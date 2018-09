10 המסעדות הכי מדוברות של ספטמבר 2018

פותח שולחן !!! פותח שבוע !!! ערב יום א בבר היפני שלי !!!!##Food #Foodporn #Foods #Instafood #Foodpornography #Instafoodapp #Likesforlikes #Foodporno #Foodstagram #Instafoodie #Likesreturned #Foodphotography #Foodie #Likes4likes #Foodphoto #Foodies #Foodspotting #Likeforlikes #Foodphotos #TopLikeTagscom #L4l #Foodlover #Foodshot #Followforfollow #Foodlovers #F4f #TopLikeTagsFood #Follow4follow #TLTer #Tasty

A post shared by segevmoshe (@segevmoshe) on Aug 19, 2018 at 9:22am PDT