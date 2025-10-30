עוגת לימון שקדים בחושה ועסיסית
איזה שילוב זה שקדים ולימון, יא אללה. מי שהספיק לשכוח את זה במהלך הקיץ האינסופי שעבר עלינו - מוזמן להיזכר עם המתכון הזה של עדיקוש: עוגה עסיסית וטעימה, עם ציפוי פציח וסירופ מתוק-חמצמץ
עדי קלינגהופר | mako | פורסם 30/10/25 06:34
צילום: עדי קלינגהופר
המצרכים :
לתבנית אינגליש קייש או תבנית עגולה קוטר 22:
לקישוט:
לסירופ לימון:
אופן ההכנה:
1 מחממים תנור ל-170 מעלות, סטטי.
2 מערבבים במיקסר עם וו הקצפה חמאה וסוכר עד לקבלת קרם חלק. מוסיפים את הביצים וממשיכים לערבב עד איחוד.
3 מוסיפים מיץ לימון, קמח, שקדים טחונים, אבקת אפייה ומלח ומערבבים רק עד איחוד ולא יותר.
4 מעבירים את הבלילה לתבנית מרופדת בנייר אפייה, משטחים ומפזרים שקדים פרוסים.
5 אופים 35-40 דקות או עד שהעוגה זהובה ותפוחה וקיסם שננעץ בה יוצא עם פירורים לחים.
6 מכינים את הסירופ: מביאים את מיץ הלימון והסוכר לרתיחה בקלחת, ומורידים מהאש.
7 מוזגים את הסירופ על העוגה ומניחים לצינון.
** העוגה תישמר כ-3 ימים בקופסה אטומה בטמפרטורת החדר.עוגת לימון שקדים של עדיקוש | צילום: עדי קלינגהופר
בתיאבון!