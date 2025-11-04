אוכל
פסטות

גיוזה ואטריות בתבנית אחת

אתם יכולים לנסות, אבל אף אחד לא יאמין לכם שהכנתם את הארוחה המושלמת הזאת בחמש דקות וזה בכלל לא טייק אוויי. אולי באמת עדיף שיחשבו שהשקעתם (למרות שכולה שמתם את המרכיבים בתבנית ושיגרתם לתנור)

| mako | פורסם  09:19 

  • זמן עבודהחמש דקות
  • זמן הכנהשלושת רבעי שעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר בשרי

  

המצרכים (4 מנות):

  • 150 גרם אטריות ביצים
  • 10 גיוזות מוכנות (בכל מילוי שרוצים)

לתיבול:

  • 1 כף ג'ינג'ר, מגורר
  • 2 שיני שום, כתושות
  • 2 פרוסות צ'ילי חריף (לא חובה)
  • רבע כוס רוטב סויה
  • 2 כפות גדושות חמאת בוטנים
  • 2 טיפות שמן שומשום
  • 1 פחית קרם קוקוס (400 מ"ל)
  • 1 כוס מים
  • חופן בצל ירוק

להגשה:

  • שומשום שחור
  • כוסברה
  • שמן צ'ילי

אופן ההכנה:

1 מחממים תנור ל-180 מעלות.

2 שמים את כל מצרכי הרוטב בתבנית. מערבבים עד לאיחוד.

3 מוסיפים אטריות וגיוזות. מכסים בנייר אפייה ועליו נייר כסף ומכניסים לתנור למשך 30 דקות. מסירים את  את נייר האפייה ונייר הכסף ואופים עוד 5 דקות.

4 מפזרים מעל כוסברה, שמן צ'ילי ושומשום שחור.

לעוד מתכונים מעולים ממליצים לגלול באינסטגרם של יעל קצב 

או בטיקטוק המהמם שלה

גיוזה ואטריות ברוטב חמאת בוטנים וחלב קוקוס גיוזה ואטריות בתבנית אחת. זה נראה כאילו הזמנתם טייק אווי | צילום: יעל קצב גיוזה ואטריות ברוטב חמאת בוטנים וחלב קוקוס גיוזה ואטריות ברוטב חמאת בוטנים וחלב קוקוס. הכי בצ'יק שיש | צילום: יעל קצב

בתיאבון!

