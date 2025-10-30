אוכל
עוגת לימון שקדים בחושה ועסיסית

איזה שילוב זה שקדים ולימון, יא אללה. מי שהספיק לשכוח את זה במהלך הקיץ האינסופי שעבר עלינו - מוזמן להיזכר עם המתכון הזה של עדיקוש: עוגה עסיסית וטעימה, עם ציפוי פציח וסירופ מתוק-חמצמץ

עוגת לימון שקדים בחושה ועסיסית (צילום: עדי קלינגהופר)
צילום: עדי קלינגהופר

  • זמן עבודהעשר דקות
  • זמן הכנהעד שעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר חלבי

המצרכים :

לתבנית אינגליש קייש או תבנית עגולה קוטר 22: 

  • 200 גרם חמאה רכה
  • 1 כוס סוכר 
  • 3 ביצים
  • רבע כוס מיץ לימון סחוט טרי 
  • 1 כוס קמח 
  • 1 כוס שקדים טחונים 
  • כפית וחצי אבקת אפייה 
  • קורט מלח 

לקישוט:

  • 50 גרם שקדים פרוסים

לסירופ לימון:

  • רבע כוס מיץ לימון סחוט טרי 
  • שליש כוס סוכר 

אופן ההכנה:

1 מחממים תנור ל-170 מעלות, סטטי. 

2 מערבבים במיקסר עם וו הקצפה חמאה וסוכר עד לקבלת קרם חלק. מוסיפים את הביצים וממשיכים לערבב עד איחוד. 

3 מוסיפים מיץ לימון, קמח, שקדים טחונים, אבקת אפייה ומלח ומערבבים רק עד איחוד ולא יותר. 

4 מעבירים את הבלילה לתבנית מרופדת בנייר אפייה, משטחים ומפזרים שקדים פרוסים. 

5 אופים 35-40 דקות או עד שהעוגה זהובה ותפוחה וקיסם שננעץ בה יוצא עם פירורים לחים. 

6 מכינים את הסירופ: מביאים את מיץ הלימון והסוכר לרתיחה בקלחת, ומורידים מהאש. 

7 מוזגים את הסירופ על העוגה ומניחים לצינון.  

** העוגה תישמר כ-3 ימים בקופסה אטומה בטמפרטורת החדר.

עוגת לימון שקדים של עדיקוש עוגת לימון שקדים של עדיקוש | צילום: עדי קלינגהופר

לבלוג של עדיקוש

לעמוד האינסטגרם המהמם שלה

בתיאבון!

תגיות: לימון  שקדים 
