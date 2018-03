העוגות הכי טעימות לפסח 2018

מתכונים לפסח פריזייה תותים, בייקרי המנצחת הגדולה של מבחן הטעימות השנה היא עוגת הפריזייה של הבייקרי. לא רק שהמראה שלה גורר קריאות התפעלות, בעיקר בזכות חצאי התותים, היא גם טעימה בטירוף. מדובר בעוגה די פשוטה, עם שכבות עליונה ותחתונה של בצק ספוג רך והמון מילוי של קרם מוסלין טעים בטירוף, והרבה הרבה תותים. הקרם עשיר, עם טעם עדין של ברנדי, והשילוב עם התותים באמת הכי טעים שיש. אם יש לנו טענה אחת לעוגה הזו, היא שקשה לחתוך אותה יפה בגלל קערת הזכוכית שהיא מגיעה בה. מחיר: 140 שקלים כולל קערת הזכוכית. בייקרי. יד חרוצים 15, אבן גבירול 72, יהודה הלוי 79-81, ויצמן 67, דיזנגוף 260; תל אביב. פריזייה תותים, בייקרי | צילום: עידית בן עוליאל, יחסי ציבור עוגת רושר'ס קרמל, רולדין השילוב של שוקולד וקרמל מלוח קונה אותנו תמיד, למרות שהוא כבר נפוץ מאוד, ובעוגה היחסית צנועה הזו של רולדין הוא עובד טוב במיוחד. מבין כל עוגות רולדין שטעמנו זו הייתה הטעימה ביותר, בזכות הבראוניז המעולים, מוס השוקולד-קרמל, שהיה נהדר ומלוח במידה מעטה ומדויקת, וקראסט השקדים הפריך. ככה עושים עוגה שהיא מצד אחד מאוד מתוקה ומושחתת, ומצד שני לא מרגישה כמו מחנק גדול של סוכר. מחיר: 65 שקלים. עוגת רושרס קרמל, רולדין | צילום: בועז לביא, יחסי ציבור עוגת גבינה אפויה, ביסקוטי זה נכון שעוגות גבינה הן יותר שבועות מאשר פסח, אבל עוגת גבינה היא לגמרי פתרון חכם בחג שמודרים בו המון סוגים של בצק. איכשהו בביסקוטי הצליחו ליצור לעוגה הזה בסיס של בצק פריך חמאתי וטעים למרות מגבלות החג, אבל הבצק המעולה אפילו לא היה החלק הכי טעים. השכבה העבה של הגבינה האפויה הייתה טעימה, לא מתוקה מדי, עשירה אבל לא דחוסה מדי, ושכבת השמנת החמצמצה מלמעלה היוותה איזון מושלם לכל האושר הזה ובעצם כל מה שאפשר לבקש מעוגת גבינה. יש מצב שכבר מצאנו גם את המנצחת של שבועות. מחיר: 64 שקלים לפס או 178 שקלים לעוגה עגולה בקוטר 26 ס"מ. ביסקוטי. הירקון 67, בני ברק; העצמאות 104, פתח תקווה עוגת גבינה אפויה, ביסקוטי | צילום: בועז לביא, יחסי ציבור עוגיות אמרטי ופיננסייר קוקוס, דלאל גם השנה מכינים בדלאל את עוגת פאדג' השוקולד המעולה שלהם, אבל מה שקנה אותנו היה דווקא העוגיות המעולות. הפיננסייר היו מעין שילוב בין עוגיות חמאה עדינות לעוגיות הקוקוס הנוסטלגיות של פסח, וכל חובבי הקוקוס השתגעו עליהן. אם נמשיך להשוות לקלאסיקות, עוגיות האמרטי היו הגרסה הבוגרת והטעימה פי אלף של עוגיות הבוטנים של החג. קטנות, רכות ועם מרקם מעט לעיס, בטעם שקדי לא מוגזם. אם אתם מחבבים מרציפן בכלל תעופו עליהן. מחיר: 36 שקלים לעוגיות הפיננסייר ו-39 שקלים לעוגיות האמרטי. דלאל. כל ישראל חברים 7; ז'בוטינסקי 108, תל אביב עוגיות אמרטי, דלאל | צילום: פזית עוז, יחסי ציבור עוגת יערה, עוגות דה לה פה בין כל העוגות הדי כבדות שטעמנו בחג הזה, עוגת יערה של דה לה פה הייתה ממש משב רוח מרענן. הבסיס היה שוקולדי ועשיר, המוס שהיווה את רוב העוגה היה עם שוקולד לבן, אבל לא מתוק מדי, ובאמצעו היה מוס פירות יער מרענן וחמצמץ, שהפך את העוגה לכזו שכיף לאכול אחרי ארוחה כבדה. היו מי שקראו לה עוגת סולרו, בגלל השילוב של הקרם ומוס הפירות החמצמץ, וזו לגמרי מחמאה. מחיר: 169 שקלים. עוגת יערה, עוגות דה לה פה | צילום: יקי אפטר, יחסי ציבור עוגת דייטונה לבנה, קונדיטוריית שמו העוגה הזו כל כך יפה מבחוץ, עם קישוטי השוקולד הלבן שלה, שלא באמת האמנו שהיא גם תהיה טעימה, אבל השילוב של בצק שוקולד פאדג'י עם מוס שוקולד לבן ושוקולד חלב היה כל כך עשיר וכיפי, שלגמרי שכחנו שמדובר בעוגת פסח. מי שסולד מעוגות מתוקות מאוד אולי יאהב אותה פחות, אבל חובבי המתוק ישמחו עד הגג. מחיר: 55-160 שקלים, תלוי בגודל. עוגת דייטונה לבנה, קונדיטוריית שמו | צילום: דניאל לילה, יחסי ציבור בראוניז שוקולד, ארקפה הבראוניז של ארקפה היו טעימים לא רק יחסית לעוגות של פסח, אלא בכלל. ככה בדיוק אנחנו אוהבים את הבראוניז שלנו: עסיסיים, דחוסים, מלאים בטעם של שוקולד מריר ועמוסי אגוזים פריכים. בראוניז זה אחד המתכונים שהכי קל להתאים לפסח, ואלו של ארקפה היו הכי מוצלחים. אם אתם לא זקוקים לעוגה מרשימה בטירוף, לא תוכלו לטעות עם הקוביות השוקולדיות האלה. מחיר: 39 שקלים. >> רוצים להכין לבד? הנה מתכון לבראוניז כשרים לפסח >> והנה כל הקינוחים לחג >> וקינוחים כשרים לפסח פרווה בראוניז, ארקפה | צילום: אלון מסיקה, יחסי ציבור עוגת אקסטרים שוקולד, פיס אוף קייק אפשר כבר להבין שמבחינתנו המון שוקולד בעוגה זה הפתרון המושלם לעוגת פסח, ובפיס אוף קייק הלכו על השילוב של המון שוקולד עם נוגט, מה שנותן לעוגה עוד נקודות זכות. הבצק השוקולדי השתלב מעולה עם המוס האפוי והמקורי יחסית, קרם הנוגט הוסיף טעם של אגוזי לוז שאנחנו תמיד אוהבים והשקדים המקורמלים מלמעלה תרמו פריכות כיפית ממש. מחיר: 65 שקלים. פיס אוף קייק. לישנסקי 20, ראשון לציון; יהודה הימית 17, בני אפרים 280, לבונטין 30 וקינג ג'ורג' 46, תל אביב; ויצמן 65, גבעתיים עוגת אקסטרים שוקולד, פיס אוף קייק | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור עוגת פיסטוק וקונפי דובדבן, Buy the Way השילוב של פיסטוק ודובדבן הוא שילוב שעובד תמיד, ובצק האגוזים שכמעט תמיד שולט בעוגות הפסח זכה פה לא רק למראה ירוק ובולט אלא גם לטעם פיסטוקי מובהק. שכבות קונפי הדובדבן הדקות שבין קומות הבצק הפכו את העוגה לרכה ועסיסית. אנחנו אהבנו מאוד, אבל ראו הוזהרתם, העוגה הזו ללא ספק תככב רק אצל מי שבאמת אוהבים אם שני המרכיבים הדומיננטיים שלה. מחיר: 62 שקלים. Buy the Way. צומת רעננה ושדרות מנחם בגין בכפר סבא עוגות שכבות, ביי דה ווי | צילום: יהונתן גילבורד, יחסי ציבור {title}





