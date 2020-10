ביממה האחרונה הוליווד סוערת בשל הודעתו של השחקן ג'ף ברידג'ס ("ביג ליבובסקי", "אומץ אמיתי") בטוויטר על כך שחלה בלימפומה. מאז, זוכה האוסקר בן ה-70 קיבל איחולי החלמה רבים ברשתות החברתיות, כמו גם סיקור נרחב על ידי התקשורת העולמית. בהודעתו כתב כי "למרות שזו מחלה רצינית, אני מרגיש בר מזל שיש לי צוות מדהים של רופאים והתחזית הרפואית טובה". אז מהו סרטן הלימפומה? מהם הסימנים? וכיצד מאבחנים את המחלה ומטפלים בה?

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.