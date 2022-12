המראה של רומן אברמוביץ' בתחילת השבוע בנתב"ג היה יוצא דופן. התמונה צולמה שעות ספורות לאחר שיאיר לפיד התייחס לסנקציות על רוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה בהצהרה משותפת עם שר החוץ של סלובקיה איוואן קורצ'וק במשרד החוץ בברטיסלבה, ואמר כי "ישראל לא תהיה מסלול עוקף לסנקציות שהוטלו על רוסיה בידי ארצות הברית ומדינות המערב".

המיליארדר, שמחזיק בדרכו ישראלי, צולם בטרקלין ה-VIP של נמל התעופה כשהוא נראה עייף ורזה, מביט בטלפון שלו כשמסכה על סנטרו זמן קצר לפני שהמטוס המריא לטורקיה. ביום למחרת המריא אותו מטוס לרוסיה, ונחת לפנות בוקר במוסקבה, כך שייתכן שאברמוביץ' במוסקבה.

ככל שהסנקציות מתגברות והמקלטים מצטמצמים, המטוסים והסירות של אברמוביץ' מועברים למקומות שבהם אי אפשר לתפוס אותם. שתי הסופר-יאכטות שלו משייטות אל המים הבטוחים של טורקיה. היאכטה סולאריס, ששווה כ-581 מיליון דולר, מחפשת על פי ההערכות מקלט בטורקיה.

היאכטה הנוספת שלו, אקליפס בשווי 701 מיליון דולר, מפליגה גם היא מזרחה לאחר שעזבה את האי הקריבי סנט מרטן, שהוא חלק מהאיחוד האירופי, בשבוע שעבר. היא שטה כעת מזרחה ליד חופי לוב, ככל הנראה גם היא לכיוון טורקיה.

את מטוס הבואינג 767 היוקרתי שלו, המכונה "השודד", הטיס אברמוביץ' מחוץ ללונדון סטנסטד לפני שנכנס לתוקף האיסור עליו בבריטניה. מטוס נוסף שלו, כך מאמינים, נמצא בדובאי.

הונו של אברמוביץ' מוערך ביותר מ-15 מיליארד דולר. בבעלותו אחוזה בשווי 200 מיליון דולר בקנזינגטון, פנטהאוז בשווי 28 מיליון דולר, ויאכטות, מטוסים פרטיים, מסוקים ומכוניות יוקרה ברחבי העולם בסכום של יותר ממיליארד וחצי דולר. כעת הוא לא יכול למכור אף אחד מהם. ממשלת בריטניה, אגב, רשאית לקחת אחריות על מכירת קבוצת צ'לסי, שבבעלות אברמוביץ', בלי הסכמתו, ולוודא שהוא לא יראה אגורה מהמכירה.

אברמוביץ' מושקע בענפי הנדל"ן וההיי־טק בישראל. בבעלותו וילות יוקרה בהרצליה פיתוח ובנוה צדק בתל אביב, שם הופסקו השבוע עבודות השיפוצים, על פי "דה מארקר". הוא גם השקיע ב–12 קרנות או חברות בתחום ההיי־טק, בהם הסטארט־אפ סטורדוט, המפתח סוללות לטעינה מהירה, וחברת AnyClip שעוסקת בניתוח נתוני וידאו, של קרן JVP.

עסקאות מושחתות

סרט תיעודי חדש של התכנית BBC Panorama מאשים אותו בכך שהוא "איש הכסף של פוטין" וטוען כי חשף ראיות חדשות לגבי עסקאות מושחתות לכאורה שהביאו לו את הונו העצום. אחד המומחים בסרט טען שאברמוביץ' גנב מיליארדים ממשלם המסים הרוסי. בסרט נטען כי נמצא מסמך המראה שהרשויות ברוסיה רצו להאשים את אברמוביץ' בהונאה בשנות ה-90. בתיק שהודלף, המוחזק בידי רשויות אכיפת החוק הרוסיות, נטען שהונה את הממשלה ביותר משניים וחצי מיליארד דולר בעסקת נפט גדולה.

התחקיר התבסס על מסמכים של רשויות החוק ברוסיה הנוגעים לאברמוביץ', שבהם נטען כי הוא הוציא במרמה ממשלת רוסיה מיליארדי דולרים באמצעות הטיית מכרז ממשלתי למכירת חברת הנפט סיבנפט - שבו זכה אברמוביץ' ב-1995. בזכות המכרז הוא שילם עבור סיבנפט כ-250 מיליון דולר, וכעבור עשור, ב-2005, מכר אותה חזרה לממשלת רוסיה עבור 13 מיליארד דולר.

עוד עולה מהמסמך כי למרות המלצת רשויות החוק להעמיד לדין את אברמוביץ', התערבותו של נשיא רוסיה דאז, בוריס ילצין, הובילה לעצירת החקירה שניהל סקורטוב, ולפיטוריו. "סקורטוב התכונן להגיש תביעה פלילית להחרמת סיבנפט על בסיס חקירת תהליך הפרטתה. החקירה נבלמה על ידי הנשיא ילצין, וסקורטוב פוטר מתפקידו", נכתב במסמך.

עורכי דינו, לעומת זאת, מתעקשים שאין בסיס לטענה שצבר עושר בצורה פלילית.

כעת מטיל האיחוד האירופי סנקציות נוספות על אברמוביץ', בטענה שכספו משמן את מכונות המלחמה של רוסיה. בארגון התקשורת פוליטיקו, שם אומרים כי ראו טיוטה של ​​המסמך, טוענים כי אברמוביץ' נהנה מ"גישה מועדפת" לוולדימיר פוטין, ו"היחסים הטובים מאוד" הללו מרפדות את כיסו דרך תעשיות המציעות "מקור הכנסה משמעותי" לקרמלין, ובכך עוזרות למוסקבה לממן את פלישתה לאוקראינה. כך למשל, קבוצת אווראז, חברת הפלדה והמתכות שבשליטתו, סיפקה פלדה לייצור צבא הטנקים של פוטין.

גיחה לסיביר

אברמוביץ' הכחיש את הקשר הישיר בינו ובין פוטין במשך שנים, ואף ניהל מאבק משפטי נגדי מחברת הספר “Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West”, הכתבת קת'רין בלטון. על פי הספר, אחרי שנבחר לנשיאות רוסיה בשנת 2000, פוטין החל לנהל את הכלכלה הרוסית כמו דון של מאפיה. השיטה: שליטה קפדנית באוליגרכים כמו אברמוביץ', שנהנו עד אז מתחושת עצמאות.

איך עושים את זה? בלטון טוענת שאברמוביץ' העתיק את מגוריו לסיביר, מכל המקומות בעולם, על פי הוראתו של פוטין. זמן קצר לאחר שעבר לשם הוא נבחר למושל מחוז צ'וקטוקה הנידח ברוב של 92 אחוזים מהבוחרים.

פוטין. "אם מישהו מפר חוק, אפשר לשים אותו מיד בכלא" | צילום: Mikhail Svetlov Getty Image

אחד משותפיו של אברמוביץ' הסביר לבלטון את ההיגיון מאחורי הצעד הזה: "פוטין אמר לי שאם אברמוביץ' יפר את החוק בתור מושל, הוא יכול לשלוח אותו מיד לכלא". כך, טוענת בלטון, הפגנות העושר העצומות של האוליגרכים הם לא יותר מהסחת דעת. בפועל, מדובר במנהלים שפועלים למען המדינה. העושר לא היה שייך להם. הוא השתייך לפוטין.

זמן קצר לאחר פרסום הטענות בספר, אברמוביץ' תבע את הוצאת הספרים שפרסמה את הספר, ואת בלטון באופן אישי. בדצמבר האחרון הגיעו שני הצדדים לפשרה. בלטון והוצאת האפר קולינס הסכימו למתן את הטענות לפיהם אברמוביץ' קנה את מועדון הכדורגל צ'לסי בהוראת פוטין, ולא יציגו את הטענה הזו כעובדה. הם גם הסכימו למחוק את ההצהרה לפיה אברמוביץ' הוא "אחד מנציגיו של פוטין", ולכלול עוד הצהרות מפי נציגיו הרשמיים של האוליגרך.

למרות ההכחשות הגורפות, אברמוביץ' מחפש מקום חדש שיקבל אותו, ואת הכסף שלו. החשש הוא שבמקום שהסנקציות החדשות יגבילו את פוטין ואת האוליגרכים, הם פשוט יעבירו את המיליארדים שלהם למקום אחר. דובאי מוזכרת כאופציה מועדפת. גם ישראל.