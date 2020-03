"אני אב לשני ילדים קטנים. אני לא חושב שילד קטן יכול להבין למה הוא שומע את אבא שלו בבית, אבל לא יכול לראות או לחבק אותו. אני לא יודע איך הייתי מגיב אם הם היו דופקים על הדלת ומחכים שאצא", אומר רותם (שם בדוי), עובד במערכת הבריאות, שנחשף לקורונה ונאלץ להיכנס לבידוד. "אני לא רוצה לגרום לילדים שלי לבכות. לא הייתה לי ברירה אלא למצוא דירה להתבודד בה".

רותם נתקל בקשיים רבים בחיפוש הדירה: שוכרים רבים ניתקו לו את הטלפון כשהבינו את מצבו; אחרים פתאום מצאו לקוחות מעוניינים אחרים. "הרגשתי מצורע. אנשים חוששים ואני מבין אותם, אבל לא הייתה לי ברירה".

הישועה של רותם הייתה אלירן זוהר, מנהל קבוצת הפייסבוק החדשה "You are not alone", שמטרתה לתווך בין החייבים בבידוד למשכירי דירות Airbnb שעומדות כעת ריקות. "אלירן שלח לי תמונות של הדירות ובחרתי בזריזות בדירת חדר בעלות של 250 שקלים ללילה. הבאתי כפפות ומסיכה ולא יצאתי משם כבר יותר משבוע".

זוהר, בן 35 מיפו, הוא בכלל מנהל קהילת ה-Airbnb בפייסבוק – תעשייה נוספת שנכנסה גם היא למשבר. הקבוצה החדשה שהקים נועדה לסייע לשני הצדדים וכוללת כבר יותר מ-3,000 חברים. "הבחנתי במצוקה של משכירי הדירות בעקבות הביטולים. הם עומדים עם דירות ריקות ועסקים ריקים. מתוך תחושת שליחות החלטתי להקים את הקבוצה הזו", הוא אומר.

אלירן זוהר. "הבחנתי במצוקה של משכירי הדירות" | צילום: באדיבות המרואיין

המחירים מתחילים ממאה שקלים ללילה בדירות הזולות ביותר – אך גם נכסים יקרים מושכרים במחירים נמוכים מאוד. לפי אלירן, פנטהאוז יקר שבשגרה מתומחר באלף דולר ללילה, מושכר בימים אלה ב-800 שקלים ללילה בלבד. "המחירים נחתכו משמעותית, בין 60 ל-80 אחוזים. הפתרון הזה יכול לעזור לבעלי הדירות להישאר עם הראש מעל למים. אנשים רבים רואים את הסוף. כל עוד משבר הקורונה נמשך, אנחנו פה כדי לעזור לאנשים".

המשכירים שמציעים את דירותיהם למבודדים מקפידים על כללי ההיגיינה. "אני ממליץ תמיד להיות בקשר עם האורחים ומבקש שיעדכנו בתוצאות הבדיקה", אומר אלירן. "אם אנחנו מגלים חולה אנחנו מחטאים את הדירה. אנחנו מבקשים לארוז את כל הבגדים ואז נכנסים לנקות עם מסכות וכפפות".

למעשה, יש משכירים שמחתימים את הדיירים על טופס שיחייב אותם לעדכן על כל שינוי במצב הרפואי. אחד מהם הוא רפאל רוז, בעל חברת ניהול דירות והמייסד של תוכנית הכשרה לשיווק נכסי נופש ודירות airbnb. כדי למנוע לחלוטין כל סיכון, הוא מארח מבודדים רק בבניינים פרטיים ללא שכנים. "המחירים נעים בין 2,000 לשבועיים בדירת סטודיו בתל אביב, ל-4,200 לשבועיים בדירת שלושה חדרים בחיפה. כשיחזרו התיירים המחירים יעלו שוב", הוא אומר.

רפאל רוז. "מספקים לדיירים מוצרי צריכה" | צילום: באדיבות המרואיין

לדבריו, בני המשפחה מכינים את הדירה מבחינת מזון ובגדים, אך גם חברת הניהול לוקחת בכך חלק. "אנחנו מספקים להם מוצרי צריכה כמו סיגריות, אבל ההורים מזכירים קצת את אלה שמבקרים את הילדים בצבא עם ציוד. עוד לא קרה לי שנדרשתי לשכור חברת חיטוי, ומקווה שזה לא יקרה".