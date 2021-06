הכבד הוא איבר חיוני שלוקח חלק בתפקודים חשובים בגוף הקשורים בין היתר למערכת הדם ולחילוף החומרים בגוף. הכבד אחרי לסינון הדם, סילוק חומרים רעילים, ניקוי הדם מחיידקים ועוד. נוסף על כך, הכבד הוא איבר משמעותי במיוחד למטבוליזם ופירוק חומרים מזינים המגיעים מהמזון שאנו אוכלים והוא בין היתר מווסת את רמת הגלוקוז בדם ואת רמת החלבונים בדם.

אם הכבד נפגע, קשה לפצות על תפקידיו הרבים באמצעים טיפוליים ולכן נזקים בכבד יכולים להוביל במקרים רבים למוות. וזאת סיבה מספיק טובה לדאוג היטב לכבד שלנו, כי הוא לא ניתן להחלפה. הבעיה היא שרבים עלולים לגרום נזק לכבד שלהם, מבלי בכלל להיות מודעים לכך. אז אילו טעויות אתם עושים שפוגעות בכבד שלכם? וכיצד ניתן לתקן אותן?

צורכים תזונה לקויה

כאמור, הכבד חשוב לפירוק המזון שאנחנו אוכלים ולסילוק רעלנים. כך שככל שתצרכו מזון יותר מעובד, שמכיל כימיקלים, עתיר נתרן, רווי שומן ומטוגן - כך אתם מעבידים קשה יותר את הכבד שלכם. וזה כמובן יכול לפגוע בתפקוד שלו. השתדלו לצרוך תזונה בריאה יותר, עם כמה שפחות מזון מעובד ותקלו על העבודה של הכבד שלכם. פחות מזון מעובד שמכיל הרבה נתרן | צילום: shutterstock

שותים הרבה אלכוהול

צריכה מוגזמת של אלכוהול יכולה לפגוע משמעותית בכבד. הסיבה לכך היא שתהליך פירוק האלכוהול מתרחש בכבד, כך שצריכה מופרזת גורמת לו לעבוד קשה יותר ואם עושים זאת באופן עקבי, תפקודו יכול להיפגע משמעותית. אחת ההשלכות לפגיעה בכבד היא מחלת שחמת הכבד, שמתבטאת בפגיעה ברקמות הכבד והחלפתן ברקמה צלקתית, הפוגעת בזרימת הדם אל הכבד ויכולה לפיכך גם לפגוע בתפקוד הכבד. חשוב לצרוך אלכוהול במתינות; ההמלצה הרווחת בקרב מבוגרים בריאים, היא לצרוך עד משקה אלכוהולי אחד ביום לנשים ועד לשני משקאות אלכוהוליים ביום לגברים. צריכה מופרזת לרוב מוגדרת כצריכה של שמונה משקאות אלכוהוליים או יותר לנשים ו-15 משקאות לגברים בשבוע.

נחשפים לכימיקלים ללא הגנה

כיוון שהכבד אחראי לניקוי רעלים מהגוף, חשיפה ממושכת לכימיקלים ללא הגנה יכולה לגרום לכבד להתאמץ יותר ולבסוף גם עלולה לפגוע בו. כשאתם צובעים את הדירה או משתמשים בספריי המכיל חומרי הדברה, כדאי להשתמש במסכה כדי שלא תנשמו את הכימיקלים המצויים בהם. המלצה זו במיוחד חשובה לאנשים שעובדים בסביבות עבודה שכוללות חשיפה לחומרים כימיים מזיקים. נוסף על כך, חשוב לנקות היטב פירות וירקות כדי להסיר שאריות של חומרי הדברה. לא להגזים עם הבירות | צילום: shutterstock By Asier Romero

לא נבדקתם להפטיטיס C

הפטיטיס C או צהבת נגיפית, היא מחלה שללא טיפול יכולה להוביל לנזקים משמעותיים בכבד. ההדבקה בנגיף ההפטיטיס C יכולה לקרות בשל חשיפה לדם של אדם הנושא את הנגיף, שיכולה לקרות כשמזריקים סמים באמצעות מחט מזוהמת או שימוש במכשור רפואי שנעשה לו חיטוי לקוי. הבעיה עם הפטיטיס C, היא שלרוב לא יופיעו תסמינים ולכן ללא בדיקה, קשה לאבחן את זה. תסמינים שיכולים להופיע כוללים" חולשה, חום, בחילות ורגישות בצד הימני עליון של הבטן, היכן שממוקם הכבד. חשוב להיות ערניים גם כשאתם ניגשים להתקעקע עו עושים פירסינג; ודאו שהמחטים חדשות ושכל המכשור שמשתמשים בו חדש ו/או עבר חיטוי מלא. שימו לב שהקעקוע/פירסינג מתבצעים בסביבה היגיינית וסטרילית. לוודא שהכל נעשה בסביבה סטרילית והיגיינית | אילוסטרציה: Microgen, shutterstock

לא פעילים מספיק

פעילות גופנית יכולה לתרום להפחתת נזקים בכבד אצל אנשים הסובלים מכבד שומני לא-אלכוהולי. ובהתחשב בכך שפעילות גופנית תורמת לבריאות גם באופן כללי, מומלץ כמובן לשלב אותה בחייכם, גם אם אתם לא סובלים מכבד שומני. ההמלצה הרווחת היא 150 דקות שבועיות של פעילות גופנית בעצימות בינונית או 75 דקות בשבוע של פעילות גופנית בעצימות גבוהה. כדאי לשלב בין פעילות אירובית לאימוני כוח.