לעלות ומגפת הקורונה מאיימת להתפשט במדינות נוספות בעולם, מנהיגים בעולם, כמו נשיא סין שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ, מביעים תקווה שהנגיף הקטלני יעלם ברגע שהטמפרטורות יעלו, בבוא האביב והקיץ. כמו השפעת, הם מקווים שגם הקורונה תיעלם כשהחורף ייגמר. אבל האם זה משהו שבאמת ניתן לסמוך עליו? האם כבר באפריל הקורונה תהפוך לזיכרון רחוק?

....he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020

"זו השערה, משום שמדובר בווירוס חדש ואין לנו מושג", אומרת פיטר הוטז, מרצה ודיקן של בית הספר הלאומי לרפואה טרופית באוניברסיטת ביילור. "אבל זו השערה מושכלת".

לפי ד"ר אמש אדלג'ה, מומחה למחלות זיהומיות מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס, ישנה סבירות גבוהה לכך שווירוס הקורונה פועל באופן עונתי. "אנחנו יודעים שתנאים סביבתיים מסוימים תורמים להעברת וירוסים ושמזג אוויר קר, הלחות וכו', משפיעים על המסלול (של הווירוס)", בהתאם לכך, הוא טוען, יש סיבה טובה להאמין שגם נגיף הקורונה יהיה עונתי.

עם זאת, ד"ר אדלג'ה מציין כי אסור לשכוח שבעולם יש שתי המיספרות שהעונות בהן הפוכות, אז גם אם בחצי אחד של העולם החורף בקרוב יסתיים והקורונה תיעלם, הנגיף עדיין עלול לפגוע חזק בחצי השני שלו, שרק ייכנס לעונת החורף במרץ-אפריל.

מוקדם מדי לדעת

מנגד, ישנם מומחים שלא ממהרים לתלות תקווה בעונה החמה. מייקל אוסטרהולם, מנהל המרכז למחלות זיהומיות באוניברסיטת מינסוטה, טוען כי מוקדם מדי לסמוך על מזג אוויר חם יותר שישפיע על תפוצת נגיף הקורונה. "אנשים רבים משערים זאת בגלל שמגפת הסארס נגמרה בקיץ", מסביר אוסטרהולם. "אין לנו מושג אם זה היה צירוף מקרים או לא. ייתכן שזה פשוט במקרה היה הזמן שבו הצלחנו להשתלט על הנגיף".

במאמר שנכתב בשנת 2004 על העונתיות של מגפת הסארס, ציינו החוקרים כי למרות שמחלות רבות שתוקפות את דרכי הנשימה נוטות לשגשג יותר בחודשים הקרים, ישנן דוגמאות למחלות אחרות, כמו אבולה ושפעת, שתקפו בעבר ב"דפוסים בלתי צפויים", כלומר, גם בחודשים החמים.

אוסטרהולם מוסיף כי מגפת ה-MERS, נגיף נוסף ממשפחת הקורונה, שפרצה בשנת 2012 לא פעלה באופן עונתי – ותקפה גם במדינת ערב בהן הטמפרטורות היו גבוהות במיוחד.

בשורה התחתונה, כרגע ניתן רק לשער, לקוות ובעיקר לחכות. מומחים ומדענים ברחבי עולם עובדים ימים כלילות כדי לפענח את נגיף הקורונה, אך עדיין נותרה לא מעט מסתוריות סביב הווירוס הקטלני ורק עם הזמן נוכל לקבל תשובות לשאלות הללו.