תקלת מחשוב פגעה במערכות שונות הבוקר (שישי) ברחבי ישראל: מערך הסייבר הלאומי מדווח כי תקלה טכנית עולמית שמשפיעה על מערכות טכנולוגיות רבות ברחבי העולם, והתופעה אינה ייחודית לישראל. חברת טכנולוגיית הסייבר הבין-לאומית קראודסטרייק (CrowdStrike) הוציאה הבוקר התרעה טכנית בנוגע ל"בעיה משמעותית" המשפיעה על מערכות Windows ברחבי העולם.

לפי הדיווחים המצטברים, עדכון תוכנה שהפיצה במהלך הלילה חברת קראודסטרייק הביא לקריסת מערכות מחשב בכל העולם. מסכי מחשב, כולל במערכות ציבוריות, מערכות ארגוניות ובעסקים, מציגים את "מסך המוות הכחול" (blue screen of death) של מערכת Windows.

בישראל נפגעו כתוצאה מהפגיעה מערכות שלמות ודווח על בעיות שונות ברחבי הארץ. משרד הבריאות עדכן ש"תקלה עולמית נרחבת" בשרתי מחשבים השפיעה בין היתר על בתי חולים ועל שירותי בריאות נוספים ברחבי הארץ ושבמשרד פועלים מול החברה העולמית על מנת לטפל במהירות בתקלה.

עוד צוין שרוב השרתים ומחשבים של משרד הבריאות, בתי החולים קופת חולים מאוחדת נפלו. על פי החשש, התקלה במערכת משפיעה על גופי חירום נוספים בארץ, בהם גופי כיבוי. מערכות ארציות נוספות נפגעו, בהם דואר ישראל, שמסר שבעקבות התקלה לא ניתן לקבל שירות ביחידות הדואר, במוקדים הטלפוניים ובאתר.

חברת החשמל הודיעה שמערכותיה גם נפגעו עקב התקלה ושמספר החירום 103, אינו פעיל כתוצאה מכך. בחברה ביקשו ליצור עמה קשר במקרה של סכנת חיים ומקרי חירום בלבד, כגון חוט קרוע או עמוד שנפל, דרך עמוד הפייסבוק שלה או במספרי הטלפון: 054-6120063, 054-6120846, 054-5838074.

תקלות במערכות מישראל ועד אוסטרליה

התקלה במערכת של קראודסטרייק פוגעת גם במערכות פנימיות של החברות וגם במערכות המוצגות למשתמשים, כולל מערכות מידע בנמלי תעופה ותחנות דלק בעולם. עם הגופים שנפגעו נמנים מערכות בנקים, מערכות בריאות כולל בתי חולים.

crowdstrike outage has absolutely fucked SEATAC lmao.



windows recovery screen the long way pic.twitter.com/FXlVcUX9pG — Ben Platnick (@S3pirion) July 19, 2024

ישראל אינה המדינה היחידה שנפגעה מהתקלה: בארה״ב מוקד המשטרה 911 הפסיק לתפקד, וכמו כן ביפן מדווחים על תקלות חמורות בתחנות דלק ובבתי חולים. גם באוסטרליה מדווחים על תקלות מחשב מרובות.