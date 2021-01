שלדון גארי אדלסון, שהלך היום לעולמו, השאיר אחריו, על פי מגזין פורבס, הון אישי של מעל 35 מיליארד דולר. על פי ההערכות ההון העצום הזה צפוי להתחלק בין אשתו, ד"ר מרים אדלסון, וארבעת ילדיו: גארי ושלי (ילדים מאומצים מנישואיו הראשונים), אדם ומתן. בן נוסף, מיצ'ל, מת ב-2005 ממנת יתר והותיר אחריו אישה ושלושה בנים.

עיקר הונו של אדלסון מושקע בחברת "לאס וגאס סנדס", שמחזיקה בבתי מלון ובתי קזינו בעיר לאס וגאס בארצות הברית, באי מקאו שבסין, בסינגפור ובווייטנאם. בנוסף הוא היה בעליו של העיתון ישראל היום, ובעל השליטה בעיתון מקור ראשון. כיום מנהלת אותם אשתו.

כשנשאל בעבר לגבי פרישה מניהול החברה שבבעלותו והעברתה ליורשיו אדלסון הביע פליאה ותהה: "מדוע אני זקוק לתכנון ירושה? אני מאוד ערני, אני מאוד תוסס. אין לי שום כוונה לפרוש”. גבי תוכניותיו לעתיד אמר: אם הייתי פורש, הייתי שומר על החברה במשפחה שלי ומבקש מהם לא למכור". על פי מהלכיו בשנים האחרונות, נדמה כי רצונו יתמלא.

אדלסון עשה את הונו הראשוני מעסקי תערוכות בלאס וגאס, ולאחר מכן הגדיל אותו משמעותית בתעשיית ההימורים. בארה"ב הוא הוגדר פעמים רבות Self-made Billionaire,כלומר מיליארדר שבנה אימפריה במו ידיו, שכן אדלסון נולד בארה"ב לאב נהג מונית ומוכר מודעות ולאם שניהלה חנות סריגה. בגיל 16 הוא נשר מלימודיו והחל למכור עיתונים ברחוב. העסק הראשון שלו היה סוכנות למכירת מודעות לעיתונים ולהפקת דוכנים בירידים.

את קומדקס, מפיקת הירידים הראשונים בעולם לתצוגה ומכירה של מחשבים אישיים, הקים אדלסון רגע לפני גיל 40. הוא מכר אותה בשנת 1995 ל-SoftBank תמורת 862 מיליון דולר.

בשנת 1988 הוא ושותפיו רכשו את בית המלון והקזינו סנדס בלאס וגאס, במטרה להפוך את לאס וגאס למרכז כנסים עולמי, כמו החברה שמכר. מכאן הדרך נסללה לשבעה מרכזי נופש ובידור, כשהידוע ביניהם הוא The Venetian בלאס וגאס שנבנה בהשראת העיר ונציה שבאיטליה. את ההצלחה של The Venetian שכפל אדלסון למקאו, בירת ההימורים האסייתית, שבה בנה את The Venetian Macao Resort Hotel.

אדלסון, 1997 | צילום: ap

לאחרונה פורסם כי הקזינו בסינגפור, מרינה ביי סנדס שבבעלותו, עומד במרכז חקירה של משרד המשפטים האמריקאי שבודק חשדות לעבירות הלבנות כספים באמצעות ניהול חשבונות של מהמרים כבדים. עוד תביעה נגד החברה שבבעלותו הוגשה מצד איש עסקים הונג קונגי שטען כי ענקית בתי הקזינו של אדלסון חייבת דמי שירות בסך כמעט 347 מיליון דולר על ארגון פגישות בין אדלסון ובכירים בחברה לבין גורמים בממשל הסיני שבזכותן השיגה החברה רישיון להפעלת בתי הימורים במקאו בשנת 2002. לבסוף, לאחר 15 שנים, הושגה לפני כשנתיים עסקת פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט אשר פרטיה לא נחשפו.

עוד תביעה בהקשר לבית המלון במקאו הוגשה דווקא מכיוונו של בכיר לשעבר בקבוצה שהאשים את אדלסון שאישר "אסטרטגיה של זנות" בקזינו של החברה במקאו, שממנו מפיקה הקבוצה את רוב רווחיה. אדלסון כמובן הכחיש מכל וכל שאישר מדיניות כזו.

לאחרונה פורסם גם כי אדלסון נוטש את המרדף אחר רישיון פעילות ביפן, שנחשבת להזדמנות השקעה בעולם ההימורים, בהתחשב בכך שיש לה אוכלוסייה בוגרת ועשירה של 126 מיליון בני אדם. במקביל, פורסם לאחרונה כי אדלסון שוקל למכור את בתי ההימורים ומרכז הכנסים בלאס וגאס, מכירה שעשויה להכניס 6 מיליארד דולר לפחות לחברה.

הכנסות מפעילת בתי הקזינו לאס וגאס סנדס שבשליטת המיליארדר האמריקאי נחתכו ביותר ממחצית על רקע השבתת ענף התיירות והנופש העולמי כתוצאה ממגפת הקורונה. לאס וגאס סנדס דיווחה על הכנסות של 1.78 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה, נפילה של 51% לעומת הכנסות של 3.65 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. אדלסון אישר כי החברה מעוניינת לבצע רכישות.

אדלסון נחשב לתורם הגדול ביותר של המפלגה הרפובליקאית בארה"ב והסכומים שתרם למפלגה ולמוסדות שקשורים לטראמפ מסתכמים בעשרות מיליוני דולרים. לאחרונה ננזף על ידי טראמפ כי הוא אינו תורם מספיק לקמפיין הבחירות שלו, לאחר שביקש לדון עימו על תוכנית התמריצים הבאה למשק האמריקאי ועל כלכלת ארה"ב.

אבל עם כל הכבוד לוונציה, לאס וגאס או מקאו, אדלסון ידוע בארץ בעיקר כבעלים של "ישראל היום" אותו הקים ב-2007. החינמון עלה לכותרות לאחר שנטען ב- 2013, כי העורך הראשי של "ישראל היום", עמוס רגב, מתערב בתכנים של כתבי העיתון ומטה אותם כך שיסקרו באופן חיובי את נתניהו. לאדלסון אין עסקים נוספים בישראל, והוא התמקד בעיקר בתרומות של מיליוני דולרים לפרויקט תגלית, ליד ושם ולארגונים נוספים.

בניית מלון מרינה ביי סנדס של אדלסון | צילום: ap

האב ובניו נפגשו בבית המשפט

ילדיו המאומצים של שלדון לא סיפקו לו הרבה נחת. הבכור מבין השלושה, מיצ'ל, מת ממנת יתר בשנת 2005 כשהוא בן 48, והותיר אחריו אישה ושלושה בנים. בראיון ל"הארץ" בשנת 2008 העידה מרים אדלסון כי גם הבן השני, גארי, מכור לסמים. "גארי חי את חייו ולא שומר אתנו על קשר", אמרה אז והוסיפה כי בין אדלסון לביתו המאומצת יש "מערכת יחסים יוצאת מן הכלל".

על פי פרסום בגלובס, עוד לפני שמיצ'ל מת, מערכת היחסים בין מיצ'ל וגארי לאביהם לא הייתה ממש חמה ואוהבת, כפי שעולה מתביעה משפטית שהשניים הגישו נגדו. לפי התביעה, אדלסון העניק במתנה לשני בניו מניות בקומדקס, אך רכש אותן בחזרה מהם כשהבין שהשניים לא מבינים בעסקים. כשזו נמכרה לפי שווי כפול מהשווי שלפיו רכש האב את המניות של בניו, תבעו הבנים את האב ודרשו לבטל את מכירת המניות שלהם לאביהם. תביעתם נדחתה.

לעומתם, אישתו של אדלסון מרים, אזרחית ישראלית ואמריקאית, הפכה בשנת 2019 לאישה העשירה בישראל – בפער עצום מאחרים, לאחר שאדלסון העביר לה במתנה 22 מיליארד דולר, מתוך זה רוב הסכום במניות קבוצת לאס וגאס סנדס, כמתנה. שנה לפני עם הכריזה על עצמה כמו"לית ישראל היום ובכך נטלה על עצמה את השליטה על עסקיו בישראל. המהלך הזה מבטיח, נכון לעכשיו, את עתידו של העיתון.

שני בניו המשותפים לו ולמרים הם אדם (25) ומתן (23). בתה הבכורה של מרים, יסמין לוקץ', היא בכירה בלאס וגאס סנדס, ומוכרת בישראל בזכות תוכנית הכרישים המשודרת בקשת 12. גם בתה השנייה, סיון אוקסהורן היא חלק מניהול הקבוצה.

בתחילת מגיפת הקורונה התעקש אדלסון להמשיך ולהפעיל את הקזינו בלאס וגאס שבבעלותו, בתקווה שאמצעי בטיחות - כמו ביטול אירועים והופעות וניקוי מתמיד של כל מכונות ההימורים – ישמרו על העובדים והלקוחות. "העובדים שלנו הם הנכס היקר ביותר שלנו ובכוונתנו לעבור את האתגר הזה יחד", מסרה החברה. אולם לאחר הערכה מחודשת (והסתכנות בתביעה), החברה הודיעה כי תסגור את שערי אימפריית ההימורים אולם העובדים לא יפוטרו בשל הסגירה, וכי ימשיכו לקבל את שכרם.

לנושא הזה התייחסה היום ד"ר מרים אדלסון בהספד שפורסם באתר ישראל היום בו כתבה כי "כאשר מגיפת הקורונה פרצה והמלונות נאלצו להיסגר, הוא התעקש שכל עשרות אלפי האנשים שעובדים עבורו ימשיכו לקבל את משכורתם וימשיכו ליהנות מביטוח רפואי. כל אותם אנשים ומיליונים של אחרים שנחשפו לנדיבותו האדירה של שלדון, מעידים על אישיותו וערכיו. אך הוא הלך הרבה מעבר לשיפור חייהם של אנשים: הוא עזר לנווט את דרכיהן של מדינות".

לפני כחמישה ימים הודיעה הקבוצה כי אדלסון, נאלץ לפרוש זמנית מתפקידיו בשל טיפולים במחלת הסרטן שממנה הוא סובל. אדלסון אובחן כחולה בסרטן במארס 2019 מסוג לימפומה שאינה הודג'קין.

"חלק מהשינויים ההיסטוריים שהוא עזר ליצור ידועים- בישראל ובמקומות אחרים, בארה"ב, חלקם אינו ידוע" ספדה לו אישתו. "עבור שלדון, כלל לא היה חשוב שיכירו בתפקיד החיוני שהוא מילא. מה שנחשב זה שהדברים הטובים ייעשו. היה לו אכפת להילחם עבור מה שנכון, אפילו אם יש לעשות את זה לבד". כעת נותר לגלות האם בלעדיו האימפריה שלו תמשיך להתרחב, או שתתפרק לחלקיה.