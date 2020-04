המיליארדרים של עמק הסיליקון תורמים מיליארדים מהונם האישי למאבק בקורונה. רק השבוע, מנכ"ל טוויטר ג׳ק דורסי הכריז שהוא תורם לא פחות ממיליארד דולר לעמותה למען הקורונה, המהווים כ-28% מהונו האישי. מנכ"לים אחרים הבטיחו לתרום מאות מיליוני דולרים, אך ביחס לשווי שלהם – זה כנראה לא כל כך הרבה.

כמו דורסי, חברות הייטק רבות ובכיריהן מיהרו להירתם למלחמה: תאגידים כמו פייסבוק, אפל וטסלה הוציאו מכיסם מיליוני דולרים, הן במזומן והן באספקת מסכות, חליפות מיגון ומכונות הנשמה; וביל גייטס, שלפני 20 שנה הקים יחד עם אשתו את הקרן הפילנתרופית על שם ביל ומלינדה גייטס, משמיע את קולו תכופות לגבי התנהלות ארצות הברית במשבר.

לפי מגזין פורבס, הרוב המכריע של עשירי העולם – כ-2,095 מיליארדרים – לא תרמו או לא גילו את תרומתם. רק 77 מהם הוציאו מכיסם, מתוכם 54 הצהירו על לפחות חלק מתרומתם – ו-23 אחרים, בהם מנכ"ל עליבאבא ג׳וזף טאי, תרמו ציוד רפואי שקשה לכמת את שוויו. מגזין ה-Business Insider אסף ארבעה מיליארדרים שכולכם מכירים, ובהתבסס על מדד בלומברג, השווה את הסכום שתרמו להונם האישי.

ביל גייטס

הון מוערך: 103 מיליארד דולר

גובה התרומה: 250 מיליון דולר

בחודש פברואר הכריז גייטס כי קרן ביל ומלינדה גייטס, אותה הקים יחד עם אשתו, תתרום 100 מיליון למאבק בוירוס הקורונה. בסך הכל מדובר בכמעט אחוז שלם מהונו של גייטס.

חודש לאחר מכן הכריזה הקרן על תרומה של 50 מיליון דולר להקמת קרן משותפת עם מאסטרקארד וקרן "ולקם" הבריטית. שווי הקרן המשותפת, ששמה “Covid-19 Therapeutics Accelerator” (המאיץ לריפוי קוביד-19) עומד כעת על 125 מיליון דולר.

ב-15 באפריל (רביעי) הכריזה הקרן שתתרום 150 מיליון דולר נוספים – בתגובה לדבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, המבקש להפסיק את המימון לארגון הבריאות העולמי. "הפסקת המימון לארגון הבריאות העולמי בזמן משבר בריאותי עולמי היא מסוכנת בדיוק כפי שהיא נשמעת", צייץ גייטס באותו היום. "הארגון מאט את ההתפשטות של נגיף הקורונה, ואם הוא ייעצר, שום ארגון אחר לא יוכל להחליף אותו. העולם זקוק עכשיו לארגון הבריאות העולמי יותר מתמיד".

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

בסך הכל תרמו בני הזוג 250 מיליון דולר, המהווים 0.24% מהונם המוערך. בנוסף, הקרן בבעלותם מממנת ערכות בדיקה ביתיות לקורונה שיופצו במדינת וושינגטון ובאזור סיאטל בפרט. גייטס הוסיף כי הקרן תסייע גם להקמתם של שבעה מפעלים לייצור חיסונים אפשריים.

ג'ק דורסי. הנדיב ביותר מבין כולם | צילום: Scott Olson Getty Images

ג׳ק דורסי

הון מוערך: 3.89 מיליארד דולר

גובה התרומה: מיליארד דולר

מנכ"ל טוויטר הכריז ביום שלישי בשבוע שעבר שיתרום מיליארד דולר במניות החברה לתשלומים Square, כדי להקים קרן סיוע ששמה "Start Small". בהתאם, מגזין פורבס, שדירג השבוע את עשירי העולם לפי גובה תרומתם, הציב את דורסי במקום הראשון.

דורסי הכריז שהקרן תתמקד עם הקמתה במלחמה בוירוס הקורונה, אך עם הזמן תעבור לתמוך בחינוכן ובריאותן של ילדות צעירות. לדבריו, הקרן כוללת כ-28% מהערכת השווי שלו.

הכתב אוון תומס מ-San Francisco Chronicle מציין כי זה לא גלגולה הראשון של הקרן. לדבריו, דורסי הבטיח לתרום מיליונים לקרן בשנת 2015, במקביל לדיווח על חברת Square לוועדה לניירות ערך בארצות הברית. יחד עם זאת, נכון לשנת 2018 הן לא תועדו ברישום הציבורי. בנוסף, תומס מציין שבשל מבנה הקרן, הכסף של דורסי יכול לשוב אליו בכל רגע נתון.

ג'ף בזוס. אמזון הקימה קרן למען עובדיה, במקום לשלם בצעמה | צילום: Alex Wong / Staff, Getty images

ג׳ף בזוס

הון מוערך: 140 מיליארד דולר

גובה התרומה: 100 מיליון דולר

ג׳ף בזוס, האיש העשיר בעולם, הכריז בתחילת החודש שיתרום 100 מיליון דולר ל-Feeding America, עמותה ללא מטרות רווח התומכת בבנקי מזון – מרכזים לאחסון מוצרי יסוד והפצתם לבתי תמחוי, מקלטים שונים ובתי ספר. "גם בעתות שגרה, בתי אב רבים באמריקה סובלים ממחסור במזון", כתב בזוס בפוסט שהעלה לאינסטגרם. "וירוס הקורונה מגביר את הלחץ באופן משמעותי".

במקביל, חברת Amazon אותה ייסד בזוס הכריזה על הקמת קרן לתמיכה בעובדי הקבלן שלה, שלא זוכים לביטוח רפואי על חשבון המעסיק. בתור התחלה תרמה החברה 25 מיליון דולר לקרן – ומשם פתחה אותה לתרומות. כפי שנכתב בכתבת הפרופיל על בזוס, שפורסמה השבוע במגזין החג של mako, אמזון ידועה במשך עשורים בתור חברה אכזרית לעובדיה: היא לא מאפשרת להם להתאגד, מפקחת על הפריון שלהם ומשלמת להם משכורות נמוכות במיוחד.

בסך הכל, הסכום שיתרום בזוס מכיסו שווה לכ-0.08% מההון המוערך שלו. למעשה, הוא מהמיליארדרים הבודדים שהתעשרו בצל התפשטות המגיפה: רק מתחילת השנה צמח הונו המוערך ב-25 מיליארד דולר נוספים, וכמה ימים לפני תחילת הטלטלה הוא מכר מניות של אמזון ב-3.4 מיליארד דולר, ובכך צמצם באופן ניכר את הפסדיו.

מארק צוקרברג. הרשת צחקה עליו | צילום: Frederic Legrand - COMEO, ShutterStock

מארק צוקרברג

הון מוערך: 65 מיליארד דולר

גובה התרומה: 25 מיליון דולר

הארגון הפילנתרופי של צוקרברג, Chan Zuckerberg’s Initiative, הכריז בחודש מרץ על תרומה של 25 מיליון דולר למאיץ של קרן גייטס, מאסטרקארד ו-"וולקאם". מדובר, אם כן, ב-0.04% מתוך שוויו המוערך של צוקרברג - והביקורת לא איחרה להגיע: ברשת טיקטוק רץ סרטון וויראלי, המדגים כמה הסכום שתרם צוקרברג זניח עבורו.