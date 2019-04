בימים שבהם עוד ועוד מסעדות פופולריות סוגרות את הדלתות בגלל חוסר כדאיות כלכלית, אמש נוכחנו לדעת שגם לאלה שכן מצליחות לשרוד בתחום התחרותי אין חסינות מפגיעה, כשהמסעדות התל אביביות הפופולריות בר א וין בהובלתו של השף עינב אזגורי ודא דא ודא הודיעו על סגירה בסוף חודש מאי, על רקע מחלוקות עם המכון הצרפתי שבשטחו הן שוכנות. בעלי המסעדות, שפועלות זה חמש שנים, נאלצו לכנס אתמול את העובדים לשיחה שבה הודיעו להם על פיטוריהם בסוף החודש. "בשתי המסעדות שלנו מועסקים קרוב ל-150 עובדים, רובם בעלי משפחות שעובדים שנים רבות בעסק", מספר שגיא עברון, מבעלי המקום. "בימים אלו, שבהם ענף המסעדות סובל גם כך מהרבה קשיים, מקומות רבים נסגרים ועובדים רבים מאבדים את מקום עבודתם גם בלי קשר לזה שאנחנו נסגרים. זה היה אירוע מאוד קשה כי כל התקופה הזאת אנחנו מנסים לא להעביר את התחושות לעובדים. כשהודענו היה בכי, היו דמעות, יש אנשים שהמקומות האלה הם כל עולמם והם הרימו אותם ממקומות מאוד נמוכים שהם היו בהם". View this post on Instagram סיבוב הרוזה #wine #rosewine #tartar A post shared by Rita Goldstein (@goldrita) on Jul 6, 2017 at 5:38am PDT המחלוקות עם המכון הצרפתי, שמשכיר את הנכס לבעלי המסעדות, החלו לטענת בעלי המסעדה כבר לפני כשנה וחצי והגיעו גם לבית המשפט. "זאת סיטואציה אבסורדית שאנחנו נמצאים בה כבר למעלה משנה וחצי", מסביר עברון, "החוזה שלנו מול המכון היה חוזה של חמש שנים עם התחייבות של ראש המכון הקודם לעוד חמש שנים לאחר מכן. אבל אחרי שנתיים וחצי התחלפו בעלי תפקידי המפתח במכון ומאותו רגע זה מרגיש שמישהו מנסה להוציא אותנו בכוח מהנכסים. בהתחלה טענו שביצענו הפרות שונות, אבל בית המשפט לא מצא את הטענות האלה נכונות. עכשיו התברר לנו שהמכון רוצה להכניס למקום עובד שגרירות לשעבר שהוא צרפתי, ורוצה להביא לישראל רשת מאפיות ובתי קפה צרפתית שהוא מחפש עבורה נכס. נראה שיש פה העדפת עסקים בבעלות צרפתית על פני עסקים ועובדים מקומיים". חרף המחלוקת, נראה שההודעה על סגירת הבר א וין (למרבה האירוניה, בין המקומות הבודדים בישראל שחרטו על דגלם את הקולינריה הצרפתית הקלאסית) והדא דא ודא עדיין יכולה להשתנות, ועוד ישנה תקווה שהגלגל יתהפך. "כרגע זה נראה סופי, אבל אנחנו מקווים שיש מישהו שם במכון או בשגרירות הצרפתית שיתעשת כי אני חושב שזה אבסורד", אומר עברון, "כרגע אנחנו מתכננים פשוט לעבור את החודש הזה כמו שצריך, להמשיך עם הפעילות ולאסוף את העובדים כי באמת היה אתמול אירוע קשה". אם תסגרו, יש אפשרות שהמקומות ייפתחו מחדש במיקום שונה?

"ייתכן שנפתח מחדש, כי אלה מקומות שנותנים משהו שלא נותנים במקומות אחרים בתל אביב. אבל בבר א וין ובדא דא ודא הושקעו סכומים גבוהים מאוד שהסתמכו על על ההבנות שזה לא ייגמר אחרי חמש שנים. בפתיחת מקום חדש יש עלויות עוד יותר גבוהות, אז יש רצון לפתוח מחדש אבל כמה מהר זה יוכל לקרות? אני לא יודע. קשה לראות את זה כרגע". מטעם המכון הצרפתי טרם התקבלה תגובה לטענות. {title}





