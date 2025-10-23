עוגת קינמון סינרול
העוגה הזו אולי נראית כמו עוגה בחושה תמימה, אבל היא מחביאה בתוכה סווירל קינמון-חמאה שיפיץ לכם כזה ריח משכר בכל הבית שתתחננו אליה שהיא כבר תצא מהתנור
עדי קלינגהופר | mako | פורסם 23/10/25 11:34
צילום: עדי קלינגהופר
המצרכים :
לעוגה (2 תבניות אינגליש קייק):
למלית קינמון:
אופן ההכנה:
1 מחממים תנור ל-170 מעלות (מצב סטטי). משמנים שתי תבניות אינגליש קייק.
2 מכינים את הבלילה: שמים בקערת המיקסר (וו בלון) או במיקסר יד ביצים, סוכר, שמנת חמוצה וחלב. מערבלים עד שהתערובת אחידה.
3 מוסיפים קמח, אבקת אפייה וסודה לשתייה. ממשיכים לערבל עד שהבלילה אחידה.
4 מוסיפים חמאה מומסת. מערבלים עד שהבלילה אחידה.
5 מכינים את מלית הקינמון: מערבבים היטב בקערה חמאה רכה, סוכר חום וקינמון עד שמתקבלת משחה אחידה.
6 מוסיפים קמח. מערבבים היטב עד שהוא נטמע בבלילה.
7 מרכיבים את העוגה: שופכים לכל תבנית בלילה עד לשליש מגובה התבנית. מניחים מעל הבלילה 5 כפות של מלית הקינמון. בעזרת סכין או שיפוד מערבלים את הקינמון עם הבלילה כך שמתקבל מראה של שיש. מניחים מעל כמה כפות נוספות של הבלילה הלבנה ומשיישים עוד. שופכים את יתרת הבלילה לתבניות, עד לשני שליש מגובה התבניות ולא יותר.
8 מכניסים לתנור ל-35 עד 40 דקות או עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים.
9 מוציאים מהתנור, מצננים ומגישים.עוגת קינמון סינרול. איזה ריחות הולכים להיות פה עוד רגע | צילום: עדי קלינגהופר עוגת קינמון סינרול. אתם קולטים את הסווירל קינמון הזה? | צילום: עדי קלינגהופר
בתיאבון!