סערת הרב פירר: שירי מימון עונה לקורין גדעון

ההדרה היחידה פה היא הדרת חרדים. הדרה של הרב פירר ושל אמונתו. מדובר באיש רב זכויות, על זה כולם מסכימים, רק שאת זכותו לקיים אירוע בהתאם לאורח חייו הדתי שוללים על הסף. אם הרב, שעוזר לדתיים וחילונים, נשים וגברים כאחד, מאמין שאסור לו לשמוע שירת נשים, מותר לו לקיים אירוע התרמה שלא יפגע בהשקפת עולמו. קל וחומר כשהאירוע (הפרטי!) הוא מעורב ומשתתפות בו נשים, רק לא שרות בו. הקריירה של אף זמרת ישראלית לא תיפגע מזה שלא תופיע באירוע אחד. די עם הפופוליזם. בשם העלק פמיניזם והשיוויון רומסים את חופש הדת. הכלה צריכה להיות דו כיוונית. מי כמוני יודעת.