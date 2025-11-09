אוכל
חזה עוף בנינג'ה גריל

אחרי אי אלו ניסיונות, אנחנו בשלים לחלוק איתכם את הדרך הכי טובה (גם אם עצלה) להכין חזה עוף בנינג'ה: 2 דקות ערבוב, 30 השריה ועוד 10 בנינג'ה. ויואו כמה עסיסי וטעים זה יוצא!

הדרך הכי קלה וטעימה להכין חזה עוף בנינג'ה (צילום: הדר אליאס)
צילום: הדר אליאס

  • זמן עבודהעשר דקות
  • זמן הכנהעד שעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר בשרי

המצרכים (4 מנות):

  • קילו חזה עוף (4-5 חצאי פרפר, כמו בתמונה)

למשרה:

  • 3 כפות שמן
  • 3 כפות רוטב סויה
  • 3 כפות דבש או סילאן
  • כפית פפריקה
  • כפית אבקת שום
  • חצי כפית מלח

אופן ההכנה:

1 מערבבים את כל מרכיבי המשרה היטב. 

2 מכניסים את חזות העוף, מעסים מעט, מכסים ומכניסים למקרר לחצי שעה.

3 צולים בנינג'ה גריל על תוכנית M, בין 10 ל-12 דקות.

4 נותנים לעוף לנוח כמה דקות, ואז פורסים או מגישים בשלמותו. 

הערות:

** אפשר להשתמש בפפריקה מתוקה או חריפה, לפי הטעם, ואפשר גם להשתמש בפפריקה מעושנת, שתעזור לעוף להפיץ ניחוחות של ביסלי בבית. ילדים מאוד אוהבים את זה.

** את אבקת השום אפשר להחליף ב-2 שיני שום טריות, כתושות. אנחנו התעצלנו. 

** אנחנו צלינו את חזות העוף על נייר אפייה. זאת הדרך הכי טובה גם להכין אוכל בזריזות וגם לא לבזבז יותר מדי זמן על הניקיון של הנינג'ה אחרי ההכנה. 

** לחצאי פרפר קטנים מספיקות 10 דקות צלייה (אפילו לא חייבים להפוך באמצע). אם מדובר בנתחים גדולים, תנו להם 12 דקות (עדיין לא צריך להפוך באמצע).

** אם יש זמן, אפשר להשרות את העוף גם שעתיים, אבל אחרי חצי שעה הוא כבר לגמרי טעים, והאמת היא שגם אם לא משרים בכלל זה בסדר.

