פרגיות ותפוחי אדמה ברוטב חרדל ודבש

המצרכים (4 מנות):
אופן ההכנה:
1 מכינים את הרוטב: מערביים בקערה דבש וחרדל עד שנוצרת משחה. מוסיפים שמן זית, קורנפלור, שני סוגי מלח, צ'ילי ושום.
2 מוסיפים את הפרגיות לקערה ומערבבים היטב עד שהן מצופות ברוטב. נותנים להן לנוח 15-30 דקות לספיגת הטעמים.
2 מכינים את תפוחי האדמה: מבשלים את תפוחי האדמה (אין צורך לקלף) בסיר עם מים רותחים ומעט מלח עד לריכוך במשך 10-15 דקות. מסננים היטב.
3 מחממים תנור לחום של 220 מעלות, במצב גריל עליון.
4 מסדרים את הפרגיות בתבנית מרופדת בנייר אפייה.
5 מוסיפים את תפוחי האדמה לתוך הקערה עם שאריות הרוטב, מערבבים בעדינות, ומוסיפים גם לתבנית.
6 מפזרים מעל רוזמרין (או טימין) ועוד קצת מלח ים.
7 אופים במשך 10-15 דקות או עד שהפרגיות שחומות וצרובות יפה והכל זהוב וקריספי בקצוות.
בתיאבון!