גבירותיי ורבותיי, מהפך מספר שתיים. אחרי ארבע שנים שבהן ג'ף בזוס היה האיש הכי עשיר בעולם – מאסק כבש בשנה שעברה את הפסגה. אבל עסקה שנויה במחלוקת, במסגרתה רכש את טוויטר ב-44 מיליארד דולרים, הביאה אותו השנה להתברג "רק" במקום השני.

עובדה מעניינת: לאחר שורה של מהלכים שנויים במחלוקת, פיטורי עובדים ושינויי מדיניות בטוויטר, מאסק הכריז כי הוא יתפטר מתפקיד המנכ"ל, "ברגע שאמצא מישהו טיפש מספיק כדי לקחת את התפקיד". הוא הודיע את זה, איך לא, בציוץ בטוויטר.

Adani Group, הודו

מי שהיה רק בשנה שעברה במקום 11 ברשימה, ביצע קפיצה מרשימה היישר למקום השלישי. פרט לשליטתו בנמל הגדול בהודו, נמל מודרה, הקבוצה של עדני שולטת במגוון שירותים עסקיים, כולל תחנות חשמל סולאריות ונכסי נדל"ן. באוגוסט השנה פורסם כי רכש את נמל חיפה בישראל.

עובדה מעניינת: עדני הוא האדם הראשון מאסיה שמגיע למקום כה גבוה בדירוג.

ברקשייר האת'ווי, ארה"ב

האורקל מאומהה עושה עסקים במשך שנים, וממשיך להצליח ולצבור הון. אומנם הוא הפסיד מהונו השנה כ-8 מיליארד דולר, אבל זה לא מפריע לו לקפוץ מקום אחד למעלה ולהתברג השנה במקום הרביעי. דרך חברת הענק שלו הוא בעל עניין, או שליטה, בעשרות חברות ,כולל ישקר הישראלית. באפט תרם עד כה במצטבר לא פחות מ-45 מיליארד דולר, ולדבריו הוא מתכנן לתרום 99% מהונו.

עובדה מעניינת: הוא קנה את המנייה הראשונה שלו בגיל 11 בלבד.

אמזון, ארה"ב

הרבה קרה לבזוס השנה: בוקר אפריל אחד הוא מכר מהונו 20 מיליארד דולר לאחר שמניית החברה צללה ב-14% בניו יורק בעקבות דיווח על הפסדים. גם העובדה שפרש מניהול אמזון לפני שנתיים וכן הסכם הגירושין ממקנזי סקוט, גרמו לבזוס לאבד כמעט 60 מיליארד דולר מהונו. אבל אל תדאגו - גם אחרי כל אלה בזוס מרוויח עשרות אלפי דולרים בדקה.

עובדה מעניינת: בזוס כמעט קרא לאמזון שלו "קדברה", אך עורך הדין שלו דאז אמר לו שבטלפון זה נשמע דומה מדי ל-Cadaver (גופה) והם ויתרו על הרעיון.

אורקל, ארה"ב

הונו של אליסון, אשר פרש ב-2014 מתפקידו כמנכ"ל ענקית התוכנה שהקים, ומאז משמש מנהל טכנולוגיה ראשי ויו"ר של החברה, לא השתנה הרבה השנה. למרות זאת הוא עלה מהמקום השמיני בדירוג למקום השני, ו-35.4 האחוזים מהחברה שנמצאים ברשותו מבטיחים לו שהוא ימשיך לצבור הון גם בשנים הבאות.

עובדה מעניינת: אליסון מחזיק גם ב-97% מהאי לנאי, האי ה-43 בגודלו בארה"ב.

מיקרוסופט, ארה"ב

את עיקר הונו עשה גייטס מענקית התוכנה שייסד יחד עם פול אלן. גייטס מכר את מרבית המניות שלו בחברה, ומחזיק כעת רק באחוז אחד ממנה. את עיקר זמנו הוא מקדיש לקרן ביל ומלינדה גייטס, זוגתו לשעבר. הקרן הודיעה כי תגדיל את קצב חלוקת המענקים מכמעט 6 מיליארד דולר בשנה, לפני מגפת הקורונה, ל-9 מיליארד דולר מדי שנה עד 2026.

עובדה מעניינת: גייטס שם לעצמו מטרה לתרום את כל הונו: "בעודי מביט אל העתיד, אני מתכנן לתרום את כל הוני לקרן מלבד מה שאני מוציא על עצמי ועל בני משפחתי", אמר ביולי האחרון.

חברת ההחזקות Reliance Industries, הודו

מוקש אמבאני נולד ב-1957 בתימן של היום, אף על פי שהיה ממוצא הודי. אביו רצה לשוב למומביי, הודו, במטרה לפתוח עסק למסחר שהתמקד בעיקר במוצרי טקסטיל ותבלינים. בעודו בן שנה בלבד, המשפחה שבה להודו ופתחה בית עסק ממוצע שכלכל אותה לאורך השנים. לאחר מותו של אביו בשנת 2002, הפך אמבני ליו"ר רליאנס תעשיות, ענקית נפט וגז, ואחת החברות הגדולות בהודו. כיום הוא שולט על 40 אחוז מהחברה, שבבעלותה מפעל זיקוק הנפט הגדול בעולם.

עובדה מעניינת: אמבאני קנה השנה את הבית היקר ביותר בדובאי בשווי 163 מיליון דולר עבור בנו.

חברות תקשורת Telmex, מקסיקו

סלים היה ונשאר האיש העשיר ביותר במקסיקו, ואת עיקר הונו הוא עושה מהאימפריה שמורכבת מחברת הטלקום הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. להרף עין, לפני כמה שנים הוא היה האיש העשיר בעולם. השנה הונו האישי עלה בכמה מיליארדים וכך גם הדירוג שלו: מהמקום ה-13 בשנה שעברה למקום התשיעי ברשימה.

עובדה מעניינת: למרות שכדורגל הוא הספורט הלאומי במקסיקו, סלים הוא מעריץ מושבע של בייסבול.

בלומברג, ארה"ב

בלומברג עלה 2 מקומות בדירוג משנה שעברה, והתברג בעשירייה הראשונה על עשירי העולם. ייסד את חברת הנתונים הפיננסיים שלו בשנת 1981 וב-1990 הוא הקים את חברת המדיה המפורסמת, אבל מרבית ההכנסות של ראש העיר ניו יורק לשעבר היא ממכירת מסופים.

עובדה מעניינת: לפי אתר אקסיוס, המיליארדר והבעלים של חברת בלומברג רוצה להעמיק את שליטתו בתחום המידע הפיננסי ומתעניין לרכוש מרופרט מרדוק את דאו ג'ונס, שהיא החברה-האם של העיתון "וול סטריט ג'ורנל", או בעדיפות יותר נמוכה את העיתון "וושינגטון פוסט" - אם הבעלים ג'ף בזוס יהיה מוכן למכור

אלפאבית, ארה"ב

ארבע שנים אחרי שפרש מתפקידו כמנכ"ל החברה האם של גוגל, פייג', לו שורשים יהודיים, עוסק בהשקעות בחברה שמתעתדת לחקור את החלל. החברה שמייצרת מכונית מעופפת נסגרה השנה, אם כי פיתוחה ימשיך בחברה אחרת.

עובדה מעניינת: לפייג' יש יאכטה בשווי 45 מיליון דולרים.

לוריאל, צרפת

האישה העשירה בעולם היא נכדתו של מייסד לוריאל והיורשת של אימפריית הקוסמטיקה לאחר מות אמה בספטמבר 2017. היא שולטת על 33 אחוז מחברת הענק העולמית.

עובדה מעניינת: היא התחתנה עם ז'אן פייר מאיירס, נכדו של רב שנרצח באושוויץ, והם החליטו לגדל את ילדיהם, ז'אן ויקטור וניקולה, כיהודים.

מיקרוסופט, ארה"ב

באלמר הפסיד השנה כמעט 20 מיליארד דולרים מהונו. באלמר הוא האיש שהשפיע באופן הכי עמוק על ענקית התוכנה מיקרוסופט אותה ניהל משנת 2000 ועד שנת 2014, והוביל לשורה של הישגים. הוא נודע כשחקן הנשמה של החברה, והיא בתמורה הפכה אותו לאחד האנשים העשירים בעולם.

עובדה מעניינת: באלמר היה שחקן פוטבול ואימן את קבוצת הפוטבול של אוניברסיטת הרווארד.

אלפאבית, ארה"ב

צניחה של 7 מקומות בדירוג ו- 33מיליארד דולרים למייסד אלפבית השנה. אולי הסיבה לצמצום המשאבים תלויה בעובדה שביוני האחרון דיווחו כלי התקשורת כי איש הטק, התגרש מאשתו, ניקול שנאהן. כמו פייג', גם ברין, שהיגר יחד עם משפחתו מברית המועצות לארה"ב ב-1979, התרחק מהניהול השוטף של החברה שהקים ביחד עם חברו ב-1998, אבל נותר בדירקטוריון.

עובדה מעניינת: ברין מככב בסרט "לדפוק התמחות" המבוסס באופן חופשי על סיפור הקמת גוגל.

Nongfu Spring ו- Wantai, סין

לפני שהפך למיליארדר, עבד שאנשאן במגוון עבודות, ביניהן פועל בניין וכתב חדשות, עד שעבר לנהל את חברת חברת המשקאות הגדולה בסין Nongfu Spring ונהיה בעל השליטה בחברת הביופארמה Wantai.

עובדה מעניינת: שאנשאן נשר מהלימודים בכיתה ו'.

מייסד זארה, ספרד

ענק הקמעונאות עלה 7 מקומות השנה והתברג במקום ה- 16, לאחר שהגדיל את הונו האישי בכמעט 8 מיליארד דולר. הוא בעל השליטה בענקית האופנה אינדיטקס, המחזיקה בזארה, מאסימו דוטי, פול אנד בר ועוד. השנה הוא הגדיל את דריסת הרגל שלו בארה"ב כשרכש גורד שחקים בן 64 קומות בניו יורק, ואת בניין רויאל בנק פלאזה בטורונטו. הוא אף מנהל מגעים ברכישת מחסנים במקומות אסטרטגיים המושכרים על ידי חברות בינלאומיות כמו אמזון ופדקס עבור 905 מיליון דולר.

עובדה מעניינת: לחנות הראשונה של אורטגה קראו "זורבה", אך הוא נאלץ לשנות את השם ל"זארה" בגלל מסעדה בעלת אותו שם.

וולמארט, ארה"ב

בנו הצעיר של סם וולטון מחזיק ב-44% מבנק ארווסט. ביחד עם שני אחיו הם מחזיקים יותר ממחצית ממניות החברה. וולטון ג'וניור יורד מקום אחד בדירוג לאחר שששוויו ירד בכמעט 4 מיליארד דולר השנה. השנה פורסם כי לאחר שהודיעה כי היא צופה ירידה ברווחים, ענקית הקמעונאות החליטה לפטר כ-200 עובדים, מרביתם עובדי משרד. וולמארט מעסיקה 2.3 מיליון עובדים ברחבי העולם, מתוכם 1.7 מיליון ברחבי ארה"ב

עובדה מעניינת: ג'ים וולטון הוא תומך של מועמדים רפובליקנים המאמינים בעליונות לבנה כמו ג'ייסון רפרט.

וולמארט, ארה"ב

הבכור במשפחת וולטון עולה במקום אחד בדירוג. הוא החל לעבוד בעסק המשפחתי בגיל צעיר ושימש כיו"ר החברה עד לפרישתו בשנת 2015. השנה פרסם כי הוא עומד לרכוש את קבוצת ה-NFL דנבר ברונקוס בסכום שובר שיאים לקבוצת ספורט - 4.5 מיליארד דולר.

עובדה מעניינת: רוב מחזיק אוסף מרשים של מכוניות אספנים נדירות.

וולמארט, ארה"ב

בתו של מייסד וולמארט יורדת השנה מקום אחד בדירוג. בניגוד לאחיה היא לא מעורבת בעסק המשפחתי, ומעדיפה לעסוק באמנויות מאשר בניהול העסק שהביא לה את הונה.

עובדה מעניינת: בגיל 10 בלבד קנתה את יצירת האמנות הראשונה לאוסף שלה.

קוך תעשיות, ארה"ב

החברה הפרטית הגדולה ביותר באמריקה מאז 1967. לחברה המגוונת הכנסות של 115 מיליארד דולר מעסקים הכוללים צינורות, כימיקלים, כוסות חד פעמיות של המותג דיקסי ושטיחי סטיינמאסטר, דוחי כתמים. קוך עלה השנה מקום אחד בדירוג.

עובדה מעניינת: צ'רלס מגדיר את עצמו כליברטריאן.

קוך תעשיות, ארה"ב

ג'וליה קוך ושלושת ילדיה קיבלו בירושה 42 אחוזים ממניות קוך. היא עבדה כאסיסטנטית וסטייליסטית עד שהכירה בבליינד דייט את יורש אימפריית קוך, דיוויד קוך, שמת באוגוסט 2019 בגיל 79. קוך נשארה באותו הדירוג מאז השנה שעברה.

עובדה מעניינת: במסגרת עבודתה כסטייליסטית, הייתה קוך אחראית על הלוק של אשת הנשיא דאז, ננסי רייגן.

דל טכנולוגיות, ארה"ב

דל הוא יו"ר ומנכ"ל חברת Dell Technologies, שהוקמה בשנת 2016 כאשר דל מוזגה עם ענקית אחסון המחשבים EMC. ההערכה היא כי מיזוג Dell-EMC בסכום של כ-60 מיליארד דולר, היה הרכישה הטכנולוגית הגדולה ביותר אי פעם. דל עולה השנה שני מקומות בדירג והוסיף לשוויו האישי עוד כ- 2 מיליארד דולר. בקטנה.

עובדה מעניינת: דל הציע לאפל למכור את המניות ולסגור את החברה בעבר, כשהמניה של אפל הייתה נמוכה במיוחד.

Thomson Reuters , קנדה

תומסון ומשפחתו שולטים באימפריה התקשורתית רויטרס, סוכנות ידיעות שבסיסה בבריטניה ושלוחותיה פרושות במקומות שונים ברחבי העולם. דיוויד עולה שלושה מקומות בדירוג, לאחר ששוויו האישי עלה ביותר מ- 4 מיליארד דולר.

עובדה מעניינת: תומפסון מחזיק באוסף הגדול ביותר בעולם של יצירות של האמן ג'ון קונסטבל.

ByteDance, סין

משמש כיו"ר אחת מפלטפורמות התוכן התקשורתיות הגדולות בסין, הידועה בעיקר באפליקציית החדשות Toutiao ובאפליקציית הווידיאו החברתית טיקטוק - שממשיכה לגדול בקצב מסחרר. יימינג עולה השנה מקום אחד בדירוג למרות ששוויו ירד ב-500 מיליון דולר.

עובדה מעניינת: את הקריירה שלו החל בסטארט אפ בתחום התיירות, אותו מכר לטריפ אדבייזר ב-12 מיליון דולרים.

נייקי, ארה"ב

נייט עלה 2 מקומות בדירוג אבל שוויו נשאר בדיוק כמו שנה שעברה. הוא התחיל את החברה שלו עם מאמן הריצה שלו בשנות השישים, השניים ייסדו חברה ב-500 דולר כל אחד. לאחר מכן הפכה החברה לנייקי, והשאר היסטוריה. נייט פרש ב-2016 אחרי 52 שנים בחברה, אך הוא עדיין נהנה מהפירות שענקית האופנה מעניקה.

עובדה מעניינת: נייט אמר על צמידי ה-"Live Strong" של חברתו שזה "הרעיון הכי מטומטם שהוא אי פעם שמע". עד כה נמכרו בעולם יותר מ-80 מיליון צמידים כאלה.

מטא, ארה"ב

אם 2021 הייתה שנה לא קלה לפייסבוק, שנת 2022 פגעה אנושות בתדמית של ילד הפלא מהארוורד. פייסבוק של 2021 ספגה לא מעט מכות בדמות ביקורת על הפצת דיסאינפורמציה בקורונה, פגיעה בפרטיות ותקלה אחת ב-4 באוקטובר - ששיתקה את כלל שירותי החברה למשך שעות. אלו גרמו לצוקרברג לאבד 30 מיליארד מהונו בתוך שנה.

פייסבוק של 2022, ששינתה את שמה למטא, תחתיה יושבים מותגי העל : פייסבוק, וואטסאפ ואינטסגרם, סובלת ממשבר זהות עמוק, מה שהוביל את צוקרברג לאבד בשנה עוד 70 מיליארד דולר.

עובדה מעניינת: לא פחות מ-12 אנשים מנהלים את דף הפייסבוק ה"פרטי" של צוקרברג, ואחראים על הפוסטים, התגובות וכו'.

CMA CGM, צרפת

רודולף ירש את אימפריית הספנות של אביו, ז'ק סעדה, שמת ב-2018. החברה מפעילה יותר מ-500 ספינות, המשרתות 420 נמלים מסחריים ב-160 מדינות. סעדה עולה 4 מקומות בדירוג השנה, אך שוויו נותר כשהיה.

עובדה מעניינת: בשנת 2017, קיבל סעדה תואר אביר מהמסדר הלאומי של לגיון הכבוד, עיטור מסדר הכבוד החשוב ביותר בצרפת.

Mars, ארה"ב

ז'קלין מארס עולה 13 מקומות בדירוג והשנה היא הוסיפה לשוויה האישי עוד כ-8 מיליארד דולר. מארס מחזיקה בשליש מהבעלות של חברת הממתקים הכי גדולה בארה"ב, Mars Inc. שהקימו אביה וסבה, ואחראית על כמה מהממתקים הכי מוכרים בעולם כמו: סניקרס, M&M וכמובן, החטיף שנושא את שם משפחתה.

Mars, ארה"ב

ג'ון מארס מחזיק, יחד עם אחותו ז'קלין, בשליש מערך חברת הממתקים הגדולה בעולם. הוא גם נושא תואר אבירות שהוענק לו על ידי המלכה אליזבת' במרץ 2015 בטירת ווינדזור.

Tencent, סין

האיש הידוע גם בשם פוני מא, ייסד את חברת האחזקות שלו בגיל 26 בלבד. היום הוא עומד בין היתר בראש ענקית האינטרנט הסינית טסנט אחזקות, החברה הגדולה בסין, שהיא גם חברת הפצת משחקי המחשב והקונסולה הגדולה בעולם. הואטנג עלה בדירוג השנה 4 מקומות.

עובדה מעניינת: כשאחד ממשחקי המחשב שבבעלות החברה שלו הוגדר כ"ממכר כמו סם", הגביל הואטנג את שעות המשחק האפשרויות לצעירים מתחת לגיל 18.

קרינג, צרפת

יו"ר כבוד של קבוצת היוקרה קרינג, המחזיקה במותגי האופנה סן לורן, אלכסנדר מקווין וגוצ'י. פינו ומשפחתו הם גם בעלי בית המכירות הפומביות האיקוני כריסטי'ס, שמחזיק באוסף אמנות בן 3,000 יצירות כולל עבודות של פיקאסו, מונדריאן וקונס. מוזיאון פינו נפתח בפריז אשתקד.

עובדה מעניינת: פינו נשוי לכוכבת הקולנוע המקסיקנית-אמריקאית סלמה הייק.

קבוצת שוורץ, גרמניה

שוורץ עשה את הונו בכך שהקים שתי רשתות קמעונאות גדולות - לידל, רשת חנויות סופרמרקט, וקאופלנד, רשת בתי כולבו ענקיים בסגנון וולמארט. הוא ירד 4 מקומות בדירוג השנה, ושוויו האישי ירד בכ-11 מיליארד דולר.

עובדה מעניינת: שוורץ ידוע ברצון שלו לשמור על פרטיותו וחיפוש מהיר בגוגל יעלה רק מעט תוצאות של תמונות שלו.

וורנר מיוזיק, ארה"ב

למד מדעי המחשב באוניברסיטת קולומביה, ועשה את הונו במכירת חלקו בחברת הנפט הרוסית TNK-BP תמורת 7 מיליארד דולר בשנת 2013. הוא רכש את וורנר מיוזיק בשנת 2011 תמורת 3.3 מיליארד דולר. בלווטניק עלה 7 מקומות בדירוג השנה.

עובדה מעניינת: בלווטניק הוא בעל מניות בערוץ רשת 13.

פררו, איטליה

פררו הוא יו"ר בכיר בעסקי הקונדיטוריה של משפחתו, הידועים בעיקר בזכות ממרח השוקלד נוטלה ,טיק־טק, מון שרי וקינדר. במרץ 2018 הוא רכש את עסקי הממתקים של נסטלה ארה”ב תמורת 2.8 מיליארד דולר במזומן. פררו עלה 2 מקומות בדירוג השנה.

עובדה מעניינת: בצרפת, אסור לקרוא לתינוק שנולד בשם הממרח האהוב של פררו, נוטלה. הסיבה? החשש כי ילדים עם שם כל כך מוזר יהיו יעד לבריונים כשיגדלו.

Contemporary Amperex Technology, הונג קונג

צנג הוא המייסד והיו"ר של ענקית הטכנולוגיה, שהפכה לאחת הספקיות הגדולות בעולם של סוללות לרכב חשמלי. בין לקוחותיה של החברה: BMW ופולקסווגן. צנג ירד 6 מקומות בדירוג משנה שעברה, ומחק 10 מיליארד דולר משוויו האישי. צנג לא היחיד שסובל מכך. שילוב בין כמה גורמים הביא לירידה בהון של אליטת העסקים הסינית. הגורמים כוללים האטה כלכלית, הנובעת בחלקה ממדיניות אפס הקורונה והסגרים הנלווים לה, ירידה בשוקי המניות בהונג קונג ובסין, האטה בסקטור הדיור והרגולציה שהלכה וגברה כלפי הסקטור הטכנולוגי.

עובדה מעניינת: צנג מחזיק ב-PhD בפיזיקה.

שאנל, צרפת

אלן ורטהיימר הוא היו"ר של שאנל, מותג היוקרה הצרפתי, שייסד סבו, פייר ורטהיימר, עם גבריאל (קוקו) שאנל, שעל שמה נקראה החברה.

עובדה מעניינת: בעוד משפחת ורטהיימר הצרפתית, היא מהמשפחות היהודיות העשירות בעולם העסקים הבינלאומי, שאנל הייתה תומכת מובהקת בנאצים, כפי שאושר בספרים ובסרטים אחרים מהעשור האחרון, שהציגו מסמכים ועדויות למעורבותה של המעצבת במפלגה הנאצית, חלק אף טוענים כי שימשה כמרגלת עבור הרייך השלישי.

שאנל, צרפת

ז'ראר עומד בראש חטיבת השעונים של החברה ומתגורר בשווייץ.

CK Holdings, סין

איש עסקים הונג-קונגי, מכהן כיום כיושב ראש של תאגיד "האצ'יסון ומפואה", החברה הגדולה בעולם המפעילה מסופי מטען, והקמעונאית הגדולה בעולם למוצרי בריאות ויופי וכן של תאגיד שוונג קונג (Cheung Kong Holdings), המוערך בשווי שוק של מעל 30 מיליארד דולר. קה-שינג יורד מקום אחד בדירוג השנה.

עובדה מעניינת: שינג נאלץ להיכנס לשוק העבודה כבר בגיל 15 כדי לעזור ולממן את משפחתו, בעקבות מותו של אביו משחפת.

Pinduoduo, סין

כניסה חדשה לרשימת 50 העשירים בעולם: קולין הואנג, הוא היו"ר לשעבר של חברת ההנחות המקוונת Pinduoduo, אחד מאתרי המסחר האלקטרוני הגדולים בסין. החברה מואשמת בכך שהיא מוכרת מוצרים זולים באופן מחשיד, מה שמעיד על איכותם או העובדה שהם מזויפים. עם זאת זה לא הפריע לה לגייס 1.6 מיליארד דולר בארה"ב בהנפקה ביולי 2018.

הואנג הוא יזם סדרתי, אשר הקים קודם לכן את חברת המשחקים המקוונים Xinyoudi ואת פלטפורמת המסחר האלקטרוני המקוון Ouku.com.

עובדה מעניינת: הואנג התמחה במיקרוסופט בבייג'ין ובסיאטל לפני שהחל את הקריירה שלו בגוגל בארה"ב.

Las Vegas Sends, ארה"ב

עלייה של 10 מקומות בדירוג לד"ר מרים אדלסון, היא כיום הדמות החזקה באימפריה העסקית של משפחת אדלסון ויורשת יותר ממחצית אימפריית ההימורים שהקים בעלה, שלדון אדלסון. סנדס מחזיקה בבתי קזינו בלאס וגאס, סינגפור ומקאו.

עובדה מעניינת: בתה של אריסון היא יסמין לוקץ, המנכ"לית והמייסדת של ICON, והכרישה האגדית מהתוכנית "הכרישים" שמשודרת בקשת 12.

Citadel Securities, ארה"ב

כניסה חדשה לרשימת 50 העשירים בעולם: קן גריפין הקים ומנהל חברת קרנות גידור ממיאמי, המנהלת נכסים של כ-57 מיליארד דולר. Citadel, היא אחת מהחברות הגדולות בוול סטריט, האחראית לאחת מכל חמש עסקאות במניות בארה"ב. במהלך המגפה, גריפין תרם 1.5 מיליארד דולר למטרות פילנתרופיות.

עובדה מעניינת: הוא הקים את Citadel בשנת 1990, אך החל לסחור לראשונה ממעונות אוניברסיטת הרווארד שבה למד בשנת 1987. הוא הניח צלחת לוויין על הגג כדי לקבל את שערי המניות בזמן אמת.

Aldi, גרמניה

ירידה של 7 מקומות בדירוג ליורשי מפלצת הקמעונאות Aldi, רשת סופרמרקטים שירשו מאביהם שנפטר לפני 7 שנים בגיל 94. האסטרטגיה של Aldi נשענת על בסיס אסטרטגיית מחירים נמוכה בדומה לוולמארט.

עובדה מעניינת: ג'ין בעלות 12 דולרים שיצרה חברת הקמעונאות זכה במדליית כסף יוקרתית בתחרויות, כשהוא מנצח בקבוקי ג'ין שעולים פי 6 ממנו.

