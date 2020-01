קנייה שגרתית בסופרמרקט השכונתי לפני כשבועיים תפסה את אורטל עמר לא מוכנה. בין מדפי המוצרים היא גילתה שגם היא עצמה עומדת למכירה: "ניגש אלי גבר בן 60 ואמר לי 'אם את צריכה עזרה כספית זה המספר שלי'. אמרתי לו 'אני ממש לא רוצה' אבל הוא המשיך ללכת אחרי, 'זה רק אם את מרגישה שאת חנוקה, שהגיע לך עד כאן'" מסמנת עמר עם היד לכיוון הסנטר תוך שחזור הסיטואציה. "זה לא שהוא חבר שלי ומציע לי דבר כזה בנחמדות", היא מדגישה, "מדובר באדם רנדומלי ברחוב שמבוגר ממני בהרבה עשורים, מה אתה מציע לי הצעה כזו?". התעצבנת? נעלבת?

"ברור שזה עצבן אותי כי זה לא נבע ממקום של עזרה, זה 'בואי נקנה אותך בכסף, אולי אם את במצב קשה אז יש לי הזדמנות לקנות אותך'". איך התמודדת?

"ישר התקשרתי לחברה וסיפרתי לה. ובואי, היו עוד כמה הצעות הזויות כאלה". בסופרמרקט של עולם הבידור, עמר בת ה־29 היא אכן סוג של לחמנייה חמה; כזו שבשנה האחרונה מספקת הרבה דרמה למדורי הרכילות, ואייטמים מהסוג שהורגלנו לצרוך מעבר לים עם מסוקרים כדוגמת הקרדשיאניות. לפני שלוש שנים וחצי היא הפכה לזוגתו של בן אל תבורי בן ה־28, קשר שניצת לאחר שסיקרה את תופעת סטטיק ובן אל ככתבת שטח של גיא פינס. הזוג המאוהב הודיע על היריון ביוני 2018, ובנובמבר נולד בנם הבכור תו פרינס תבורי. התסריט נראה מבטיח והצטלם נהדר לרשתות, אך עד מהרה התברר כי לא כל הנוצץ מוצץ יהלומים (כמו זה שקיבל תבורי במתנה לרגל הלידה), וכי חופשת הלידה יכולה להיות מאוד קשוחה כשאת בת הזוג של אחד הגברים המפורסמים במדינה. שמלה שחורה: דולצ'ה גבאנה לבוטיק אמור כיכר המדינה, מעיל מנומר: מייקל קורס לפקטורי 54 | צילום: שי פרנקו חודשיים לאחר שהשניים הפכו למשפחה, תבורי עזב את הדירה המשותפת במגדלי היוקרה בצפון תל אביב, והשניים החלו לכבס את כביסתם המלוכלכת בפרהסיה. היא ציטטה לו בסטורי שיר של אבא שימי ("אם זה ייגמר, נגמור את זה יפה"), הוא רמז בסטורי משלו שהיא גולדיגרית, היא הגיבה על כך בתכניות הבוקר, הוא ליקק אוזן של בחורה, היא קיבלה קמפיין, ובין לבין היו גם ניידת משטרה שהוזמנה למגדל היוקרה והרבה פפראצי בבתי המשפט. הציבור, שהוזמן רשמית להשתתף בסאגה המכוערת, התחלחל והתעניין בו זמנית ועמר הפכה לסלבריטאית מן המניין. היום, שנה לאחר המפץ הגדול בזוגיות ובחיים, היא מבינה טוב יותר איך קרה שהקרביים שלה הפכו לנחלת הכלל בתקופה הכי רגישה בחייה. איך נשארנו לבד עם תינוק "התקופה ההיא הייתה גיהינום" היא מודה, "הכל היה קשה. הלידה, להתרגל להיות אימא, הפרידה, הכל היה מערבולת. בהתחלה כשסבלתי מדיכאון אחרי לידה, בן אל ממש ניסה להרים אותי והיה עם תו כל הלילה, אבל גם לו לא היו את הכלים. גם צעיר, גם עובד, גם לא יודע מה זה להיות אבא. אז זו הייתה תקופה מאוד קשה שאני לא מאחלת לאף אדם". את יודעת להגיד מה הוביל לפרידה הזו?

"העובדה שלא ידענו להתמודד עם ילד, חשבנו שכמו שזה נראה בחודש־חודשיים הראשונים - ככה זה יראה כל החיים". איפה הייתה הסביבה שלכם, ההורים, החברים, האנשים שיגידו שזה קשה אך משתפר?

"גם אם אמרו לי שזה יעבור לא יכולתי להאמין שזה יעבור, זה היה נראה לי כמו סוף העולם, שלעולם לא אוכל יותר לשבת בבית קפה, לצאת לשתות יין. נהייתי בן אדם מדוכא, עצבני, לא מחייכת, בוכה. ברור שזה משפיע על הזוגיות כי הגבר שלך בעצמו לא יודע להתמודד עם זה, ואז פיצוץ, לא מסתדר. בנוסף, בן אל היה צריך לטוס לעבוד באמריקה, וזה עוד יותר יצר ריחוק. הגענו לפסים קשים, רבנו ממש, והרמנו מהר מאוד ידיים". View this post on Instagram My love #tavprince A post shared by ortalamar (@ortal_amar) on Oct 21, 2019 at 8:07am PDT מבחוץ זה נראה שהוא לא הכיל את הדיכאון לאחר לידה שלך.

"הוא ניסה. היינו בטיפול זוגי והחלטנו עם המטפלת הזוגית שזה לא עובד, לא מתאים". הציבור ייחס את הפרידה לגנטיקה - לכך שלסבא של תו, שימי, היה קשה להתחייב לאישה אחת.

"בן אל ממש לא כמו אבא שלו. בתוך מערכת היחסים הוא היה בן זוג מדהים וסופר נאמן, יוצא להופעות וחוזר הביתה. הוא היה בן זוג באמת טוב. אבל את מכירה את זה שאת עולה על עץ ולא יודעת לרדת ממנו?". מי מכם עלה על עץ?

"שנינו בדרכינו. שמעי, אני חובבת דרמות, אבל הדרמה הזו באמת הייתה מעל הציפיות". את מצטערת שהכביסה המלוכלכת כובסה בחוץ?

"לא הייתה לי שליטה על כלום". באיזה מובן?

"לא ידעתי איך ידעו שהגיעה אלי משטרה הביתה, לא יכולתי לשלוט בזה שהוא הוריד לי עוקב באינסטגרם". לא חשבת שהעקיצות בסטוריז יולידו אייטמים?

"ידעתי שכן, אבל זה היה בלהט העצבים. זה היה מיותר, הכי קיצוני. כל העולם ראה שזה נורא, זוגות עוברים דברים קשים בפרידות אבל הפרידה שלנו הייתה מאוד מהירה, נפיצה ומלאה ברגשות. רבנו כי היה רגש אחד לשנייה". שמלה: Natasha Zinko ל-helga design כיכר המדינה, טבעת: קרן וולף | צילום: שי פרנקו אשאל בעדינות, כי בכל זאת כל זה קרה רגע אחרי שילדת, ומן הסתם היית במצב פיזי ורגשי מאוד שברירי כך שבאופן טבעי בן אל יצא האיש הרע בסיפור - אבל את חושבת שגם את טעית בדרך?

"מיכל הקטנה, שהיא חברה שלי, אמרה לי שאני צריכה להביא עזרה כדי שהכל ימשיך לתפקד, אבל זה פחות התאים לנו כזוג. נוצר מצב שאני, שלפני הלידה עבדתי מהבוקר עד הלילה, לא יכולתי לצאת לראיונות אפילו בערב. זה תמיד מרגיש לנשים שהחיים של גברים ממשיכים כרגיל בעוד הן צריכות לבקש עזרה, זה קורה בכל בית, אבל אישה צריכה להיות יותר חכמה ולהבין שזה תקופתי, ושאם יש אפשרות כלכלית - צריך להביא עזרה. אם הייתי מביאה עזרה מהיום הראשון יכול להיות שהיה פחות לחץ, שפחות הייתי צריכה שהוא יעזור וישמור. בלילה הראשון בכלל לא ידענו איך נשארנו לבד באותו בית עם תינוק. נתנו לו פטמה מס' 3". שלא לדבר על מוצץ היהלומים.

"הוא לא ניסה אותו". אני מקווה שהשארת אותו אצלך במסגרת ההסדר המשפטי.

(צוחקת) "אין לי מושג איפה הוא. אני גם לא חושבת שהוא עם יהלומים, נראה לי שזה סברובסקי". "נסו להסתדר בשביל הילד" למרות כל הרעש, הצלצולים והריבים, עמר מודה שגם את הפרידה היה קשה לעכל. "לקח לי כמה לילות להבין שאני ישנה לבד עם תו, ואני שונאת לישון לבד. זו הייתה הכאפה שלי באמת. הייתי עסוקה במנהלות, במי יתלה את הטלוויזיה, במי יתקין את התמי 4, בלחפש ריהוט, אוטו חדש. בקושי הייתי עם הנייד, הוואטסאפ שלי היה מפוצץ בהודעות אבל הייתי חייבת להיות מנותקת, מפוקסת במעבר ובתו. הייתי צריכה למצוא את החיים החדשים שלי". היה לך לפחות זמן לטפל קצת בעצמך?

"לא. לא היה לי זמן להתאמן, ללכת לספר, לעשות ציפורניים, לראות סדרה". לראות את החיקוי שלך ב"ארץ נהדרת" היה לך זמן?

"את זה כן היה לי זמן לראות, התקשרו אלי מהמערכת של פינס ואמרו לי 'אורטל, את יושבת שנייה? יש לך הערב חיקוי בארץ נהדרת'. אמרתי להם 'אני שולחת להם את האוברול שלי במשלוח!'". אז שני כהן לבשה את הבגדים שלך?

"כן! וכשצפיתי בה הבנתי שזה יושב עליה הרבה יותר יפה מאשר עלי כי הייתי עדיין קצת שמנה". החיקוי הזה אבל הגיע בעקבות משבר מסוקר. היו אנשים שעזרו לך להבין איך שורדים משבר כזה בעין התקשורת?

"היו שני אנשים שהתקשרתי אליהם - אסף אטדגי ואייל ברקוביץ. אסף חבר ואני מאוד אוהבת אותו, אייל היה בוס מדהים שלי ברדיו תל אביב במשך שלוש שנים. רציתי לשמוע מה גברים אומרים ומרגישים לגבי הסיטואציה, במיוחד כאלה שהיו להם פרידות מתוקשרות. אסף אמר לי 'אל תוותרי על המזונות אבל אל תלחצי על זמנים, 'אמרת יום שני למה אתה לא בא בשני', כאלה מין. שחררי'. אייל אמר לי 'ראש בקיר לא יעזור לך, נסו להסתדר אחד עם השנייה בשביל הילד'". בגד גוף: דיזל, עגיל: קרן וולף | צילום: שי פרנקו יש מחשבות על איך לתווך את הסאגה לתו בבוא העת? לא רחוק היום שבו הוא ייחשף לאייטמים.

"אסביר לו שאבא זמר מאוד מצליח, שאני עבדתי בתקשורת ושהזוגיות שלנו הייתה מאוד מסוקרת ואז לא הסתדרנו. תו מבחינתי הוא הדבר הכי חשוב, אין מצב שהילד שלי עושה גוגל ומגיע לכתבה שבה אמרתי דברים לא יפים על אבא שלו, כי ראיתי מה זה עשה לבן אל כשהוא היה קורא איך שההורים שלו דיברו אחד על השנייה". אבל בהחלט יש מצב שתו יעשה גוגל, וגוגל זוכר הכל.

"גוגל זוכר מקרים, סיטואציות, משטרה לבית, הורדת תמונות באינסטגרם, אבל גוגל לא זוכר משפטים קשים שנאמרו אחד כלפי השנייה, וזה יותר חשוב לי מאירועים שסוקרו. כי בסופו של דבר תו יצטרך להרגיש שההורים שלו יכולים לגדל אותו ביחד ובטוב, בלי סכסוכים ובלי ריבים על כסף ועל משמורת ועל קנאה ובחורות. זו המטרה ששמתי לעצמי - אם יש לי דברים להגיד לבן אני אגיד לו, ולא מול כל העולם כי זה לא פייר כלפי אף אחד. זה גם לא כיף לעשות את זה מול כולם". "תמיד יהיו לי רגשות לאבא של הבן שלי" זוג ששבר את הכלים בפרהסיה במערכה הראשונה, כך אומרים, יאחה את השברים בפריים טיים במערכה האחרונה. וכך גם ההתפייסות של עמר ותבורי הפכה לפומבית, כשעמר הגיעה להתארח ב"כוכב הבא לאירוויזיון 2020", ולא תיארה שהשיר המרגש של אותו הפרק (שישודר בשבת הקרובה) יבוצע על ידי האקס. תבורי הקדיש לעמר את "תודה לך" של רז חדד, עמר דמעה, הסטוריז תיעדו, והרשת התמלאה בהימורים על קאמבק מתוק. את הקונפטי היא לא ממהרת להכין. "הגעתי לתכנית כדי לשפוט עם אסי ורותם בכמה דו קרבים, והיה לי ברור שבאיזשהו שלב אלך להגיד שלום לבן אל", היא מבהירה. "הוא ידע שאני הולכת להגיע, התייעצתי איתו על זה אבל לא היה לי מושג שהוא מכין שיר. ירדתי לעמדת השופטים, אסי אמר 'בן אל, הבאתי לך את אורטל, תכננו לטנף עליך אבל הנה אנחנו מתנהגים יפה', ופתאום הוא הוסיף 'עצרו הכל, בן אל הכין לך משהו'. קפאתי במקום, הייתי סופר מרוגשת. כל הזמן אמרתי לעצמי בלב 'רק אל תבכי', ואסף אמדורסקי ישב לידי וכל רגע הגיש לי ממחטה". View this post on Instagram תפס את הרגע @assiazar עדיין מתאוששת מאתמול. תודה לכולם על האהבה והמילים החמות. אפשר גם אחרת, אם רק רוצים ❤️ A post shared by ortalamar (@ortal_amar) on Dec 16, 2019 at 2:08am PST למה בכית?

״המילים של השיר מאוד חזקות, בן שר מאוד יפה וכולם מסביב בכו, את לא יכולה להישאר קפואה. זה שבר אותי כי השיר מבחינתי סיכם מעבר מחושך לאור, מרוע וריבים למשהו חיובי, לתחושה שאפשר אחרת. היו בינינו משחקי אגו וקרבות שנובעים מרגשות, מכעס של פרידה, מלחץ תקשורתי גדול ומאנשים מסביב, ואחרי תקופה שבה הצלחנו יותר לתקשר זו הייתה הדרך הכי טובה שלו להודות לי. הוא בכל זאת זמר, המוזיקה מבחינתו היא הביטוי הכי טוב". התרגשת.

"מחווה בתכנית פריים טיים עם רייטינג מטורף, זה מה שריגש אותי. זה לא כמו להגיד למישהו סליחה אחד על אחד, זה להגיד לו מול כל העולם. זה הוא הראה כמה הוא מכבד אותי". אולי המחווה הזו הוכיחה שעדיין יש אהבה ביניכם?

"לא יודעת, אהבה זו מילה גדולה. יש רגשות, ותמיד יהיו לי רגשות לאבא של הבן שלי". רגשות עם פוטנציאל לקאמבק?

"לא חושבת". כי מאז כולם מדברים על זה.

"לא רק מדברים, גם אומרים לי 'חזרתם'. אף גבר לא מדבר איתי יותר, כולם חושבים שחזרנו להיות זוג״. וזה יכול לקרות?

״בואי נגיד שזה לא מה שיגרום לנו לחזור ולפתח שוב רגש אחד לשנייה. זה מקרב ומרגיע את הרוחות, אבל מה שיכול לגרום לאנשים לחזור אחד לשנייה זה אם הם באמת רוצים את זה, רוצים את המשפחתיות הזו וניסו מספיק בחוץ בשביל להבין שזה הבית. אני לא חושבת שאנחנו שם עכשיו, לא יודעת מה יהיה בעתיד. גם לא חשבתי שאהיה פרודה עם ילד". חזייה, ג'ינס וג'קט: דיזל, כובע: מיכל ומורן כיכר המדינה, תכשיטים: אוסף פרטי | צילום: שי פרנקו אפשר בגלל לחזור אחורה אחרי פרידה כזו, שנראתה לפחות מבחוץ מצלקת?

"אפשר לחיות עם צלקות כמו שחיים איתן על הגוף, פשוט צריך לבנות את זה מחדש. זה דורש יותר עבודה מכל זוגיות חדשה שתהיה לי". יצאת לדייטים מאז הפרידה?

"קצת אבל זה לא הבשיל לשום דבר. לא הייתי עם אף אחד מאז בן". למה?

״כי אני לא נכנסת עם אף אחד לעניינים מהר, ובהתחלה לא הייתי פנויה לזה רגשית בשום צורה. היום כשאני בוחנת מישהו אני בוחנת קודם כל אם הוא מתאים למערכת יחסים עם ילד. אי אפשר להתעלם מהעובדה שאני אימא. ולא מצאתי עוד, יש לך הצעות?". אולי. מה הציפיות שלך מגבר?

"שיהיה יותר מבוגר ממני. לא יודעת אם אכפת לי אם יש לו ילדים או לא. ושיהיה גבוה". הוא יכול להיות אדם ששמו לא מניב תוצאות בגוגל?

"ברור. האקס שלי היה ברמן". היום תצאי עם ברמן?

"לא, כי אני במקום אחר בחיים. הוא צריך להיות בן אדם טוב, כיפי, שאוהב לצאת ולבלות, שעובד, שיש לו אמביציה, לא אחד כזה שקם בבוקר ומחפש את עצמו. הוא יכול להיות אנונימי, למרות שלא אעשה איקס על מישהו שהוא מוכר. ההורים שלי יעדיפו שלא יהיה מוכר". הספיק להם?

"הכי הספיק להם. בתקופת הפרידה היה להם מאוד קשה ברמה שאבא שלי לא רצה ללכת לעבודה. הוא קיבל מלא שאלות וזה הציק לו". חולצה ותחתון: דולצ'ה גבאנה לבוטיק אמור כיכר המדינה, עגילים: קרן וולף | צילום: שי פרנקו "להיות סלב זה לא רע בכלל"

בספר המחזור של עמר, שנולדה בפתח תקווה למהנדס בתעשייה האווירית ולסייעת בבית ספר, נכתב שהיא חולמת להיות בטלוויזיה. ואכן, מהרגע שבו השתחררה משירות כרס"פית בתל השומר, עמר החלה לסלול את דרכה למסך. בגיל 20 היא כבר עבדה באתר one כעוזרת עורך ראשי ומגישת פינת רכילות, תחת הבוסית אופירה אסייג ("היא בוסית קשוחה שמלמדת להביא תוצאות טובות, למדתי ממנה שאין דבר כזה לא להשיג מרואיין") שגם פיטרה אותה בהמשך ("אבל היום אנחנו בקשר טוב"), ובמקביל הפיקה את תכנית הרדיו של אופירה וברקוביץ׳ ברדיו תל אביב. לפני חמש שנים, אחרי כמה הודעות עיקשות בפייסבוק לגיא פינס, היא התחילה לעבוד במערכת התכנית, ובשנה האחרונה הצטרפה לצוות הפאנליסטיות של ניב רסקין ב"חדשות הבוקר". היעד הבא: פריים טיים. "אני רוצה תפקיד הנחיה גדול בתכנית כמו 'הכוכב הבא', 'נינג'ה ישראל', לצד קמפיינים גדולים. אולי איזו פרסומת לחברת ביטוח". חברת ביטוח? זה מאוד ספציפי.

"כן, כי הן עושות פרסומות יפות ומצחיקות". את גרה במגדל יוקרה בסמוך לאקס, מהאינסטגרם נראה שאת חיה אורח חיים מפנק, ויש גם ילד. את מצליחה לכלכל את עצמך?

"נכון שלא מרוויחים כזה הרבה בעבודה בתקשורת, אבל אני עובדת קשה ועושה הרבה דברים מסביב, מקבלת כסף לא רע כדי להגיע לאירועים, קמפיינים באינסטגרם, שזו אחלה פרנסה שבעולם. אני קצת פוזלת לדוגמנות קלה - זה לא החלום שלי, אבל אם זו חברה שאני מתחברת אליה וזה מביא כסף אז מה אכפת לי? יש לי מזונות, אבל גם בלעדיהם אסתדר למרות שזה יהיה יותר קשה". אז אני מבינה שהנוכחות במדורי הרכילות עשתה טוב לקריירה.

"ברגע שאת במדורי הרכילות יותר אנשים מכירים אותך, השם שלך זכור לאנשים שנותנים עבודה בתחום הזה, אומרים 'אולי היא מתאימה לקמפיין הזה', 'אולי היא מתאימה להנחייה׳". בכנות, איפה את יותר אוהבת להיות - בצד המסקר או בצד המסוקר?

"בשניהם. בצד המסקר יש הרבה כוח, את יכולה להמליך המון אנשים מוכשרים. הייתי רוצה שמהמקצוע שלי אהיה סלב, שמהעשייה שלי יכירו אותי. יצא הפוך, שהכירו אותי מהחיים האישיים שלי, ולהיות סלב זה לא רע בכלל. לאדם מוכר יש יכולת לעורר מודעות לדברים, מה שאת לא יכולה לעשות כשאת אנונימית. אם אני יכולה לתת השראה למישהי זה דבר חיובי"._OBJ זה לא יוצר קונפליקט בעבודה?

"זה יכול ליצור, למשל כשהגיעה אליי משטרה הביתה בזמן חופשת הלידה. תארי לך מה עבר על מערכת הבידור הגדולה בישראל באותו רגע. אבל עשיתי הסכם עם עצמי ועם גיא - אני לא מתערבת. אם זה אייטם וזה צריך להיות בתכנית, זה יהיה בתכנית. והם סיקרו את זה, אין הנחות. גם אם יש דברים שעלולים לפגוע בי, אין סיכוי שלא יפרסמו אותם". שיתפת את פינס באחורי הקלעים של הדרמה?

"ברור ששיתפתי, הדעה שלו מאוד חשובה לי והוא לא שפט אותי בתוך כל הכאוס. ברמה האישית הוא תמך בי והיה הכי חבר, אבל ברמה העיתונאית הוא היה צריך לסקר את זה, אין מה לעשות". ככתבת בידור את יכולה להיות חברה של סלבים? את יכולה להיות חברה של מיכל הקטנה ולעשות כתבה שמבקרת אותה?

"כפי שלא אראיין את בן אל וסטטיק ולא אראיין את שימי תבורי, אעדיף גם לא לראיין את מיכל. זה לא אתי. יש עוד כתבים במערכת". מה לאחל לך ל־2020?

"שכתבי רכילות יפסיקו להתקשר אלי ולהגיד לי 'בן אל הלך עם זו ועם ההיא'. מתקשרים אליי על כל אחת שהולכת איתו ברחוב. זה לא מעניין אותי. ותאחלי לי שיהיה לי תפקיד הנחיה גדול בפריים טיים, שאפרנס את עצמי בכבוד לבד בלי הצעות בסופרמרקט ושהילד שלי יהיה מאושר ובריא. שאהיה אדם עם השפעה, לא סתם מישהי שנראית סבבה על איזה שלט". מה עם ילד נוסף?

"אני מאוד רוצה עוד ילדים, תו גם יצטרך אח. אז כולם אומרים לי 'תעשי את זה עם בן אל, תעשי עם אותו אבא'". ומה את עונה?

"שאני לא יכולה לתאר לעצמי לעשות ילד לא בתוך זוגיות. אם עוד 5 שנים לא אמצא את עצמי, אולי אחשוב על זה". צילום: שי פרנקו | סטיילינג: נדב אליהו | איפור: אדם משאלי ל"סולו" | שיער: אסי שדה | ע' סטיילינג: סבינה יבריאנץ. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן