פרגיות ותפוחי אדמה ברוטב חרדל ודבש

איתי דגן, אחד הפייבוריטים שלנו במאסטר שף, מעלה לעמוד האינסטגרם שלו מתכונים שהוא מכין לעצמו לעבודה, כאלה שעוברים הכי טוב את החימום במיקרו. המתכון הזה שלו לפרגיות לא בטוח יחזיק עד הצהריים

פרגיות ותפוחי אדמה ברוטב חרדל ודבש (צילום: איתי דגן )
  • זמן עבודהעד חצי שעה
  • זמן הכנהשעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר בשרי

  

 

המצרכים (4 מנות):

  • 1 ק"ג פרגיות (נקיות)
  • 500 גרם מיני תפוחי אדמה
  • 1 כף דבש
  • 2 כפות גדושות חרדל (דיז'ון חלק)
  • 2 כפות שמן זית
  • 2 כפיות קורנפלור
  • 1 כפית מלח רגיל
  • חצי כפית מלח ים אטלנטי
  • חצי כפית צ’ילי גרוס (או לפי הטעם)
  • 4-5 שיני שום, פרוסות או כתושות
  • רוזמרין או טימין יבש או טרי (לפי ההעדפה)
  • קצת מלח ים לפיזור מעל (לא חובה)

אופן ההכנה:

1 מכינים את הרוטב: מערביים בקערה דבש וחרדל עד שנוצרת משחה. מוסיפים שמן זית, קורנפלור, שני סוגי מלח, צ'ילי ושום.

2 מוסיפים את הפרגיות לקערה ומערבבים היטב עד שהן מצופות ברוטב. נותנים להן לנוח 15-30 דקות לספיגת הטעמים.

2 מכינים את תפוחי האדמה: מבשלים את תפוחי האדמה (אין צורך לקלף) בסיר עם מים רותחים ומעט מלח עד לריכוך במשך 10-15 דקות. מסננים היטב.

3 מחממים תנור לחום של 220 מעלות, במצב גריל עליון.

4 מסדרים את הפרגיות בתבנית מרופדת בנייר אפייה.

5 מוסיפים את תפוחי האדמה לתוך הקערה עם שאריות הרוטב, מערבבים בעדינות, ומוסיפים גם לתבנית.

6 מפזרים מעל רוזמרין (או טימין) ועוד קצת מלח ים.

7 אופים במשך 10-15 דקות או עד שהפרגיות שחומות וצרובות יפה והכל זהוב וקריספי בקצוות.

בתיאבון!

