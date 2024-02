בתחילת השבוע, רגע לפני שהיא משיקה ליין מוצרי שיער חדש, חשפה ביונסה כי היא מתמודדת עם מחלת הפסוריאזיס: "יש לי הרבה זיכרונות יפים שקשורים לשיער שלי. מערכת היחסים שיש לנו עם השיער שלנו היא מסע אישי כל כך עמוק", אמרה הכוכבת בריאיון למגזין Essence והוסיפה כי "משעות שהעברתי במספרה של אמא שלי בילדות, ועד לזיכרון של אבא שלי מורח שמן על הקרקפת שלי כדי לטפל בפסוריאזיס שלי, אלה הרגעים שהיו קדושים עבורי".

קים קרדשיאן: "אסור שהמחלה תהרוס את חייכם"

ביונסה ממש לא לבד, בשנים האחרונות עוד כוכבות בתעשיית הבידור שיתפו באומץ שהן מתמודדות עם מחלת הפסוריאזיס, ביניהן חברתה הקרובה של ביונסה – קים קרדשיאן שהתייחסה בגילוי לב למחלה. את ההתפרצות הראשונה חוותה בגיל 25, ובמאמר חשוף במגזין Poosh סיפרה שקיבלה אז זריקת קורטיזול. 5 שנים מאוחר יותר חוותה התפרצות נוספת. תחילה חשבה שמדובר רק באלרגיה משמלה שלבשה, עד שהבינה כי מדובר בפסוריאזיס. במהלך השנים השתמשה באין-ספור קרמים ומוצרים שנשלחו אליה מחברות מכל העולם, ואפילו מישראל. כמה שנים מאוחר יותר אף גילתה שהיא מתמודדת עם דלקת מפרקים פסוריאטית, שגורמת לכאב ולנוקשות במפרקים. קרדישאן מספרת שהיא מקפידה על תזונה צמחונית, שייק אצות, ומזונות אנטי-דלקתיים ונוגדי חמצון. לאחרונה שיתפה שהיא משתמשת גם במיטת שיזוף כדי להקל את התפשטות הגלדים, אגב - פתרון מסוכן שהמומחים ממש לא ממליצים עליו. למרות ההתמודדות הלא פשוטה, לקים חשוב להעביר מסר אופטימי "אסור שהמחלה תהרוס את חייכם. תעשו כל מה שניתן כדי להרגיש בנוח אבל אל תיתנו לזה להשתלט על חייכם" היא כותבת. "למרות אורח החיים הלחוץ שלי, אני משתדלת להשאיר זמן לעצמי ולהוריד את מפלס הלחץ למינימום". מדברת באומץ על העניין. קים לבית קרדשיאן | צילום: instagram

קריס ג'נר: "הפסוריאזיס הופיע בקרקפת ובכל הגוף"

אמה של קים, קריס ג'נר, הבוס הגדול של אימפריית קרדשיאן מוכיחה שהכל נשאר במשפחה - גם היא סובלת מפסוריאזיס, ואובחנה עוד כשהייתה בת 30. ג'נר פחות משתפת בנושא, אך בתה קים מספרת כי "הפסוריאזיס של אמא שלי הופיע בקרקפת ובכל הגוף". את הרעיון המסוכן של מיטת שיזוף כדרך להקל את הגלדים דווקא העתיקה הבת מהאם "אני זוכרת את אמא שלי הולכת למכוני שיזוף כדי לנסות להרגיע את ההתפרצויות. מגע קרני השיזוף בצורה ישירה על הנגעים עזר לה", מספרת קים.

סינדי לאופר: "נראיתי כאילו שפכו עליי מים רותחים"

הזמרת בת ה-70 אובחנה כחולה בפסוריאזיס בשנת 2010, כשהייתה בשנות ה-50 שלה. בריאיון לפודקאסט "PsO in the Know" בשנה שעברה, סיפרה סינדי שהאבחון לא היה פשוט עבורה כוכבת שמופיעה באופן תדיר כשאורח החיים שלה לחוץ כל כך."המחלה התחילה אצלי בקרקפת", שיתפה בפתיחות. "לקחתי תרופות ביולוגיות כי לא יכולתי להמשיך כך, אבל לכל אחד יש טיפול אחר שמתאים לו". לאופר מסבירה שעבורה סוכר ואלכוהול הם טריגר להחמרת המחלה. בריאיון נוסף ל-ADD האקדמיה האמריקאית לדרמטולוגיה, שיתפה על אחת ההתפרצויות החמורות שחוותה "באחת הפעמים זה כיסה ממש את כל גופי, נראיתי כאילו שפכו עלי מים רותחים. קשה להקים את עצמך אחרי התפרצות כזו. הייתי מיואשת". לאופר מספרת שלמדה רייקי – טכניקה יפנית להורדת הלחץ ושהיא מתרגלת יוגה ומדיטציה.

קארה דלווין: "צריך להיות גאים"

השחקנית-דוגמנית האנגלייה מעולם לא התביישה במחלת הפסוריאזיס שלה, וחשפה אותה כבר לפני 10 שנים, כשהייתה בת 21. דלווין סיפרה אז בריאיון למגזין W שהיא מחריפה כשהיא לחוצה או עצבנית: "זה קורה רק בשבוע האופנה, שזה כמובן הזמן הכי גרוע בשנה עבורי להיות מכוסה בגלדים". בשנת 2022 הגיעה לאירוע האופנה הגדול של השנה, המט גאלה במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, עם לבוש מינימלי שחשף את הגלדים. דלווין סיפרה לכתבים "תמיד דיברתי על המחלה, זה לא חדש, אבל אף פעם לא הרגשתי כל כך חשופה בציבור, שרואים את הפסוריאזיס שלי בצורה כזו. בהתחלה חשבתי 'וואי אני צריכה לכסות את זה' אבל אז נזכרתי שזה לא טוב לעור ושהרבה אנשים מתמודדים עם פסוריאזיס", עוד היא הוסיפה כי "זה לא דבר נעים לחוות, אבל צריך להיות גאים בזה ולהרגיש שזה חלק ממך. בעבר שנאתי את הפסוריאזיס שלי, אבל זה רק עשה את זה גרוע יותר". גאה בפסואירזיס. דלווין | צילום: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic, Getty Images

בריטני ספירס: המחלה מחמירה אצלה בעתות לחץ

סלבריטאית נוספת, שאמנם לא חשפה מבחירה את המחלה, אבל ככל הנראה מתמודדת איתה, היא כוכבת הפופ העולמית בריטני ספירס. ספירס תועדה לפני מספר שנים בפרימיירה של תוכנית המוזיקה אקס פקטור, שם שימשה כשופטת, עם נגעים בקרסוליים. מקורבים סיפרו אז לכלי התקשורת כי הזמרת אכן סובלת ממחלת הפסוריאזיס כבר שנים רבות. עוד אמרו כי "המחלה נוטה להתפרץ אצל בריטני כשהיא תחת לחץ נפשי חמור. בעבר נהגה להשתמש בתכשירים אבל גופה הגיב לכך לא טוב והיא הפסיקה".

"האתגר הטיפולי רב"

ד"ר סיון מרסר, מומחית ברפואת עור, אסתטיקה ולייזר, מסבירה כי הפסוריאזיס הרבה יותר נפוץ ממה שחושבים, וכי כיום מעריכים שרק באמריקה ישנם כ-7.5 מיליון הסובלים מהמחלה. בישראל הנתונים מוערכים בכ-300 אלף חולים. לדבריה, "פסוריאזיס היא מחלת עור כרונית, שבמהלכה תאי העור מתחלפים בקצב מוגבר. הביטוי העורי הוא שכבה של קשקש מעובה בגוון כסוף או ברבדים אדומים. המחלה שכיחה ומופיעה בקרב כ- 3% מהאוכלוסייה. מנעד תסמיני המחלה מגוונים וכוללים מאפיינים עוריים וחוץ-עוריים. המיקומים השכיחים להתפרצות פסוריאזיס הם: מרפקים, ברכיים וקרקפת. הנגעים יכולים להיות שונים בגודלם ולכסות אזורים קטנים או נרחבים של הגוף ולעתים נלווה גרד. חומרת התסמינים משתנה מאדם לאדם, והאתגר הטיפולי הוא רב".



עוד היא מציינת כי נכון להיום אין תרופה למיגור מחלת הפסוריאזיס, אולם קיימות אפשרויות להקלת התסמינים והמטרד שהיא שגורמת. בין ההמלצות המרכזיות: לסגל סגנון חיים רגוע עד כמה שניתן, לא לגרות את הגלדים ולהימנע מגירודם, להזין ולשמן את העור בתכשירים ייעודיים. כמו כן, מותר להיחשף לקרני השמש ואף מומלץ אבל במנות קטנות ולא בשיא החום. הד"ר מוסיפה כי מומלץ לשמור על אורח חיים בריא עד כמה שניתן: "אין לעשן, לשתות אלכוהול, וחשוב לאכול מזונות לא מעובדים כדי שלא לעורר תגובות אלרגיות. ניתן ליטול טיפול תרופתי בהתייעצות עם רופא עור מומחה וכן להיעזר בטיפולי פוטו-תרפיה".